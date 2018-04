Chcete pohodlně pracovat s paměťovou kartou?

Jak se věci mají

Do dnešního dne bylo na trhu jen velmi málo řešení pro uživatele, kteří chtěli aktivně pracovat se svojí paměťovou kartou. Sony má tento problém vyřešen aplikací MS Import a na straně desktopu MS Export. Nikoliv však firma Palm. Ta práci s kartou řeší pouze na bázi implementace do HotSyncu. Na kartu ale tak můžete přenášet jen podporované formáty, a to pouze do předdefinovaných adresářů jako Audio, DCIM atp.. Total Commander jako spása Stále mi vrtalo hlavou, co je tak

drahého na vyvinutí driveru, který zpřístupní paměťovou kartu jako další disk ve Windows. Software, který je možno pro tyto účely použít, je za poplatek a do obchodu přes Internet a ještě kamsi za oceán psát svojí kreditní kartu se mi opravdu nechtělo.

Začínal jsem koketovat s myšlenkou, že si nakonec zakoupím čtečku kolem 500Kč. Ale naštěstí jsem zavadil na internetu o velice užitečnou aplikaci, která mne zaujala svojí jednoduchostí a cenou, pochopitelně.

FilePC2PDA Tak se jmenuje aplikace, kterou s

i nahrajete do Palmu, a vždy před tím než chcete přistupovat k paměťové kartě ale i k RAMce jako disku, je nutné jí spustit. Tato aplikace totiž spustí trvale USB port, nebo sériový podle rychlosti kterou si zadáte v Total Commanderu.













A to je druhá ze tří nezbytných aplikací, která je ke všemu potřeba. Total Commander má snad každý, pokud máte ještě starý Windows Commander, je nutné ho přeinstalovat novější verzi minimálně ve verzi 5.5.

Třetí součástí je plugin, nebo řekněme driver do Total Commandera. Ten se nainstaluje následujícím způsobem:

Spustíte Total Commander

v Menu Configuration - Options – Operation

vyberete FS-Plugins

dáte Add a najdete soubor sertransplg.wfx

pak už jen OK a na místě

Network Neighborhood si vyberete způsob připojení (doporučuji U SB) po spuštění filePC2PDA na Palmu vše běhá

Pozn.: Po úspěšném nastavení a spuštění se v okně Total Commander objeví disky 0: a 1: Disk s označením 0: je paměť RAM a disk s označením 1: je paměťová karta.

Veškeré části naleznete na

tomto

odkazu

. (První odkaz je plugin do Total Commandera a druhý je samotná aplikace filePC2PDA pro Palm).

Závěr:

Co říci na tuto báječnou aplikaci? Snad jen děkujeme, že se něco takového objevilo. Pro spoustu uživatelů to bude jistě komfortní a jednoduchý nástroj jak z jednoho okna dostat vše do druhého (z PC na kartu). Navíc rychlost je úměrná čtečce paměťových karet a tak vše “lítá” dostatečně svižně. Vytváření adresářů a další práce s kartou teď již pro PDA od firmy Palm nejsou tabu!