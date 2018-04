Chcete mít ze své Nokie 3310 novou 5210?

Nudí vás už stále stejně vyhlížející starý typ Nokie, chtěli byste novou a nemáte na ni potřebné tisíce? Prozatím to můžete zkusit s výměnnými kryty, v různých obchodech a tržištích si můžete vybrat z nepřeberného množství, ať už z šikovných asijských dílen, nebo od místních výrobců. My jsme pro vás našli několik housingů, které imitují, nebo se o to alespoň snaží, vyšší řady mobilních telefonů Nokia. Je pravda, že žádný z krytů vám z 3310 novou 5210 neudělá, ale na první pohled a při letmém seznámení takovou iluzi alespoň navodí. Rozhodně ale budete mít telefon, který jen tak někdo nemá.

Nejvíce výměnných krytů bylo do současnosti navrženo a vyrobeno pro Nokie 3310 (3330), a také pro ně je vyrobeno nejvíce imitací. My jsme měli k posouzení tři obaly pro N3310, imitující 5210, v barvě oranžové, modré a červené. Jak nové kryty na staré Nokii vypadaly, to posuďte sami podle fotografií, barvy nejsou nikterak křiklavé a jsou celkem dobře sladěné. Zadní i přední kryt šlo na telefon nasadit docela dobře, jen s nepatrnými obtížemi při zacvakávání do zarážek, horší ale bylo, když jsme chtěli kryt sundat. Na odstrojení telefonu bylo zapotřebí vyvinout téměř nadlidskou sílu, projevit notnou dávku umu a mít ještě trochu štěstí, ale nakonec se to povedlo. Jisté ale je, že se kryt s určitostí po několikerém nandání a sundání ochodí, a pak půjde sundat lehce. Doufejme ale, že bude také na mobilu pevně držet a nebude se lehce vysouvat. Tlačítka nového krytu mají horší ovládací vlastnosti než originální, ale tak to většinou bývá u všeho neoriginálního příslušenství.

Model krytu Nokia 3310 imitující 8310 je již - co se týče manipulace - daleko dokonalejší. Nandat a sundat jej bylo možné téměř tak lehce jako kryt originální, také dobře držel a i ovládání telefonu novými tlačítko bylo celkem dobré. Originálním tlačítkům se ta náhražková stejně ale nevyrovnají. Nový kryt na mobilu model 8310 sice jen hodně vzdáleně připomínal, ale nevypadal vůbec špatně, určitě by se někomu mohl zalíbit.

Dvě barevné kombinace nabízí kryt pro Nokii 8210, který by vám z ní měl vyrobit novou 8310. Modrá a červená v kombinací se stříbrnou barvou vypadají docela dobře, otázkou ale zůstává, zda-li se bude někomu chtít nasazovat housing na svou Nokii 8210, když uvážíme jeho horší materiál a ztížené ovládání, když připustíme, že původní kryty 8310 nejsou nikterak ohyzdné.

Všechny náhradní kryty jsou vyrobeny z umělé hmoty, která se zdá být daleko tvrdší než u housingů originálních, to ale neznamená, že by měly vydržet více. Za cenu od 100 korun českých jde spíše o jedno nebo vícerázový doplněk, nad kterým byste neměli plakat, když se vám rozpadne. Některé ozdobné hmoty se totiž během krátkého testování začaly z krytů odlupovat. Za málo peněz ale nemůžete očekávat žádný zázrak, telefony v nových kabátech vypadaly zajímavě a vůbec ne špatně. Pokud se nechcete spokojit pouze s novým vzhledem svého mobilu, máte ještě jednu možnost. Pomocí vhodného softwaru si do něj můžete přidat celou řadu nových a užitečných funkcí. Jak například udělat z Nokie 3310 novou 3315 se dočtete v tomto článku.

Za zapůjčení děkujeme E-shopu www.mobilshop.cz, kde si kryty můžete objednat za cenu od 99 Kč.