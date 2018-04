Chcete mít vlastní SMS centrum? (test programu)

Textovky - stále oblíbené, stále nově využívané. Představíme vám šikovnou počítačovou aplikaci SMSsend 2.0 s příjemným uživatelským prostředím, která ve spojení s mobilem vytvoří na vašem pracovním či domácím stole malé SMS centrum. Co dokáže? Začněme od drobností: pomocí této aplikace zapnete dálkově topení. Nemusí to být ale topení, může to být poplašný systém objektu. Textovkou můžete hromadně oslovit své blízké a pozvat je na narozeniny; můžete ovšem také oslovit stovky zákazníků (přesněji 900 zákazníků za hodinu) nabídkou svých služeb. A dál: protože SMSsend je interaktivní, můžete zákazníky nejen oslovovat, ale i oni mohou oslovovat vás a vaši firmu, dotazovat se na základní informace a zasílat objednávky. Taková objednávka doputuje nejen do vaší databáze, ale opět formou SMSky může dorazit i k pracovníkovi, který má práci provést. Rádi byste pro své zákazníky upořádali SMS hlasování nebo SMS soutěž? Pro SMSsend to není problém. A pokud váš server neustále napadají hackeři, není tak složité nechat si zasílat varovnou textovku, která informuje o nadprůměrném počtu podezřelých logů ze stejné adresy. Pokud vás zajímá, jak si pro svou firmu takové služby pořídit do 6 000 Kč (včetně obslužného telefonu), čtěte dál. Pokud byste něco podobného využili soukromě, čtěte dál také, protože pokud máte mobil, nebude vás to stát ani korunu - jedná se o sharewarový program.

Trocha teorie: principy fungování

SMSsend je aplikace, která přes datový kabel komunikuje s připojených telefonem. Telefon musí mít hardwarový modem (aplikace je odzkoušena se Siemensy S25/35/45/C35, Nokiemi 6210/6310, Ericssony 39 a dalšími) - program totiž komunikuje prostřednictvím AT příkazů (telefony s podporou +CMGL, +CMGS, +CMGD příkazů). SMSsend přijímá a odesílá SMSky ve stejném formátu, jaký mají SMSky v signalizačním kanálu GSM sítě. Na program může být napojen jeden mobil - ten je pak schopen odesílat 900 textovek za hodinu (omezeno sítí - 1 SMS asi za 3 vteřiny) a přijímat v průměru 1000 textovek za hodinu - toto číslo závisí na počtu odesílaných textovek; pokud chceme dosáhnout maximálního výkonu, je vhodné na program napojit dva telefony - jeden pouze přijímá, druhý pouze odesílá.

Program komunikuje prostřednictvím GSM telefonu se SIM kartou přes standardní sériové rozhraní RS232; přebírá obsah SMS v hexadecimálním formátu, dekóduje ho na ASCI text, který libovolně zpracovává (automatická odpověď podle obsahu - těla SMSky, porovnání těla SMSky s databází apod.); odpověď je zakódována do hexadecimálního formátu, přidávají se povinné hlavičky textovky (číslo SMS centra, doba platnosti aj.) - zpráva má pak formát, jako by byla odeslána z telefonu. Poté je textovka odeslána do telefonu a z něj do sítě a do SMS centra (SMSC). SMSsend umí komunikovat s http klientem - znamená to, že tělo textovky může být předáno ke zpracování na webovský server (který rozpozná dotaz ze strany telefonu, a nikoliv internetového prohlížeče) a dodá potřebné informace - ty mohou být totožné s údaji prezentovanými na běžných webovských stránkách (tudíž údaje jsou zadávány na jedno místo pro více informačních kanálů). SMSsend také komunikuje s prostředím Java API - zde může docházet k sofistikovanému porovnání údajů z těla zprávy s databázovými údaji (Oracle, MySQL aj.).

Hodně praxe: konkrétní příklady

Z předchozího textu se může zdát, že SMSsend je složitý program určený pro odborníky. Spolupráce programu s http klientem a s Java API prostředím je skutečně náročnější, zadání jednoduchých projektů (SMS kampaň, informace o firmě, vyřizování objednávek, dálkové spouštění programu) však zvládne i běžný uživatel. Jak na to?

Program je třeba nejprve spojit s telefonem (telefony). Slouží k tomu speciální karta, na níž je i speciální tlačítko pro test spojení (doporučuje se začít od nižší rychlosti, poté ji zvyšovat až na maximální možnosti telefonu). Program ve své plné verzi je pevně vázán na IMEI poprvé připojeného mobilu.

