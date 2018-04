Chcete komunikátor s VGA displejem? Letos se dočkáte!

VGA. Skutečnost, že tato zkratka nefiguruje u nově představeného Pocket PC Phone edition v kolonce displej, již dnes vzbuzuje jistou dávku nevole. Stále širší skupině uživatelů se totiž klasické QVGA přestává líbit.

Je to pochopitelné, pro některé účely a aplikace je přeci jen VGA displej praktičtější. Za všechny jmenujme třeba satelitní navigaci, práci s dokumenty MS Office (zejména s obsáhlými tabulkami) nebo brouzdání po webu. Nejen zde by vyšší rozlišení sloužilo nepochybně ku prospěchu věci. Proti tomu naopak stojí vyšší energetická náročnost – rozsvěcování čtyřnásobného počtu pixelů se na výdrži akumulátoru nepochybně projeví. A to velmi nepříznivě.







Rozlišení samotné však není jediným důležitým parametrem, velikou úlohu hraje také fyzický rozměr displeje. HTC Wallaby, tento první WM komunikátor, stanovil roku 2002 zobrazovací standard v podobě QVGA rozlišení a úhlopříčky 3,6 palce (asi 91,5 milimetru). Displej stejných parametrů, tedy kromě maximální barevné hloubky, se později objevuje u HTC Himalaya (ET Dataphone II/T-Mobile MDA II), stejnou podívanou posléze svým uživatelům nabízí i další model z dílen HTC, tentokráte s označením Blue Angel.









Zlomovým modelem se stal před dvěma lety HTC Magician alias MDA Compact, který rozehrál 16-bitové barvy na QVGA displeji s diagonálou 2,8 palce, což odpovídá 71 mm. Jen tak pro zajímavost, papírově shodný displej byl již roku 2003 integrován do modelu E-TEN P300. Zobrazovači totožných proporcí a kvalit jsou vlastně do dneška vybavovány takřka všechny komunikátory s Windows Mobile. Proč ne všechny? Výjimkou jsou právě zařízení s VGA displeji, kterým v tomto článku patří hlavní úloha.



Co máme za sebou a čeho jsme byli (bohužel) ušetřeni?



HTC Universal

Historicky prvním WM komunikátorem disponujícím jemným VGA displejem se stal před více než 18 měsíci HTC Universal. Kromě převratného displeje se blýskl i neotřelou konstrukcí, díky nimž byl zařízením dvojí tváře. Přístroj tak bylo možno používat jako klasické Pocket PC, ovšem díky otočenému kloubu a výklopné části bylo možné jej v mžiku proměnit v subtilní notebook. Velmi podobnou stavbou se již brzy pochlubí další Pocket PC telefon, model UbiQUiO 601.

Z dalších vymožeností stojí za zmínku podpora sítí třetí generace a samozřejmě unikátní klávesnice. Uživatelé si naopak stěžují na absenci vnějšího informativního displeje a také na chybějící podporu EDGE.



Sharp W-ZERO3 a W-ZERO3 [es]

Ve druhé polovině loňského roku se na asijském trhu objevila dvojice zajímavých WM komunikátorů. Producentem však nebyl gigant HTC, nýbrž nepříliš známá firma Willcom spolu se společností Sharp.

Prvním příchozím byl v únoru 2006 model s označením W-ZERO3, který na první pohled vypadal jako klasické PDA. Nezanedbatelná tloušťka rovných 26 mm dávala tušit, že přístroj bude disponovat vysouvací plnohodnotnou klávesnicí. To se nakonec potvrdilo.

Zařízení běželo pod Windows Mobile 5.0, jehož bezproblémový chod zajistil procesor Intel s frekvencí 416 Mhz. Operační paměť byla optimálních 64 MB, uživatelská ROM pak 256 MB a navíc ji bylo možno rozšířit prostřednictvím miniSD karet.

Z datových funkcí připomeňme infraport, Bluetooth verze 2.0 a především integrovaný přijímač Wi-Fi. Na zadní straně přístroje své místo našel objektiv 1,3 megapixelového digitálního fotoaparátu. VGA displej, QWERTY klávesnice a slušná výbava čítající rychlý procesor a Wi-Fi – co si uživatel mohl na začátku loňského roku přát více? Evropané by jistě ocenili integraci GSM/GPRS/EDGE modulu, neboť W-Zero3 byl předurčen pouze ke komunikaci v sítích PHS. Našinci by tak tento skvost posloužil pouze jako PDA, případně trošku dražší těžítko.



