Chcete si prohlížejte fotky ze své Nokie v televizi?

S nástupem fotoaparátů do světa mobilní komunikace začali uživatelé řešit problém s malým prostorem pro zobrazování snímků na displeji telefonů. Jednou z možností, jak si obrázky prohlédnout ve větší velikosti, je zaslat je pomocí bluetooth, MMS, e-mailu nebo datového kabelu do počítače a následně si je vyjevit na monitoru. Zcela nové řešení předvedl posledního září letošního roku finský mobilní gigant Nokia. Její zařízení, určené pro prohlížení fotografií z mobilního telefonu, je určeno pro všechny, kteří nemají doma počítač, nebo si chtějí nastřádané fotografie prohlížet se známými a přáteli stranou od počítačové klávesnice a myši. Nokia Mediamaster 230 S vám pomocí bluetooth přenese snímky z telefonu rovnou do vaší televize.

Nokia Mediamaster 230 S je satelitní digitální televizní přijímač, který v sobě spojuje funkce prohlížeče fotografií a klasické digitální televize. Je to první zařízení, které umožňuje uživatelům mobilních telefonů s vestavěným fotoaparátem a podporou bluetooth verze 1.1 (Nokia 7650, 3650) přenášet obrázky do přijímače a zobrazit si je na televizní obrazovce. O kompatibilitě s jinými značkami telefonů se výrobce nezmiňuje, podle našich informací by jí ale nic bránit nemělo.

Výhodou nového prohlížeče Nokia Mediamaster 230 S je především možnost prohlížet si obrázky ze svého fotomobilu ve větší velikosti a uchovávat je v kompresním formátu Navitm Bars. Najednou je možné uložit více než 36 fotografií, ovšem záleží na velikosti každého jednotlivého snímku. Do paměti prohlížeče se vejde až 36 obrázků o velikosti 64 kB, větších fotografií je možné uložit samozřejmě méně.

Prohlížeč fotek má zajímavý moderní design – kovově šedé víko a modro-černou skříň a nezabere vám více místa než klasický satelitní přijímač (rozměry 251 x 275 x 80). K mediamasteru je standardně dodáván také dálkový ovladač.

Propojení telefonu s prohlížečem přes bluetooth je jednoduché stejně jako samotné používání Nokia Mediamasteru. Obě zařízení nejprve spárujete a následně na mobilu zadáte funkci „Send via bluetooth“. Mediamaster, který s televizním přijímačem propojíte scartovým nebo cinchovým kabelem, funkcí Prohlížeč zobrazí fotografie na obrazovce. K přehlednějšímu ovládání zařízení můžete využít uživatelského menu, které se po navolení objeví na TV obrazovce. Mediamaster nabízí rozmanité možnosti příjmu volných i kódovaných televizních a rozhlasových kanálů. Stačí jednoduše zařízení propojit se satelitní parabolou, nastavit jazyk a přesný čas a naladit jednotlivé frekvence programů. Menu vám nabízí možnost vytvořit si playlist osmi nejoblíbenějších stanic ze stovek kanálů v paměti přístroje. Na televizní obrazovce si budete moci zahrát také populární „nokiácké“ hry, jako je Had, Tic-Tac-Toe a novou hru Card Deck, tím ale potěšíte spíše malé děti, protože v době playstation, je hraní hada na televizi dosti nelákavé.

Nokia Mediamaster 230 S podporuje také funkci Dolby tm Digital a pro konečné vylepšení přehrávaného zvuku jej můžete propojit s hi-fi soupravou. Jako funkční třešnička na dortu, která je možná ze všech funkcí nového finského aparátu nejzajímavější, je vestavěný dekodér placených satelitních programů. Pomocí Nokia Mediamasteru byste tedy mohli koukat na kódované filmy a jiné pořady, zřejmě ale tato funkce bude podmíněna zakoupením přídavné dekódovací karty. Na obrazovce si můžete také navolit zobrazení názvu aktuálního programu, jak dlouho ještě bude pořad vysílán a co bude následovat.

Jestli se mediamaster, jako dosud neozkoušený typ přístroje, setká s úspěchem či ne, je velice těžké odhadovat. Podmínkou pro jeho masový nástup bude jistě zlepšení kvality digitálních fotografií z mobilu, protože zvětšování obrázků v současnosti dostupné nízké kvalitě je zatím dosti neefektivní. Fotky z mobilu se zatím vyplatí uchovávat pouze tehdy, mají-li pro nás nějaký dokumentační význam, o jakémsi mobilním druhu „umělecké“ fotografie zatím nemůže být ani řeč. Kolik bude nové zařízení stát, zatím nevíme, ale dá se počítat s celkem tučnou sumičkou. Nokia Mediamaster se na trhu se objeví ještě do konce tohoto kalendářního roku.