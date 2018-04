Chcete si koupit mobil s GPRS?

GPRS (general packet radio service) je technologie datových přenosů. Pokud máte telefon podporující tuto technologii, můžete se pomocí něj a počítače připojit na internet prakticky kdekoliv. Největší výhodou GPRS je, že neplatíte za čas strávený připojením, ale za stažená data. V případě tarifu Eurotel Data Nonstop platíte paušál.

Telefony, které mají GPRS, jsou rozděleny do tříd podle rychlosti přenosů. Označuje se rychlost pro stahování (download), rychlost pro odesílání (upload) a počet timeslotů (časových úseků na nosném kanálu), které dokáže mobil pro datovou komunikaci využít. Označení má formu: x + y, např 3 + 1 (3 timesloty pro stahování, 1 pro odesílání). Telefon má zpravidla rychlejší downlink (více čtete, než posíláte; jde o asymetrický přenos dat).

Jak tedy vypočítáme konkrétní rychlosti datové komunikace? Počet timeslotů je třeba vynásobit rychlostí v kilobitech, kterou je schopen komunikovat jeden timeslot. Ta je závislá na tom, jaké "kódování" používá síť, přes kterou se připojujete. Obecně řečeno je kódování princip, jímž se zamezuje, aby nejrůznější rušení zdeformovaly data při jejich cestě éterem. "Kód" dopočítává vzniklé chyby. Existují kódování CS1 až CS4. CS1 je nejpomalejší (9,05 kbps na jeden timeslot), ale zase věnuje největší část své kapacity pro dopočítávání chyb (13,78 kbps na jeden timeslot). Nejrychlejší CS4 (21,4 kbps na jeden timeslot) má logicky nejmenší odolnost vůči rušení (1,4 kbps pro dopočítání chyb). Pak platí ještě jedna úměrnost: čím složitější používáte kódování, tím rychleji se mobil vybíjí. Zde si o kódování přečtete více.

Pro výpočty rychlosti používáme kódování CS2, tedy 13,4 kbps na jeden timeslot. Je to střední varianta mezi rychlostí a poruchovostí, používají jej všichni naši operátoři. V síti T-Mobile pracuje i kódování CS3 a CS4. Pokud telefon umí "chytřejší" kódování a podmínky to dovolují (jste dostatečně blízko základnové stanici), použije síť rychlejší typ přenosu. Kupte si telefon, který umí všechny typy kódování: budete připraveni na upgrade sítě.





Počet timeslotů Rychlost při CS2 (kb/s) 1 13,4 2 26,8 3 40,2 4 53,6

GPRS se tedy označuje počty timeslotů. Můžete setkat také s označením "třída GPRS" (class). Třída udává maximální počet timeslotů využitelných pro down- a uplink. Další důležitá hodnota je celkový počet timeslotů, který může být využit. Pojďme si ukázat příklad: třída 6 udává maximální počet timeslotů pro stahování 3, pro posílání 2 a maximální počet využitelných timeslotů je 4. Znamená to, mobil třídy 6 může mít kombinaci např. 3 + 1 či 2 + 2. To je případ Nokie 7210.

Třída Download max. Upload max. Max. počet využitých slotů 1 1 1 2 2 2 1 3 3 2 2 3 4 3 1 4 5 2 2 4 6 3 2 4 7 3 3 4 8 4 1 5 9 3 2 5 10 4 2 5 11 4 3 5 12 4 4 5

Můžete se setkat také s jiným označením tříd pro GPRS –třída A až C. Toto označení udává, zda může mobil komunikovat datově a zároveň přenášet hovor. A je nejchytřejší: můžete být připojeni na internet a zároveň telefonovat. Třída B znamená, že mobil rozpojí datové spojení a po ukončení hlasového hovoru ho zase naváže. Třída C je nejhloupější, protože po ukončení hlasového spojení musíte datové spojení znovu navázat.

Připravili jsme pro vás přehled mobilů s GPRS pro připojení na internet, které jsou dostupné na našem trhu. Kromě rychlostí uvádíme, zda má mobil infraport či Bluetooth. Jsou to bezdrátové technologie propojení počítače a mobilu: v prvním případě se mobil přiloží blízko k infraportu notebooku (což znamená omezení v pohybu, mobilem nemůžete příliš manipulovat). V případě technologie Bluetooth se zařízení spojí radiově.

* v závislosti na firmwaru