V posledním kvadrantu roku 2006 přináší kooperace Sharp a Willcom další ovoce, tentokráte bylo výsledkem jejich snažení zařízení se jménem W-Zero3 [es]. Zatímco předchozí model připomínal běžný kapesní počítač, verze s přídomkem [es] se tvářila jako obyčejný chytrý telefon. Při bližším prozkoumání se však ukázalo, že i zde je k pohodlnému psaní e-mailů připravena vysouvací QWERTY klávesnice (šlo tedy o Pocket PC variantu nového smarpthonu HTC Vox, který také kromě běžné alfanumerické klávesnice nabízí i plnohodnotnou vysouvací).

Výbava byla téměř totožná se starším, hmotnějším a rozměrnějším bratříčkem, drobné rozdíly zde přeci jen byly. Tak předně VGA displej se zmenšil na úhlopříčku 2,8 palce, paměť ROM byla “osekána“ na polovinu a z výbavy zmizel Wi-Fi modul. Vše ostatní zůstalo při starém a to i včetně jednostranné podpory asijských sítí PHS.





Co nás čeká a čeho se na západ od nás již dočkali?

HTC Athena

Tento drobeček coby T-Mobile Ameo již několik týdnů trůni v nabídce německého T-Mobilu.

Reakce uživatelů jsou však často smíšené a to díky jedné neblahé skutečnosti. Ano, Ameo je skutečně all-in-one zařízení, kterému prakticky nic nechybí. Ano, VGA displej s úhlopříčkou neuvěřitelných 5“ je opravdu výjimečný, stejně jako plně odnímatelná klávesnice. Bohatou výbavu ještě doplňuje rychlý procesor s taktem 624 MHz, 128 MB RAM a pevný disk s kapacitou více než 7,5 gigabajtů. Z multimédií stojí za zmínku 3MPx fotoaparát a 3,5 mm jack, který umožňuje k poslechu hudby využít sluchátek s tímto konektorem, která jsou rozhodně běžnější…

Kde však Athena není tak úplně doma, jsou její fyzické rozměry. Kvádřík s rozměry 98 x 133 x 20 mm (včetně klávesnice) a takřka 400 gramy hmotnosti se skutečně do každé kapsy nevejde. Přesněji řečeno se nevejde snad do žádné kapsy u kalhot – k pohodlnému nošení takového přístroje lze tedy doporučit spíše miniaturní batůžek. Telefonování tak s tímto mazlíkem nebude nic příjemného, pokud tedy nevyužijete handsfree sady. V Česku ještě nebyl oficiální prodej tohoto cvalíka zahájen, společnost Sunnysoft však na svých stránkách přijímá předběžné nezávazné objednávky a to za cenu lehounko přes 30 000 Kč.



Na co čekají všichni?



O2 XDA Flame

Tento zajímavý komunikátor by měl rozvířit stojaté vody již tento měsíc. Producentem není gigant HTC, ale v této oblasti nově se profilující společnost Asus. O kvalitách tohoto zařízení dnes již po úspěšné P525ce a novém modelu P535 pochybuje jen málokdo. Proporce zařízení jakoby inženýři z Asusu okopírovali od modelu HTC Blue Angel, hardwarové vybavení je však nesrovnatelné. Samozřejmě ve prospěch XDA Flame. Tento elegán nabídne vedle 3,6“ VGA displeje také rychlý procesor, 128 MB RAM a 2 GB uživatelské ROM. Díky integrovanému grafickému čipu si přijdou na své i milovníci 3D akčních her a jiných graficky náročných aplikací, které bude možno spustit na WM 5.0 AKU 3.5.





Flame si porozumí se všemi datovými i síťovými standardy vyjma HSDPA. Zajímavým prvkem je VGA výstup pro snadnou prezentaci dokumentů velkoplošně. XDA Flame poslouží i jako FM příjímač a pořídíte s ním i dvoumegapixelové fotografie nebo sekvence v rozlišení CIF. Po plejádě špičkových funkcí a technologií přichází na řadu také ta horší zpráva. O2 XDA Flame bude patrně určen pouze pro asijský trh, což ale zcela nevylučuje, že se s ním setkáme i u nás.



