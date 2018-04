Chcete si vygenerovat číslo dobíjecího kupónu? Raději na to zapomeňte

Ještě nikomu se nepodařilo objevit algoritmus, který používají operátoři sítí GSM pro generování čísel dobíjecích kupónu pro předplacené karty. Přitom se o odhalení tohoto postupu snaží spousta programátorů i prostých uživatelů. Pokud by totiž někdo přišel na to, jak vygenerovat dobíjecí kód, potom by nemusel platit za dobíjecí kupóny nebo by mohl tyto kódy prodávat.

Nejspolehlivějším algoritmem je náhodně vymyšlené číslo

Existuje však několik programů, jejichž autoři prohlašují, že tento algoritmus znají. Tyto programy se nešíří volně – autoři je prodávají. Ti zákazníci, kteří přiznali zakoupení takového programu, samozřejmě vyzkoušeli vygenerování dobíjecího čísla. Ve skutečnosti ale dobíjecí systémy tyto kódy odmítly. Autoři programů naštvanému zákazníkovi obvykle s lítostí oznámí, že operátor právě změnil algoritmus generování dobíjecích čísel, a proto bude chvíli trvat, než prolomí i tento nový algoritmus a upraví program. Celé je to samozřejmě nesmysl – autor programu se snaží prodávat nefunkční software.

Mnohem úspěšnější metodou než vygenerování čísla speciálním programem, je zkusit zadat na dobíjecí lince náhodně vymyšlené číslo. Ostatně zmiňované programy pracují nejspíš na podobném principu. Šance, že se trefíte, je velmi mizivá.

Dobít kredit je totiž možné jen dobíjecími kódy z kupónů, o kterých operátor ví, že jsou v prodeji. Při dobíjení se totiž kontroluje především to, jestli je dobíjecí kód skutečně na některém z prodaných kupónů a jestli už někdo s tímto dobíjecím kódem svůj kredit nezvýšil. Při dobíjení neplatným kódem se vystavujete i dalšímu riziku – pokud zadáte dobíjecí kód několikrát špatně, operátor zablokuje vaši předplacenou kartu.

Jak naletět. Zn. snadno a rychle…

Trh s dobíjecími kódy bude zřejmě růst. Na internetu se objevilo už několik nabídek na vygenerování dobíjecího kódu. Provozovatelé těchto “služeb” jsou zřejmě lidumilové – slibují vygenerování dobíjecího kódu z nejdražšího kupónu pro konkrétního operátora. Nechtějí žádnou odměnu – pouze jim musíte poslat platný dobíjecí kód z nejlevnějšího kupónu od stejného operátora. Nový dobíjecí kód totiž chtějí vygenerovat z toho, který jim pošlete. Výsledek tohoto výměnného obchodu asi tušíte: na jedné straně je spokojený obchodník s platným dobíjecím kódem, který může ihned někomu prodat za plnou cenu; na druhé straně napálený zákazník s bezcenným dobíjecím kódem a vyhozenými penězi za levný dobíjecí kupón.

Šance, že se vám podaří získat dobíjecí kód jinak než zakoupením dobíjecího kupónu, je skutečně velmi malá až nulová. Statistika a pravděpodobnost zkrátka funguje i mezi dobíjecími kupóny. Operátoři se navíc snaží omezovat počet kupónů v oběhu a minimalizovat tak riziko, že někdo skutečně přijde na algoritmus generování dobíjecích kódů. Nevěřte proto zázračným programům na generování kódů a kredit si raději kupte. Vyhnete se tak pozdějším problémům se zablokovanou kartou a pozornosti operátora, který si několikanásobných zadání naprosto nesmyslných kódů samozřejmě všímá.

Přečtěte si více o tom, proč nefungují: