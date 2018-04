Chcete si vylepšit Nokii? Nový firmware nemusí být vždy výhrou

V nedávném článku o updatu firmwaru telefonů Nokia jsme psali, že pokus jsme prováděli s přístrojem 6110 Navigator. Původní verze firmwaru 3.51, se kterou telefon kdysi dorazil na testování do redakce, byla nahrazena nejnovější verzí 3.58.

Musíme říci, že k vykonání tohoto updatu nás nevedly žádné chyby firmwaru původního. Prostě jsme chtěli update vyzkoušet a pro 6110 Navigator byl zrovna dostupný. Samozřejmě jsme očekávali, že po updatu by mohl telefon v některých případech fungovat lépe.

Jenže to se nestalo. Prvním nepříjemným překvapením bylo citelné zpomalení telefonu. 6110 Navigator patří mezi nejrychlejší symbianové telefony, jaké jsme zatím mohli otestovat, s novou verzí firmwaru je však o něco pomalejší – obzvláště to poznáte při vstupu do menu, jeho otevírání opravdu chvíli trvá, což předtím nebylo zvykem.

Často tak nastane problém, kdy nechtěně spustíte navigační aplikaci – zatímco s předchozí verzí firmwaru nebyl problém vejít do menu, zmáčknout některý směr navigační klávesy a vybranou položku potvrdit, aniž byste museli celou operaci jakkoli sledovat, u nové verze firmwaru to tak nejde. Musíte totiž počkat, než se opravdu menu otevře a nahraje, jinak telefon na zmáčknutí směru navigační klávesy nezareaguje a pochopí pouze ono potvrzení – čímž spustíte položku, která je při vstupu do menu standardně zvolená – navigaci.

Zpomalení ale není jediným problémem telefonu. Objevily se i další neduhy. Mezi ty závažnější patří fakt, že telefon jaksi neustojí situaci, kdy jsou aktivní datová připojení a uživatel chce přijmout příchozí hovor. V takovém případě někdy dojde k restartu přístroje, někdy prostě pouze hovor nejde přijmout. Riziko restartu značně zvyšuje současné připojení náhlavní soupravy. S novým firmwarem přístroje tak opravdu nejsme spokojeni.

Nokia 6110 Navigator však není jediným telefonem, který se po updatu firmwaru stal horším, než byl předtím. Třeba Nokia N93i zase po updatu na jistou verzi firmwaru neustála situaci, kdy byla aktivní datová spojení a telefon měl přijmout SMS zprávu. Opět následoval restart. Pravdou je, že poslední verze softwaru tento problém vyřešila. Máme ale informace, že podobnou speciální schopností v jednu dobu disponovala většina přístrojů finského výrobce.

Ostatně třeba právě testovaný model 6500 Slide je toho také důkazem. Sice při přijetí SMS zprávy nedojde k restartu telefonu, ale k jistému zaseknutí ano – datová spojení se sice tváří jako aktivní, ale žádnou stránku nenačtete a dokonce ani neodešlete SMS zprávu. Nezbývá, než data ručně ukončit nebo odpojit telefon od počítače, který pomocí něj připojujete k internetu. Po opětovném spojení vše zase funguje. Pro 6500 Slide zatím žádný nový firmware není k dispozici. Určitě však bude zapotřebí, protože takto ukrutně pomalý telefon s uživatelským prostředím S40 jsme dlouho neviděli.

Je vidět, že i když má výrobce mnohdy dostatek času na testování nové verze softwaru, často se při updatu objeví problémy, které dříve nebyly. To jen dokazuje fakt, jak je firmware telefonu složitou záležitostí a že každý zásah do něj se může projevit úplně jinde a jinak. A s přibývajícími funkcemi telefonů se situace jen a jen zhoršuje.

„Nemocné“ firmwary nejsou samozřejmě pouze doménou Nokie, chybami trpí i softwary jiných výrobců. Jen si vzpomeňte, jak dlouho třeba trvalo, než se Sony Ericssonu podařilo alespoň přijatelně vyladit software modelu M600i.

Proto mějte na paměti, že pokud budete aktualizovat software vašeho telefonu, ne vždy musí dojít ke zlepšení jeho funkčnosti. Předtím, než si nový firmware nahrajete, bude lepší se porozhlédnout po internetových fórech a diskusích a o dané verzi si něco zjistit. Můžete tak předejít některým problémům.

Tím ale tak trochu ztrácí smysl uživatelsky jednoduché a přívětivé aktualizační služby. Jejich problém je v tom, že běžnému uživateli následně nedovolí návrat ke starší osvědčené verzi softwaru a tomu tak nezbývá, než toužebně čekat a doufat, že nová verze, vyjde-li vůbec, bude lepší.

Jeví se vám software vašeho telefonu po updatu horší, než jeho předchozí verze? Neváhejte a napište to do našeho fóra nebo do diskuse pod článkem.