E-TEN Glofiish X800

Společnost E-TEN, která se možná ještě vzpamatovává z úspěchu svých posledních modelů X500 a M700, si pro své fanoušky na letošním CeBITu připravila jedno překvapení – mocnou krabičku s označením X800. Zatímco u většiny přístrojů znamená integrace VGA displeje také podstatný nárůst rozměrů, kdy dnes běžná úhlopříčka displeje 2,8“ doroste na hodnotu 3,6“ (někdy i vyšší), X800 bude světlou výjimkou. Zobrazovač s maticí 480 x 640 obrazových bodů se tak vejde na standardní plochu obdélníku s rozměry 44 x 58 mm. E-TEN X800 bude schopen komunikace jednak ve všech čtyřech GSM pásmech a v sítích UMTS a kromě toho nabídne také podporu všech datových přenosů, bleskurychlé HSDPA nevyjímaje.

Srdcem přístroje bude známý procesor Samsung SC32442 s taktem 400 MHz, který spolu s pamětí 128 MB Flash ROM a 64 MB RAM zajistí svižný chod systému WM 6.0 Professional. Na druhou stranu je to jediné chystáné VGA zařízení s takto malou operační pamětí. E-TEN poslouží také jako satelitní navigace, na základní desce je integrován také Wi-Fi přijímač. O zábavu se postará digitální fotoaparát, kterým pořídíte snímky o rozlišení nanejvýš 1600 x 1200 pixelů, nebude chybět ani FM rádiový přijímač. Nový E-TEN by měl být vypuštěn na trh během letošního května a cena by se měla zastavit na hranici 20 000 Kč. K nám ale přístroj možná dorazí s menším zpožděním.



Řada i-mate ultimate

Během léta se dočkáme také hrstky VGA komunikátorů pod značkou skotské firmy i-mate. Tato společnost dříve dodávala brandované komunikátory a chytré telefony z produkce HTC, před několika měsíci však vzájemná spolupráce skončila a tak se manageři i-mate byli nuceni poohlédnout po jiném výrobci. Netrvalo dlouho a novým společníkem se stala čínská TechFaith. Co zajímavého toto spolčení přinese uživatelům OS Windows Mobile zjistíme již v druhé půli tohoto roku, kdy by měla světlo světa spatřit pětice komunikátorů modelové řady Ultimate.

Série Ultimate znamená pět komunikátorů rozdílných konstrukcí – nechybí klasické Pocket PC (Ultimate 6150), vysouvák (Ultimate 5150), model s konstrukcí ala Asus P525 (Ultimate 8150), véčko (Utimate 9150), nabídku pak uzavírá vlajková loď série podobné koncepce jako HTC Universal (Ultimate 7150).





Výbava bude shodná pro všechny modely a lze ji, až na absenci GPS, označit za špičkovou. Uvnitř všech modelů tepe rychlík Intel XScale taktem 520 MHz, kterému asistuje paměť s rozložením 256 MB ROM/128 MB RAM. K dalšímu rozšíření uživatelské paměti poslouží microSD slot. Veškeré dění budeme moci sledovat na jemných VGA displejích různých úhlopříček, které zobrazí až 18-bitovou barevnou hloubku (což nové WM 6.0 podporují). Komunikátory zvládnou komunikaci ve všech GSM pásmech, podporují i UMTS. Z dalších služeb nebude chybět dnes již zaběhnuté EDGE, těšit se můžeme i na HSDPA, ve specifikacích najdeme také zabudované Wi-Fi.

Ultimate 5150 6150 7150 8150 9150 Rozměry [mm] 60,5 x 117 x 19,5 60,5 x 118,5 x 15,7 74 x 110 x 118 50 x 94 x 11 50 x 98 x 19 Hmotnost 170 g 120 g 180 g 120 g 130 g Konstrukce vysouvák klasická vyklápěcí ala Asus P525 véčko Hlavní VGA displej 2,8" 2,8" 3,8" 2,6" 2,6" Vnější displej - - 2,2" (128 x 128 px) - 1,8" (128 x 128 px)

Kromě hlavního foťáku schopného záznamu až 2 mpx fotografií si na své přijdou také milovníci videotelefonie, ke které skvěle poslouží sekundární kamera umístěná na čele přístroje. Komunikátory Ultimate bude možno využít také k příjmu FM signálů. Všechny modely poběží na nové verzi Windows Mobile Crossbow v edici Professional.

