"Chcete být milionářem ?" - na PDA !

Člověk by musel být úplně slepý, aby nikdy neslyšel otázku z titulku článku. Miliony lidí koukají dvakrát týdně na magického Vladimíra Čecha a na snahu našich odvážných spoluobčanů dopídit se kýženého milionu (či, ještě lépe, přímo k deseti ...)

Společnosti Eidos Interaktive a Celador International oznámily, že stejnojmenná video hra, který nyní sklízí ve Velké Británii velké prodejní úspěchy, se připravuje k vydání na PDA.

Hra bude založena na televizní verzi a bude dostupná pri hlavní PDA platformy. Začít by měl PalmOS, a to někdy kolem 30.11., v prosinci by měla následovat verze pro PocketPC a v lednu 2002 se dočkají i majitelé Psionů (SymbianOS). Hra se začne prodávat v Anglii, Německu a Švédsku, další evropské verze by měly následovat. Demo verze bude zahrnovat 50 otázek, další packy s otázkami budou již za poplatek - vždy 500 otázek za 9,99 GPB.

Podobně jake verze v televizi i zde diváci naleznou charakteristické prvky jako "Zeptejte se publika", "Přítel na telefonu", či "50:50".

Televizní show "Chcete být milionářem" se nyní aktuálně provozuje Celador Productions v 75 zemích světa, licencí je vydáno 100 a diváci této show zjevně ještě stále nemají dost.