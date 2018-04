Chcete jet do Polska s mobilem?

Polsko je oblíbenou destinací pro krátkodobé výlety za nákupy, častým cílem služebních cest a v poslední době i stále populárnějším místem pro dovolenou. Nákupní zájezdy do polského pohraničí se staly pro mnoho Čechů tradicí a kdo se odvážil dál do vnitrozemí, zjistil, že panenská příroda severního Polska je ideálním místem pro klidnou dovolenou. Polsko je také vstupní branou pro cestovatele do postsovětských zemí nebo pro trajektovou dopravu na sever Evropy. Otužilci nezapomenou připomenout, že v Polsku jsou i krásné mořské pláže, kde je i uprostřed sezóny dostatek místa pro každého zájemce o slanou vodu. Pro ty z vás, kteří si s sebou vezmou mobilní telefon, máme několik rad a postřehů, jak v Polsku volat nejvýhodněji.

Kdo vlastní mobilní telefon, nezapomene si jej většinou vzít s sebou i do zahraničí. Roaming je samozřejmostí pro všechny majitele tarifních programů, ovšem s ohledem na případnou zálohu, která se většinou pohybuje okolo 5000 Kč. Kdo svůj tarifní program používá již delší dobu, zálohu skládat nemusí, nebo ji již dostal zpět. Stranou nemusí zůstat ani majitelé předplacených karet. Roaming na předplacených kartách nabízí v současnosti již všichni tři operátoři. V případě Polska jsou na tom nejlépe majitelé předplacených karet Paegasu - Twist, které v síti polského operátora PLUS - PL nabízejí stejný komfort, jaký byl donedávna výsadou pouze pro majitele tarifních karet. PLUS - PL je čtvrtým partnerem Paegasu, který nabízí službu Camel, která umožňuje volat v roamingu z předplacené karty bez nutnosti zpětného volání a zadávání kódů před a za číslo. Nejhůře jsou na tom naopak majitelé Oskaret - předplacené služby sítě Oskar, kteří v roamingu mohou pouze hovory přijímat. Odchozí hovory Oskarta zatím neumí. Pokud však zůstanete jen v pohraničí, tak vám Oskar leckde dobře poslouží. Jeho signál je možné zachytit až téměř 25 kilometrů v polském vnitrozemí a do poslední chvíle není problém i uskutečnit hovor z mateřské sítě.

Všeobecným rysem roamingu je relativně vysoká cena odchozích hovorů, která se pohybuje v řádu desítek korun za jednu minutu. Dalším tahákem peněz z kapsy jsou i placené veškeré příchozí hovory, taktéž se sazbou v desítkách korun za minutu hovoru. Majitelé tarifních programů mají relativně levnější volání v rámci navštívené země, kdy za jednu minutu zaplatí zhruba stejnou částku jako zákazníci operátora v navštívené síti. Naopak pro majitele předplacených karet je často cena za minutu hovoru v navštívené zemi stejně drahá jako cena za hovor do České republiky a nebo dokonce i dražší. O něco výhodnější je používání služeb SMS, kde platí, že za příchozí zprávu se neplatí ani v roamingu (neplatí absolutně) a ceny za odchozí zprávu jsou stále ještě přijatelné. Samozřejmě na české ceny v rozsahu přibližně jedné až tří korun můžete zapomenout. S ohledem na výše zmíněné se nabízí otázka, zda nejde ušetřit. Odpověď najdete v následujících odstavcích.

Roaming na prepaid kartách (1 min) Paegas Eurotel Oskar Odchozí hovor do ČR (sestav. poplatek) 40 Kč (+15) 40 Kč (+15) NE Odchozí hovor v Polsku (sestav. poplatek) 50 Kč (+15) 40 Kč (+15) NE Příchozí hovor 22,00 Kč 30,00 Kč 17,00 Kč SMS 10,00 Kč 10,00 Kč NE

