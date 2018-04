Chcete poslat SMS na pevnou linku?

Naši operátoři nám rádi připomínají, jak je Česká republika na špičce vývoje mobilních služeb a jak jejich inovativnosti téměř není ve světě rovno. Ne vždy je to pravdou a zejména v poslední době je stále častěji spíše přání otcem myšlenky.

Třeba právě v podpoře SMS služeb je tato situace velmi markantní. Nástup EuroTelu a Paegasu do podpory SMS nás v roce 1998 přivedl na světovou špičku, ale od té doby takřka usnula a dnes se nové aplikace neobjevují - snad až Click to napraví. EuroTel se ještě nedostal ani k SIM Toolkitu a tak, pokud chcete banku ovládat z mobilu, nezbývá, než si pamatovat klíčová slova, namísto pohodlného použití SIM Toolkitu. RadioMobil se dostal o něco dál, ale také další pokrok zastavil - na mobilní telefon v našich sítích si ani nemůžete od svého operátora objednat nové logo...

Příkladem toho, kam až může podpora SMS služeb zajít, je Německo, kde se všichni čtyři operátoři předhánějí v nabídce skutečně fungujících a smysluplných služeb založených právě na SMS, případně SIM Toolkitu. Novinkou je od minulého týdne služba "SMS To speech", kdy je odesílaná SMS převáděna do hlasové podoby a poté je odesílána jako hlasová vzkaz.

Službu SMS To Speech představil třetí německý operátor E plus a tuto službu prezentuje především jako možnost, jak odesílat SMS do pevné telefonní sítě.

Jak SMS To Speech funguje? Z hlediska uživatele naprosto jednoduše a stejně s tím, jak funguje posílání zpráv do sítě mobilních telefonů. Prostě klient sítě Eplus napíše na svém mobilu SMS zprávu a odešle ji na libovolné číslo. Pokud je to číslo mobilní, dojde jako SMS, pokud je to číslo pevné linky, zpráva dojde jako hlasový vzkaz.

Služba SMS To Speech zavolá na pevnou linku a když je hovor přijat, přehraje zvukový záznam poslané SMS zprávy. Převod z SMS do hlasové podoby má fungovat výborně pro němčinu, angličtinu a francouzštinu, a má dokonce zvládat i některé typické SMS zkratky. Dokonce je služba promyšlena až do takového detailu, že když posíláte SMS mezi 23:00 a 6:00 ranní, síť ji doručí až po 6:00, aby nerušila vyzváněním telefonu.

Kolik služba stojí: Eplus si za použití takovéto formy textové zprávy účtuje stejnou cenu, jako při odesílání normální textové zprávy. Zatím lze tyto zprávy odesílat pouze do pevné sítě v rámci Německa.

Služba podobná SMS To Speech by jistě našla své uplatnění i u nás. Přestože by si její zavedení vyžádalo další investici do technologie, nepředstavuje již dnes zásadní problém. Takže se můžeme zeptat: "kdo bude první v ČR?".