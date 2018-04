Chcete někomu dát k Vánocům mobil? Pak jsou tu Vánoce.mobil.cz

, aktualizováno

Máte kolegu, známého, který by si rád koupil mobil, nebo touží někoho mobilem obdarovat a přitom o mobilech neví nic? Poraďte mu adresu vanoce.mobil.cz - zde se dozví snad vše, co by měl začátečník vědět.