Polsko a GSM

V Polsku nabízejí své služby tři operátoři sítě GSM - ERA, PLUS a IDEA. Ve všech případech se jedná o standardní duální sítě v pásmu 900/1800 Mhz. Jeden z operátorů provozuje i analogovou síť NMT - Centertel (majetkově propojen se sítí Idea), která je ale stejně jako u nás již jen na okraji zájmu zákazníků. Našinec, který by chtěl využít služeb jedné z polských sítí, má na výběr z několika možností. Tarifní programy vynecháme, jelikož pro běžného turistu je jejich aktivace téměř nemožná a ani nemá praktického významu. Pro krátkodobé návštěvy Polska je nejpraktičtější využít nabídku předplacených karet, které nabízí všichni tři operátoři. Předplacené karty v Polsku nemají zdaleka takovou popularitu jako v České republice, což přímo souvisí s politikou místních operátorů. V Polsku jsou všeobecně velmi výhodné nabídky pro vstup do tarifních programů. Dotovaný telefon stojí často v přepočtu jen pár korun (Ericsson R320s /T28s za 10 Kč) a cena za aktivaci činí v přepočtu pár stokorun a nebo také ještě méně. Přesto i v Polsku začínají předplacené služby získávat na oblibě a operátoři se začínají předhánět v nabídce atraktivních předplacených sad za zajímavou cenu.

Český zájemce o polské předplacené služby si může vybrat, zda si pořídí samotnou předplacenou kartu, nebo jestli využije i výhodné nabídky předplacené sady s telefonem. Pro všechny polské předplacené služby platí, že nejsou anonymní jako u nás. Po uskutečnění prvního hovoru má uživatel zhruba 14 dní, aby zaslal odpovědní kartu se svými údaji. Často se může stát, že údaje o své osobě bude muset prozradit přímo v prodejně při koupi. V případě, že tak neučiní, může operátor číslo odpojit, nebo kartu či sadu vůbec neprodat. Prodejních míst, kde lze koupit předplacenou kartu nebo celou sadu, je v Polsku velmi mnoho, ale způsob prodeje se od našeho liší. Většinou se jedná o autorizované prodejny vždy jen jednoho operátora a konkurenční nabídku je možné obdržet jen v supermarketech (např. Media Markt, Auchan, Geant a další), ovšem i tam jsou většinou stánky jednotlivých operátorů odděleny. Další možností, jak na jednom místě vybírat z nabídky všech operátorů, jsou malé obchůdky s mobilními telefony, kde je ale nutné dbát zvýšené opatrnosti.

Přehled jednotlivých předplacených služeb, aktuální nabídky předplacených sad a ceny hovorného

Všechny ceny za minutu hovorného jsou uváděny v Kč v přepočtu z PLZ (Zlotý) při kurzu 1PLZ = 10 Kč, což je aktuální kurz, který turista obdrží ve většině směnáren v Polsku. V České republice banky polskou měnu většinou nenabízejí a soukromé směnárny ji zase většinou nemají v dostatečném množství. V polském pohraničí je možné českou korunu vyměnit téměř v každé směnárně, ve vnitrozemí to již ale není pravidlem, a proto je lepší vybavit se na cestu některou ze světových měn (USD, DEM). Směnárny jsou v Polsku doslova na každém rohu, ovšem na vesnici s pár desítkami domorodců ji asi budete hledat jen velmi těžko. Ceny jsou uváděny včetně místní DPH (VAT), která je stejně vysoká jako u nás - 22%. DPH je v Polsku stejná i pro telekomunikační služby, takže machinace známé z domova se v Polsku nekonají. Na zakoupené zboží je možné žádat formulář na vrácení DPH, ale tato služba je v Polsku poměrně čerstvá, takže jí nenabízí všude a i na hranicích je nutné počítat s nadstandardní dávkou byrokracie. Všechny telefony v sadách mají tzv. SIM Lock, ale v naprosté většině případů není problém jej nechat odstranit.

ERA GSM (kód sítě 260 02)

Polský operátor ERA GSM nabízí předplacenou službu Tak Tak. Tarifikace probíhá po 30 sekundách, ale první minuta je tarifikována celá. V případě hovorů do zahraničí (ČR) je hovor tarifikován stále po jedné minutě. V předplacené službě Tak Tak jsou k dispozici dva tarify. Pro tarif "Ty a Já" špička trvá od 8:00 do 18:00 a analogicky nižší ceny platí pro rozmezí 18:00 do 8:00. Druhý tarif s názvem "Celý den" má, jak již z názvu vyplývá, stejné ceny za volání kdykoliv. Pro dvě vybraná čísla kterékoliv polské sítě u obou tarifů platí speciální snížená cena pro volání kdykoliv. Za hovor na klientskou linku se platí paušální poplatek 20 Kč. Při hovoru do zahraničí se k ceně operátora připočítává sazba místního telecomu, která v případě volání do ČR činní 17,90 Kč za minutu. V tabulce je uvedena již celková suma. První změna tarifu je bezplatná, každá další stojí 50 Kč. SMS jsou účtovány po deseti, ale hned po odeslání té první!