A hned se můžeme podívat na hlavní kartu programu.

Tvoříme nový, jednoduchý projekt. V kartě vysílač vyplníme do pole Tělo SMS zprávy slovo Adresa. Nevyplnili jsme Telefonní číslo, kam by se měla zpráva odesílat: znamená to, že se nejedná o odesílanou zprávu, ale o zprávu přijímanou. Program očekává, že na číslo připojeného telefonu (jedná se například o náš redakční telefon určený pro kontakt s vámi, čtenáři) přijde zpráva Adresa?, kterou se nás některý ze čtenářů ptá na sídlo společnosti Mobil Media a.s. Číslo 2 v řádku Auto odpověď znamená, že program má na takový dotaz odpovědět odesláním SMSky, jejíž specifikace se nachází na kartě 2 (Naše místo ve vytvářeném algoritmu ukazují tučná čísla mezi šipkami pro pohyb mezi vyplněnými kartami, nyní se nacházíme na první kartě z jedné. Přesuneme se na kartu číslo 2 (Záznam>Nový záznam).

Vyplněním pole Telefonní číslo jsme rozhodli, že program bude tentokrát odpovídat. My jsme ho ovšem vyplnili tak, že jsme zaškrtli volbu Vyplň automaticky, která do pole dosadila proměnnou <oa>. Tato proměnná říká, že se bude odpovídat na to samé číslo, ze kterého přišel dotaz na kartu jedna. A odpovídat se bude zprávou, která je uvedena v Těle zprávy - tedy adresou naší společnosti.

Když se někdo bude touto cestou ptát na naši adresu, může udělat překlep (velké-malé písmeno). Proto je dobré kartu Tělo SMS na kartě 1 vyplnit: [Aa][Dd][Rr][Ee][Ss][Aa]?. Nyní je lhostejné, zda dotaz bude znít: Adresa?, adresa?, adResa? apod. Nemusíme vás nutit k psaní: do karty 1 stačí uvést [Aa][Dd][Rr]* - potom na všechny zprávy začínající znaky a, d, r odpoví program Tělem zprávy na kartě 2. Dalších variant je mnoho, např: dotaz: *?; odpověď: Pokud potrebujete znat nasi adresu, odeslete "adresa?", pokud nas telefon, odeslete "telefon?"; dotaz na soucasnou nabidku MobilStoru zni "mobily?". Pokud chcete telefon objednat, zaslete "mobil! TYP TELEFONU-VASE ADRESA. Asi chápete, že výše popsanou cestou lze takový algoritmus snadno vytvořit. Jednoduše se přesouváte na další karty a vyplňujete políčka.

Do políčka Auto odpověď můžete vyplnit více čísel - na danou SMSku lze odpovědět odesláním několika SMSek na různá čísla. To je způsob, jakým můžete odeslat zákazníkův požadavek přímo pracovníkovi, který se o něj postará.

Pole Telefonní číslo jsme tentokrát vyplnili kontaktem na konkrétního zaměstnance, který se o objednávky mobilů stará. Ten bude textovkou upozorněn na nový záznam v databázi. A kde tu databázi najde? Program zapisuje příchozí SMSky do souboru logů (zapisování musí být aktivováno: Nastavení>logování). Tento soubor snadno vyexportujete do Excelu, tam už si s údaji můžete dělat, co se vám zlíbí.

Objednávání ve výše uvedeném příkladu by bylo poněkud těžkopádné. Program umožňuje zpracovávat data mnohem inteligentněji: neudělá to už ovšem samotný SMSsend, ale díky jeho napojení na http klienta či na Java API vykoná operace program umístěný v jiném prostředí. Dotaz může být zpracován třeba takto: Máme daný typ telefonu na skladě? Pokud nemáme, poslat upozornění! Máme telefon v několika barvách? Poslat zákazníkovi výběr barev! Je k telefonu nějaká speciální nabídka příslušenství? Poslat zákazníkovi na výběr! Jakým způsobem bude zákazník platit? Odpověď zákazníka. Až po celé proceduře dorazí k zaměstnanci na číslo 602123456 textovka: "Objednávka pro pana XY: cervena Nokia 3310 s headsetem (typ:864), zakaznik plati dobirkou." Jaký má takový postup efekt? Úspora peněz firmy a kvalitní a rychlý zákaznický servis.

Odpovědi z http klienta musí být samozřejmě upraveny pro prostředí SMSsendru - nesmí obsahovat žádné tagy, musí být v čistě textové podobě. Nicméně stále platí fakt zmíněný v popisu schématu služby: databáze, které se SMSsend a napojené programy dotazují, může být táž, jako databáze, ze které čerpají zdrojové texty html.

