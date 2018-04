Chcete Siemens? Tak si raději rychle pospěšte!

Zdá se, že mobilní telefony pod značkou Siemens budou už za pár měsíců jen pouhou sběratelskou raritou. A to i přesto, že k oficiálnímu převzetí mobilní divize německého koncernu Siemens tchajwanskou společností BenQ má dojít ke konci německého finančního roku, tedy na konci září letošního roku.

Tchajwanci získali logo Siemensu po dobu pěti let a původně se zdálo, že této možnosti co nevíce využijí. A stejně tak se zavázali, že převezmou tisíce zaměstnanců ve dvou německých výrobních závodech a navíc pod stávajícími pracovními smlouvami se všemi povinnostmi, které z nich vyplývají.

Siemens? Jen do podzimu?

Nyní to však vypadá, že se postoj tchajwanské firmy mění, a to doslova o sto osmdesát stupňů. Šéf BenQ Lee Kuen Yao pro časopis Focus uvedl, že mobily s nápisem Siemens budou na pultech obchodů k mání pouze do září roku 2005. Od října pak najdou zákazníci a fanoušci německých výrobků telefony s nápisem BenQ anebo BenQ - Siemens. Podle některých zdrojů ale zůstanou mobily se značkou Siemens na trhu až do roku 2010. Ale ne samostatně, bude se jednat jen o část portfolia výrobce, další část ponese označení BenQ - Siemens a část již jen označení BenQ. V této chvíli není známo, zda na všech trzích budou k dispozici všechny značky, nebo některé z nich budou určeny jen pro vybrané trhy.



Lee Kuen Yao - zdroj: Digitimes.com

Navíc se šíří spekulace, že některé již představené modely Siemensu nejsou prodejně úspěšné a že Siemens s jejich výrobou končí. Ruský server Mobile-review.com v minulých dnech uvedl, že problematická je především dvojice modelů M75 a CX75. Jejich prodej byl zahájen teprve v nedávno a již nyní výrobce snižuje jejich cenu a uvažuje o ukončení prodeje. Nejvíce ohrožena je prý budoucnost odolného telefonu M75. Pokud se tyto informace ukáží jako správné, nemusí se mobily Siemens dočkat ani konce léta. Tyto spekulace ale žádný jiný zdroj nepotvrdil.

Konec levných mobilů?

BenQ se již i pochlubil, jaký typ telefonů bude nadále tvořit převážnou část jeho portfolia. Předpokládá, že většinu portfolia bývalého Siemensu, nyní BenQ-Siemensu budou tvořit telefony s cenou mezi dvěma a třemi sty eury, tedy v přepočtu od šesti do devíti tisíc korun. Tyto ceny jsou zatím uváděny pro německý trh, i tak je to ale jasný důkaz o snaze vyhnout se nejméně výnosnému portfoliu nejlevnějších mobilů. Podle Tchajwanců je v Německu příliš málo telefonů střední a vyšší střední třídy. To je odvážné tvrzení, které má spíš zamlžit odklon od málo výnosných segmentů trhu, tedy od produkce nejlevnějších low-endových modelů.

Pravý důvod koupě: potřebujeme operátory

S novým směrem snah tchajwanské firmy a nových oznámeních o značkách a nejisté budoucnosti zaměstnanců, tak podle mnohých expertů tchajwanské firmě nešlo v první řadě o známost a renomé značky Siemens, jak bylo oznámeno před koupí, ale o přístup k evropskému a především německému telekomunikačnímu trhu. A tudíž také k patentům a rozhodujícímu know-how v oblasti technologií. A možná vůbec nejdůležitější pak bylo získání přístupu k operátorům, s kterými byl Siemens vždy zadobře. A to nejen v Německu, ale téměř v celé Evropě, včetně velkých nadnárodních operátorů, jako je T-Mobile, Vodafone nebo Orange.

I přesto, že se mnoho expertů dívalo na koupi mobilní divize Siemens Tchajwanci pesimisticky, Lee to v posledním rozhovoru pro DigiTimes odmítl. "Siemens nehledal kupce, ale partnera," řekl Lee. Partnerství podle něj může přinést společnostem pouze pozitiva, s cílem nabízet komplexní produkty - jak mobily, tak infrastrukturu. A tím získávat stejné ziskové výhody jako má díky šíři nabídky služeb Nokia a jaké se skrývá v partnerství mezi Ericsson a Sony. Podle šéfa BenQ trvalo společnosti poměrně dlouho celou transakci uzavřít. I proto, že Siemens nestál o kupce, který by s ním soupeřil na poli komunikační infrastruktury, ale o partnera, který by navrátil "lesk a slávu" jeho mobilním telefonům.

Dělníci se mohou ještě rok a půl těšit na práci

Nová otázka se vynořila také v oblasti zaměstnanců a továren Siemens. Šéf BenQ se už vyjádřil ve smyslu, že němečtí pracovníci jsou málo flexibilní a vyzval je k větší přizpůsobivosti a pracovitosti. Ani silné německé odbory po nových oznámeních zřejmě nebudou nadšené. Lee Kuen Yao chce totiž nově přezkoumat a podle informací internetového serveru areamobile.de zjevně upravit staré zaměstnanecké kolektivní smlouvy, pod kterými divizi se zaměstnanci převzal. I přesto ale Lee přiznal, že neočekává, že Němci budou pracovat stejně výkonně jako Číňané. Zdá se však, že do roku 2006 jsou všechna pracovní místa v továrně Kamp Lintfort zachráněna.

Pod vlajkou BenQ k zisku

Zatímco nedávno média na Tchajwanu nadšeně informovala o převzetí mobilní divize Siemens tamní společností jako o ambiciózním a ziskovém obchodě, investoři a telekomunikační experti tak odvázaní nebyli. Ihned po ohlášení uzavření obchodu spadly akcie BenQ na tchajwanské burze o čtyři procenta. Po oznámení všech podrobností akvizice se však někteří investoři uklidnili. Německý koncern se totiž zavázal, že jako pomoc na propagaci duální značky BenQ-Siemens a na financování vývoje dalších modelů poskytne Tchajwancům 250 milionů euro.

BenQ podle svého šéfa se chce koupí mobilní divize Siemens stát jedním z vedoucích světových výrobců a ukousnout si z tržního koláče co největší kus. Ze spojení ale mohou profitovat obě společnosti. BenQ potřebuje získat mezinárodní jméno, aby se více profiloval na evropském trhu, zatímco Siemensu prospěje zkušenost Tchajwanců na trhu spotřební elektroniky, a to především v Asii. BenQ je také relativní nováček na trhu mobilů, zatímco Siemens patří v Evropě a Latinské Americe k předním hráčům. Naopak v Asii se mu příliš nedaří, což může spojenectví s BenQ vylepšit.

Divize na výrobu mobilních telefonů německého gigantu vykázala za poslední čtvrtletí do konce března provozní ztrátu 138 milionů euro. Ztráty se přitom opakovaly v posledních čtyřech kvartálech v řadě.

Náklady dolů, příjmy nahoru

S nástupem BenQ má dojít v německých výrobních továrnách především k optimalizaci provozů a celkové restrukturalizaci. V roce 2006 chce společnost ušetřit na nákladech 250 až 500 milionů eur, citoval šéfa BenQ Lee server DigiTimes. Zároveň očekává Lee z mobilní divize Siemensu v roce 2006 růst příjmů na 300 až 500 milionů, a to především díky zlepšenému managementu. Ten se pod novým vlastníkem promění, i když někteří členové dosavadního vedení divize zůstanou, jako například současný šéf divize Clemens Joo.