Tak Tak (1 min) Ty a Já Celý den Všechny sítě v PL 8:00 - 18:00 24,30 Kč 18,20 Kč Všechny sítě v PL 18:00 - 8:00 12,10 Kč 18,20 Kč Všechny sítě v PL víkendy a svátky 12,10 Kč 18,20 Kč Volání na 2 vybraná čísla kdykoliv 9,15 Kč 9,15 Kč Hlasová schránka 2,90 Kč 2,90 Kč SMS 6,10 Kč 6,10 Kč Do ČR 8:00 - 18:00 46,10 Kč 40,00 Kč Do ČR 18:00 - 8:00 33,90 Kč 40,00 Kč WAP a data 8:00 - 18:00 5,90 Kč 5,90 Kč WAP a data 18:00 - 8:00 4,10 Kč 4,10 Kč

Základní balíček pro vstup do služby Tak Tak stojí 990, nebo 1400 Kč, z čehož je 500 či 1000 Kč kredit. Aktuálně platí pro dražší balíček akce, kdy zákazník dostane 200 Kč navíc. Akce platí do 31.7.2001, kdy je nejzašší termín pro uskutečnění prvního hovoru. Dobíjecí kupóny mají hodnotu 290, 990 a 1790 Kč, s tím, že ten poslední stojí jen 1490 Kč. Kupóny prodlouží platnost karty o 6 měsíců s výjimkou toho nejlevnějšího, který nemá na prodloužení platnosti vliv.

Operátor ERA GSM aktuálně nabízí tyto předplacené sady (v každé sadě je startovní balíček s kreditem 500 Kč):





Sada s telefonem Cena Alcatel OT302 4 010,00 Kč Motorola V2288 3 150,00 Kč Motorola T2288 3 150,00 Kč Siemens A36 3 150,00 Kč Nokia 3210 4 870,00 Kč Philips Savvy Vogue 4 250,00 Kč Ericsson A2618s 3 150,00 Kč

V některých prodejnách je nabízena speciální sada s telefonem Siemens C30 za cenu 3400 Kč.

PLUS (kód sítě 260-01)

Operátor Plus nabízí předplacenou službu Simplus. Tarifikace v této službě probíhá po jedné minutě. Nabízen je pouze jeden tarif, který rozlišuje volání do vlastní a do ostatních sítí. Časové rozdělení je poměrně komplikované. Pro všechny dny v týdnu včetně víkendů a svátků platí noční tarif od 23:00 do 6:00. O víkendech a svátcích jej pak doplňuje tzv. víkendový tarif od 6:00 do 23:00. Ve všedních dnech platí dále volání mimo špičku od 6:00 do 7:00 a od 17:00 do 23:00. Špička ve všedních dnech je od 7:00 do 17:00. Za každý hovor s infolinkou si operátor účtuje fixní sazbu 9,50 Kč bez ohledu na délku hovoru. SMS jsou účtovány po pěti a to zpětně. Zdarma je hlasová schránka a zakázaná identifikace (CLIR).

SIMPLUS (1 min) V rámci sítě Ostatní v PL Do ČR Všední den 7:00 - 17:00 17,00 Kč 29,00 Kč 46,00 Kč Všední den 17:00 -23:00 a 6:00 - 7:00 8,50 Kč 14,50 Kč 31,40 Kč Víkend a svátky 6:00 - 23:00 8,50 Kč 9,50 Kč 26,40 Kč Všechny dny 23:00 - 6:00 3,00 Kč 9,50 Kč 26,40 Kč SMS, chat, info, e-mail 7,50 Kč WAP a data 7,50 Kč

Základní balíčky Simplus stojí 550, 720 nebo 1120 Kč a obsahují kredit pro volání ve výši 300, 500 a 1000 Kč. Dobíjecí kupóny mají hodnotu 300, 500, 1000 a 1800 Kč a stejně tak i stojí, až na ten nejvyšší, kde je zvýhodněná cena 1500 Kč. Kupóny prodlužují platnost karty volání/jen příjem hovorů: 30/60, 90/120, 180/210 a taktéž 180/210 dní. Sady obsahují kartu, kredit ve výši 300 Kč a jeden z následujících mobilních telefonů (v některých sadách je vyšší kredit).