Název HTC Universal Sharp W-ZERO3 Sharp W-ZERO3 [es] HTC Athena O2 XDA Flame E-TEN Glofiish X800 i-mate Ultimate Datum vydání září 2005 únor 2006 září 2006 leden 2007 duben 2007 květen 2007 léto 2007 Rozměry (š x v x t) [mm] 81 x 127,7 x 25 69 x 130 x 26 56 x 135 x 21 98 x 133,1 x 20 71 x 124 x 19 60,6 x 113,5 x 15,8 mm dle modelu Hmotnost 285 g 218 g 175 g 375 g 190 g 160 g dle modelu Operační systém WM 5.0 for PPC Phone ed. WM 5.0 for PPC Premium edition WM 5.0 for PPC Premium edition. WM 6.0 Professional WM 5.0 AKU 3.5 WM 6.0 Professional WM 6.0 Professional Procesor Intel XScale 520 MHz Intel XScale 416 MHz Intel XScale 416 MHz Intel XScale 624 MHz Intel XScale 520 MHz Samsung 400 MHz Intel XScale 520 MHz RAM 64 MB 64 MB 64 MB 128 MB 128 MB 64 MB 128 MB ROM 128 MB 256 MB 128 MB 256 MB, 7,6 GB HDD 2 GB 128 MB 256 MB Pam. karty SD slot miniSD miniSD miniSD microSD microSD microSD Sítě TribandGSM, UMTS PSH PSH Fourband GSM, UMTS Triband GSM, UMTS Fourband GSM,UMTS Fourband GSM,UMTS Data CSD, GPRS, UMTS, WCDMA - - CSD, GPRS, EDGE, HSDPA CSD, GPRS, EDGE, UMTS CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA CSD, GPRS, EDGE,UMTS, HSDPA Rozlišení displeje 480 x 640 px 480 x 640 px 480 x 640 px 640 x 480 px 480 x 640 px 480 x 640 px 480 x 640 px Barevná hloubka 65 536 65 536 65 536 262 144 65 536 65 536 262 144 Úhlopříčka 3,6 " 3,7" 2,8" 5,0" 3,6" 2,8" dle modelu Wi-Fi 802.11b 802.11b ne 802.11b/e 802.1b/g 802.11b/g 802.11b/e/g GPS ne ne ne SiRFStar III ne SiRF Star III ne Bluetooth verze 1.2 verze 2.0 ne verze 2.0 verze 2.0 verze 2.0 verze 2.0 Infraport ano ano ne ne ano ne ne Digitální fotoaparát 1,3 mpx (1280 x 1024 px) 1,3 mpx 1,3 mpx 3,1 mpx 1,9 mpx 1,9 mpx 1,9 mpx Kamera pro videotelefonii 352 x 288 px ne ne 640 x 480 px 352 x 288 px 640 x 480 px 640 x 480 px FM rádio ne ne ne ne ne ano ano Jack 3.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 3.5 mm 2.5 mm 2,5 mm i-mate jack Baterie 1 620 mAh 1 400 mAh 1 400 mAh 2 200 mAh 1 620 mAh 1 530 mAh 1 400 mAh

Pár slov na závěr

Trend je jasný - Pocket PC Phone Edition s VGA displeji bude pomalu přibývat. V roce 2005 se na trh dostalo jen jedno jediné zařízení této kategorie, byl jím HTC Universal, který se dodnes těší vysoké oblibě. O rok později se k němu řadí další dva přístroje s VGA displeji. Velikou nevýhodou nejen pro tuzemské uživatele však byla u obou modelů Sharp W-Zero3 chybějící podpora sítí GSM. Pro zajímavost dodejme, že stejná společnost plánuje na letošní rok komunikátor s kódovým jménem EM-ONE s rozlišením displeje dokonce 800 x 400 pixelů. Ten bude pracovat pro změnu v UMTS sítích.





Rok 2007 bude vůbec na obdobná zařízení velmi bohatý. Již v lednu se objevuje obří HTC Athena, O2 XDA Flame by měl být v prodeji již na jaře a jen o něco později svede boj o přízeň mezi uživateli zajímavý E-TEN X800. V půli roku se hned pěticí VGA komunikátorů blýskne také i-mate. Třípalcový displej s rozlišením 800 x 480 obrazových bodů bude poznávacím znamením Toshiby Portégé G900. Mimoto se uživatelé mohou těšit na rychlý procesor, integrovaný Wi-Fi modul, vysouvací QWERTY klávesnici a podporu UMTS a HSDPA. Věříme, že tímto výčet takových komunikátorů pro letošek nekončí – vždyť jsme teprve ve druhém čtvrtletí a ne všichni výrobci již médiím sdělili kompletní plány pro tento rok.