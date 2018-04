Chcete iPhone? Za úplatek za vás vystojím frontu!

Pro neznalé anglického jazyka jen podotknu, že bezdomovec na fotografii nabízí vystání fronty na iPhone. A to zcela jistě ne zadarmo. Stačí malý úplateček, a zatímco vy budete vydělávat peníze, snědý muž se bude krok po kroku blížit k vámi vysněnému přístroji.

S největší pravděpodoností jde jen o koláž nějakého vtipálka (bezdomovec s tiskárnou?), přesto si troufneme říci, že vzniku podobného "byznysu" v zemi neomezených možností nic nebrání.

Otázkou ale je, jak loajální by bezdomovec byl. Osobně si tipnu, že by se za ním jen zvedl prach a vaše peněženka by byla o poznání lehčí. Pro svých 499 amerických dolarů vidím lepší invesitce...