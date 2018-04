Chcete faxovat po internetu?

Chtěli byste faxovat přes internet? Po rozhraních v Americe, jako je FaxAway atd přináší tuto službu i společnost VENTURA contact - www.ventura.cz i pro české příznivce internetu.

Firma VENTURA contact se vedle hlasových služeb (callback a jemu podobné služby) zabývá faxováním po internetu. My se nyní budeme věnovat té faxovací službě. Mimochodem tyto služby se vyplatí pro faxování spíše do zahraničí, než do Čr, protože při posílání faxu do Čr vás jedna strana stojí 25Kč s DPH. To je způsobeno tím, že fax server není v Česlé republice.

Pro úplnost bych rád podotknul, že jsou zde 3 tarify služby FaxNet. Jedná se o FaxNet Business, FaxNet Standard a FaxNet Speciál. Speciál je určen individuálně dle požadavků zákazníka. Stadnard je samozřejmě dražší variantou, kterou ovšem můžete získat bez měsíčního paušálu.

Po vaší registraci u firmy Ventura contact si hned můžete downloadovat z jejich stránek program FaxLauncher Pro (cca 2MB) a začít instalovat. Instalace je velice jednoduchá a VELMI rychlá. Instalaci zvládne každý. Není zde moc co měnit, až na malinkou věc a to, že si zde můžete zvolit, jestli chcete instalovat plug-in do MS Word97, který umístí vedle tiskového tlačítka i faxové, pokud jsem to správně pochopil. Nicméně i bez tohoto tlačítka se velmi dobře obejdete, jelikož se vám tento „fax" nainstaluje jako tiskárna do Windows. Dokonce ani nemusíte restartovat počítač pro správnou funkčnost programu.

Na stránkách firmy Ventura Contact naleznete k downloadu také software FaxLauncher Lite, se kterým si můžete vyzkoušet tuto službu zdarma. Přesněji řečeno tento program vám umožní odfaxovat zdarma 5 stránek kamkoliv do světa. S touto možností předčí tato služba většinu ostatních, jelikož nekupujete zajíce v pytli.

Pokud se rozhodnete pro objednání služby FaxNet musíte se zaregistrovat a zvolit metodu platby. Po obdržení žádosti o služby budete zaregistrováni a do jedné hodiny si budete moci faxovat kamkoliv do světa. Platby faktur je možné provádět inkasem, složenkou nebo bankovním převodem. Jako záruku hrazení faktur je ovšem nutné složení zálohy nebo ručení platební kartou platnou v Čr. Při inkasu se záloha ani jiná záruka nepožaduje.

Po instalaci si musíme pustit z programové skupiny FaxSav program FaxSav Control Center a nakonfigurujeme si ho. To je velmi jednoduché, jelikož stačí v menu Option->Preferences nakonfigurovat registrovaný e-mail a heslo vašeho účtu pro faxování a to je vše. Můžete okamžitě vytvořit fax narychlo a odeslat ho na potřebné číslo. To se zadává ve formátu 4202xxxxxx (bez mínusů a plusů :), jinak se vám stane, že vám fax server pošle zpět upozornění, že cílové zařízení neodpovědělo faxovým tónem.Milé je, že se tiskárna-fax nechá sdílet po síti, takže může faxovat celý podnik. (pokud má ovšem připojení k internetu, že? :)

Ovládání FaxSav je velmi jednoduché i přesto, že na vás bude mluvit anglicky. Jsou zde foldery jako v Internet mailu, Netscapu a jim podobných udělátorů. Jsou zde foldery outgoing, in progress, successfull, unsuccessfull, documents, addressbook a coverpage templates. Význam těchto folderů je zcela zištný a není nutné k nim většinu věcí říkat. Snad jen to, že pro zjištění stavu odeslání faxů z položky in progress je nutné stisknout klávesy CTRL + D nebo si nastavit v programu FaxSav automatický dotaz na odesílané faxy.

Fax je odeslán z vašeho počítače okamžitě a na cílovém čísle zazvoní zvonek ani ne po dvou minutách, což je příjemné. Nečekáte také zbytečně dlouho, až se vytočí číslo a nejsou zde ani jiné podobné problémy s klasickým faxem spojené. Report o odeslání vašeho faxu vám dojde po opravdu velmi krátké době - přibližně do deseti minut, pokud se fax nepodařilo ani jednou odeslat. Fax se pokouší odeslat dvakrát asi po pěti minutách (odhadem). Pokud nastanou potíže se spojováním nebo nastane komplikace při spojení pokouší se faxový server odeslat fax ještě několikrát za sebou, přičemž vy platíte pouze ten fax, který odejde v pořádku a nic víc, což je velmi příjemné.

S těmito máte vyhlídky na úspěšné doručení faxu téměř zajištěny. Slovo téměř znamená, že mohou nastat potíže, ale pouze tehdy, pokud zadáte špatné číslo nebo je cílové zařízení obsazeno.

Myslím, že tato služba je velice dobrá a velmi pěkně provedená. Ovládací program by sice mohl být přeložený do češtiny, ale i tak je jeho ovládání pro běžného uživatele schůdné. Obzvlášť, pokud používá pouze fax-tiskárnu například z Wordu, kde pouze zadá faxové číslo (včetně předčíslí) a pokud chcete i cover page.

Pro úplnost bych rád uvedl, že inverzní službu - tedy poslání faxu na číslo a následné odeslání na váš e-mail je umožněno bohužel zatím jen zákazníkům v USA. Myslím, že kdyby se povedlo spustit tuto službu i v České republice, tak by ji uvítalo mnoho firem i jednotlivců.

A zde je tabulka porovnání cen za jednu přenesenuo stranu - Telecom vs. Ventura contact. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (5%). Ceny ve sloupci Telecomu jsou ve špičce.

Země FaxNet Business FaxNet Standard Telecom Německo 7,70 9,20 14,50 USA 8,50 13,80 22,90 Velká Británie 6,40 9,10 15,10 Slovensko 18,90 22,50 13,20 Austrálie 9,00 14,40 24,10





Tento produkt je velmi vhodný například pro faxování do zahraničí. Odpadají tak náklady spojené s nákupem a instalací nového faxového přístroje a také starosti při odesílání faxů. Velké plus této služby je i to, že je možné si ji dopředu zdarma vyzkoušet. Program se snadno instaluje a ovládá. Výborný je ovladač pro tiskárnu, jenž se nechá sdílet na síti. Pro tyto dobré vlastnosti tento produkt získává ocenění Žárovka-tip pro Váš nákup.