Chcete-li cestovat do Turecka, můžete si dnes přečíst aktuální roamingové zpravodajství. Můžete se také dozvědět, co vás může potkat, pokud používáte mobilní telefon značky Panasonic. Pokud ovšem nejedete do Turecka ani nemáte zmíněný telefon, zůstaňte uplně klidní. To je příjemná zpráva nebo ne?