Sada s telefonem Cena Motorola V2288 2 700,00 Kč Motorola M3588 3 030,00 Kč Motorola M3888 3 030,00 Kč Nokia 5110 4 250,00 Kč Motorola T2288 4 860,00 Kč Trium Geo 5 720,00 Kč Sagem 715 Junior 1 810,00 Kč Nokia 3210 7 300,00 Kč Bosch 509 2 420,00 Kč

IDEA (kód sítě 260-03)

Nejmladší polský operátor Idea nabízí předplacenou službu s názvem POP. U Idei platí podobná analogie jako u našeho Oskara. Síť dostala nejdříve licenci jen na pásmo 1800 Mhz, kterým pokryla jen velká města a hlavní silniční tahy. Až posléze dostala možnost používat i pásmo 900 Mhz, kterým pokrývá zbytek země. Její pokrytí je ze všech tří operátorů nejslabší, ale aktuálně je již po celé zemi dostatečné. Ve městech stále platí, že většina signálu je pouze na frekvenci 1800 Mhz, takže je nutné mít duální telefon.

Zákazníkům jsou k dispozici dva tarify "Max" a "Hit". První z nich je bez jakýchkoliv časových pásem, druhý naopak rozlišuje špičku 13:00 - 22:00 a ostatní čas, to vše kdykoliv, bez omezení na víkendy a svátky. Pro tři vybraná čísla platí zvýhodnění v podobě slevy 30, 15 a 10 % z hovorného. Změna těchto tří čísel stojí 50 Kč. I u Idei se platí za spojení s operátorem a to 10 Kč za jeden hovor o libovolné délce. Automat je ale zdarma! V aktuální nabídce je akční cena pro WAPování, která je i na naše poměry solidní - 1,50 Kč za minutu. SMS jsou účtovány průběžně. Hlasovou schránku lze nechat odpojit. Nová aktivace však stojí 250 Kč.

POP (1 min) Max Hit Do vlastní sítě špička 10,00 Kč 12,50 Kč Do vlastní sítě mimo špičku 10,00 Kč 7,50 Kč Ostatní polské sítě špička 17,50 Kč 24,00 Kč Ostatní polské sítě mimo špičku 17,50 Kč 11,00 Kč Do ČR špička 34,40 Kč 41,00 Kč Do ČR mimo špičku 34,40 Kč 28,00 Kč Hlasová schránka špička 10,00 Kč 12,50 Kč Hlasová schránka mimo špičku 10,00 Kč 7,50 Kč SMS 4,00 Kč 4,00 Kč WAP 1,50 Kč 1,50 Kč Data 7,50 Kč 7,50 Kč

Idea nabízí dvě varianty startovních balíčků v ceně 720 a 1200 Kč. V prvním je hovorné 150 Kč a v druhém 600 Kč. První balíček umožňuje volat jeden měsíc a pak dalších 11 měsíců hovory přijímat. Druhý balíček pak již platí jeden rok i pro příchozí hovory, stejně tak jako každé další nabití. V předplacených sadách najde zákazník telefon a balíček v hodnotě 720 Kč. Idea nabízí několik dalších možností, jak bezplatně zvýšit základní volací kredit, všechny však vyžadují alespoň základní znalost polského jazyka - jedná se o ankety a odpovědní kupóny.

Sada s telefonem Cena Motorola T2288 2 420,00 Kč Motorola V2288 2 790,00 Kč Trium Aria 3 030,00 Kč Sony cd5 3 030,00 Kč Alcatel OT301 3 030,00 Kč Siemens c35i 4 250,00 Kč Nokia 3310 6 810,00 Kč

Ano či ne?

Ceny hovorného jsou v Polsku výrazně vyšší než u nás. V případě předplacených karet to platí dvojnásob. Přesto je možné najít výhodnou alternativu k roamingovým nabídkám českých operátorů a to především pro předplacené karty. Pokud budete trávit v Polsku delší čas, tak základní cena za vstup do některé z předplacených služeb může výrazně snížit celkové náklady za volání. Příchozí hovory jsou na všech polských kartách zdarma, což v kombinaci s relativně nízkými cenami za internetové volání z České republiky a nižšími cenami odchozích hovorů na roamingu přinese výraznou úsporu nákladů.

Ušetřit můžete i na samotné kartě. Pokud ji místo ve značkové prodejně koupíte na trhu nebo někde v soukromém krámku, sleva se bude pohybovat okolo 20 % z nominální ceny. Doporučení ovšem zní - vyzkoušet na místě! Ve Varšavě bylo možné koupit například balíček POP v ceně 720 Kč za 490 Kč a balíček Tak Tak v ceně 990 Kč o 300 korun levněji. Jednalo se o nové a zapečetěné balíčky zřejmě vyndané z předplacených sad. S nižší cenou ovšem přijdete o nějaký ten dárek, který k předplaceným sadám průběžně přibalují všichni tři operátoři.