Další možnosti

Známe základní principy programu, popišme stručně další projekty, které je na něm možné uskutečnit. Velmi snadno sestavíte algoritmus pro hlasování a ještě snadněji v Excelu vyhodnotíte jeho výsledky. Pokud se nebojíte, že vás budou oslovení lidé proklínat, udělejte si vlastní SMS kampaň. Nemusíte pracně zadávat jednotlivá telefonní čísla, v Excelu vytvoříte soubor telefonních čísel s reklamním textem, vyexportujete jako textový soubor oddělený tabulátory - SMSsend tento dávkový soubor načte a můžete posílat.

Specifickým, ale pro někoho spásným využitím je dálkové řízení počítače. Zaškrtnutím volby "Spusť windows program, pošli klávesnici do aplikace" se z vašeho telefonu stává vzdálený terminál vašeho spuštěného počítače. Displej mobilu se stává příkazovým řádkem.

Pokud do takto připraveného programu odešlete "calc", spustí se kalkulačka, podobně jako kdybyste příkaz napsali do příkazového řádku. Pokud napíšete "C:///windows///notepad" (v gsm kódování znak "\" není, nahrazuje jej znak"///"), spustí se notepad. Cílovým programem samozřejmě může být cokoliv, například spouštění bezpečnostního systému apod. Další vlastnost volby Spusť program využije málokdo, ale je zajímavá: pokud se příslušný program úspěšně otevřel, přijmete zprávu s ID spuštěné aplikace (např. ID = 152). Poté můžete poslat do aplikace znaky z klávesnice mobilu ("152 a=off, b=on, c=off", v rámci našeho příkladu - v sektorech a, c vypni bezpečnostní zařízení, v sektoru b zapni). Anebo můžete poslat příkaz "C:///format c:"…. Jak je to tedy s bezpečností? Program obsahuje kartu, na niž zapíšete číslo, ze kterého budou smsky přijímány, ostatní budou odmítnuty.

Doplňkovou funkcí jsou statistiky o přijatých textovkách, vyhledávání v zadaných algoritmech, zasílání SMS z webserveru integrovaném v programu.

Naše zkušenosti

Program jsme odzkoušeli se Siemensem S35, fungoval bezchybně. (Nenechte se mást nápisem Telefon odpojen v dolním stavovém řádku, screenshoty byly pořizovány posléze.) Dosáhli jsme pouze rychlosti 19 200 kbps, autor na svých stránkách tvrdí, že s Nokiemi je spojení rychlejší. Neodzkoušeli jsme připojení dvou GSM telefonů. Program má uživatelsky příjemné prostředí, mile jsme byli překvapeni poslední popsanou funkcí - ovládání počítače mobilem (výpisy adresářů apod.).

Nevýhodou je (relativní) pomalost programu- zdaleka se nemůže vyrovnat SMS centrům operátorů. Pokud by ovšem sítě začaly podporovat zasílání textovek prostřednictvím GPRS, situace by se změnila - program by byl podstatně rychlejší. Příkazy pro hardwarové modemy telefonů se liší, proto program nefunguje se všemi mobily.

Co za to?

Tato otázka má dvě stránky: první je cena za program. SMSsend 2.0 je shareware, můžete si ho klidně ze stránek www.gregorr.org stáhnout, najdete tam také podrobný popis programu, z něhož jsme v článku čerpali. Budete však omezeni přijetím deseti textovek na jedno spuštění programu. Pokud nepotřebujete spouštět topení na dálku víc než desetkrát denně, je vám program plně k dispozici. Pokud potřebujete přijímat a odesílat stovky textovek denně, bude vás licence stát 3 500 kč, program je vázán na IMEI poprvé připojeného telefonu. Nezarazili jste se? Cena za připojení na SMS centra operátorů se pohybuje v řádu desetitisíců…

Druhou stránkou ceny je suma za odeslané textovky. A s ní vám už program nepomůže, budete platit "dle platného tarifu". Pravděpodobně právě vysoké částky za podobná soukromá SMS centra budou překážkou v jejich rozvoji (a v rozvoji lepšího zákaznického servisu). Možná by se operátorům vyplatilo zavést tarify určené pouze pro odesílání a příjem SMSek, takové tarify by byly určeny právě pro telefony připojené k programům podobným SMSSendu. Na nižší ceně za textovky by jistě operátoři neprodělali (vždyť jejich reálná "výrobní" cena se vyčísluje v haléřích…).