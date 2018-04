Chcete obejít infolinku EuroTelu? Pošlete textovku.

Ať se to mobilním operátorům líbí nebo ne, pokud někdo mluví o svých zkušenostech s infolinkou, konkrétně s jejími pracovníky, pak většinou negativně. Proto je nejvhodnější umožnit zákazníkům získat potřebné informace či aktivovat si služby ještě dříve, než se dostanou do přímého styku s pracovníkem infolinky. EuroTel a Oskar to řeší konverzantem (hlasovým menu), podobný krok zřejmě zvolí i Paegas. Ještě dál jde ale EuroTel - ten totiž nabízí možnost aktivovat či deaktivovat si vybrané služby či zjistit informace prostřednictvím textových zpráv.

O možnostech u předplacených karet Go už jsme psali, nyní se podívejme na tarifní programy. Textové zprávy se vždy odesílají na číslo 999 111 a odesílat je můžete i z jiného telefonního čísla, než pro které žádáte informaci či aktivaci služby. Musíte také znát svoje šestimístné identifikační (bezpečnostní) číslo. Telefonní číslo se vždy zadává ve formátu 60xyyyyyy. Tzn. když máte telefonní číslo 0602 123 456, zadáte 602123456. U aktivace či deaktivace služeb s pomocí SMS platíte pouze za odeslanou textovou zprávu. A samozřejmě platíte případné aktivační či měsíční poplatky.

Odpojení telefonního čísla

deaktivace karty SIM (tel. čísla) z důvodu krádeže způsobí, že ukradenou kartu SIM nebude možné použít. Tato deaktivace je zdarma, reaktivace telelefonního čísla (dostanete novou kartu SIM) stojí 1050 Kč.

KRA D identifikační_číslo telefonní_číslo

dočasné odpojení telefonu využijete, když odjíždíte na delší dobu, po kterou nechcete telefon používat, např. v období prázdnín. Po dobu, kdy je telefon dočasně deaktivován, neplatíte měsíční poplatek. Cena za deaktivaci nebo reaktivaci je 105 Kč.

deaktivace (odpojení): PRA D identifikační_číslo telefonní_číslo reaktivace (zapojení): PRA A identifikační_číslo telefonní_číslo

Textové zprávy

aktivace služby SMS pro majitele těch tarifních programů, kde není standardně nabízena (Start Týden, Global Týden, Bussines Týden). Aktivace je zdarma, měsíčně tato služba stojí 47,25 Kč.

TXT A identifikační_číslo telefonní_číslo

zákaz příjmu SMS z e-mailu využijete tehdy, když nehodláte dostávat pravidelné informace, které jste si nevyžádali. Tato služba je zdarma.

NEM A identifikační_číslo telefonní_číslo

zákaz příjmu SMS z webu podobně jako předchozí služba zaručí, že vám nikdo nebude moci odeslat textovou zprávu ani z webových stránek. Aktivace této služby je opět zdarma.

NWW A identifikační_číslo telefonní_číslo

Služby pro hovor

aktivace nezobrazení čísla volanému , neboli služby CLIR, vás bude stát 420 Kč, měsíčně poplatek u této služby není.

NEZ A identifikační_číslo telefonní_číslo

aktivace signalizace příchozích hovorů je užitečná v případě, že budete chtít přijmout dva hovory současně. Aktivace stejně jako měsíční poplatek nic nestojí.

SIG A identifikační_číslo telefonní_číslo

Roaming

aktivace roamingu bude provedena pouze v případě, že na ni máte nárok. Tzn. splňujete podmínky pro bezplatnou aktivaci roamingu.

ROA A identifikační_číslo telefonní_číslo

informace o roamingových partnerech vám bude užitečná v případě, že nemáte přístup k webovým stránkám.

seznam roamingových partnerů: ROAM MPZ_státu, např. pro SRN: ROAM D informace o konkrétní síti: ROAM 228-01 - kód sítě se zadává v číselném tvaru a najdete jej v odpovědi na dotaz na seznam roamingových partnerů

Účet

zjištění stavu vašeho účtu je zdarma:

ZUS ? identifikační_číslo telefonní_číslo

změna tarifního programu je také zdarma

ZME kód_tarifu identifikační_číslo telefonní_číslo Kódy tarifních programů:

T!P TOP TT T!P60 TP Relax R Start S Start Vikend SV Start Týden ST Global G Global Víkend GV Global Týden GT Bussines B Bussines Týden BT

zjištění stavu EuroTel Benefit :

k telefonu, ze kterého byl požadavek odeslán: BEN k jinému telefonnímu číslu: BEN ? identifikační_číslo telefonní_číslo

aktivace pravidelného zasílání podrobného vyúčtování je zdarma, nicméně měsíčně zaplatíte 105 Kč.

PPU A identifikační_číslo telefonní_číslo

informace o minutových sazbách služby NetCall 55 :

když znáte MPZ státu: NC55 USA když znáte mezinárodní předčíslí státu: NC55 +44

Detailnější popis jednotlivých služeb se do tohoto článku nevejde, takže pro některé detailnější informace budete muset stejně komunikovat s infolinkou. Je navíc zřejmé, že pro zavedení některých služeb je koneckonců vhodnější komunikovat s živým pracovníkem. Ovšem v těch případech, kdy přesně víte, co chcete, nebo kdy potřebujete co nejrychleji zjistit konkrétní informaci či např. zablokovat telefon, se vám možnost použít textové zprávy budou hodit.