Alternativou mohou být i telefonní karty polského telekomu - společnosti TPSA. Kartu lze koupit na poštách, v trafikách, ve specializovaných prodejnách společnosti TPSA a na mnoha dalších místech. Cena karty je v přepočtu 260 Kč a její kapacita je 100 jednotek. Cena hovoru do České republiky je 17,90 Kč za minutu. Veřejných telefonních automatů je v Polsku relativně dostatečné množství, ale snadněji jej naleznete ve větších městech než na venkově. Často ale narazíte na poškozený přístroj, z kterého si nezavoláte. To platí především pro automaty na mince, kterých je výrazně méně než kartových a také jich výrazně méně funguje. Vandalismus nezná hranic.

Suvenýr z dalekých cest

Pokud by vás nezaujala nabídka předplacených sad ani jednoho z operátorů, nebo byste si jen rádi přivezli nějaký dárek z cest, můžete se v Polsku poohlédnout po samotném mobilním telefonu. V renomovaných obchodech nehledejte, nedotované telefony se v Polsku téměř neprodávají a pokud ano, tak jejich cena určitě nebude lákavá. Pro samostatný telefon musíte do malých soukromých krámků, které najdete téměř všude, nebo na nějakou burzu či trh. Nabídka telefonů pochází okrajově z předplacených sad a šedého dovozu, ale především z dotovaných telefonů místních operátorů. Princip, jak je to možné, je jednoduchý. Díky nízké ceně dotovaných telefonů a aktivace, kdy oboje u většiny přístrojů nepřekročí v přepočtu 500 Kč, obchodníci nabídnou zájemci o tarif částku například 3500 Kč s tím, že on se upíše na 1 až 2 roky a oni si nechají telefon. Obchodník získá za sumu například 3500 Kč telefon typu Ericsson T28, R320 nebo Nokii 3310 a čerstvý majitel tarifu má na rok paušální platby zdarma.

Nabídka telefonů je široká, ceny o něco nižší než v České republice (zhruba o 10 - 30 %), vše záleží na štěstí a aktuální nabídce. Smlouvat je možné, ale jen o pár procent. Výjimečné ceny nečekejte, kupujete-li jeden telefon, cena nebude tak příznivá jako pro obchodníky nakupující ve velkém. Aktuálně ve Varšavě bylo možné o víkendu koupit například Ericsson T20 za 4600 Kč, Ericsson R320 za tu samou cenu a třeba Nokia 3310 stála 4800 Kč. Je nutné počítat s tím, že záruka je v tom lepším případě věcí ústní dohody a nepřesně vyplněného záručního listu operátora, v tom horším není žádná. Telefony jsou většinou odblokované a pokud ne, tak je na místě odblokují, pak se ale na první pohled příznivá cena může zvýšit (není pravidlem, často je odblokování v ceně). Odblokovat lze téměř vše, ovšem s ohledem na absenci českého jazyka je lepší tuto proceduru nechat až na návrat domů. Pak si ale bez potřebné karty telefon nevyzkoušíte. Problém může nastat jen s modelem Siemens c30, který je v sadě Tak Tak, ale jen ve vybraných prodejnách (cena cca 3400 Kč). Telefon lze odblokovat, ovšem ne každý to umí i v Polsku a čeština do něj asi vůbec neexistuje.

Také je nutné dát pozor při koupi telefonu z druhé ruky. Idea dlouho nabízela jen jednopásmové telefony právě pro 1800 Mhz, které nyní v bazarech představují nejlevnější nabídku. Velkým lákadlem může být Nokia 5130, vzhledově identický telefon s populární 5110, ovšem jen pro pásmo 1800 Mhz. Cena málo používaného a zachovalého telefonu, se pohybuje okolo 1000 Kč. Do tohoto modelu však neexistuje čeština!

Rada na závěr

Pokud pojedete do Polska autem, mějte na paměti, že i tam se nesmí používat mobilní telefon za jízdy bez hands free sady. Polská policie je neoblomná a běžná výše pokut je výrazně vyšší než u nás. V přepočtu 500 Kč je základ a běžně si ulehčíte o 2000 Kč a více. Smlouvat je možné, ale jak známo, výsledek je nejistý. Policie má právo vás zadržet a do zaplacení pokuty zabavit vůz, takže před neuváženou neurvalostí dejte přednost asertivitě.