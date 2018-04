Chcete bezdrátové hands-free? Klidně, bluetooth nepotřebujete.

Bezdrátových hands-free headsetů stále přibývá, neboť všechny používají novou technologii bluetooth, která se právě začíná mezi mobilními telefony více rozšiřovat. Přitom však můžete mít bezdrátové sluchátko k mobilu i v případě, že nevlastníte některý z posledních modelů telefonu s podporou bluetooth. Hands-free totiž může mít svoje vlastní rádiové spojení.

Bezdrátový headset od tchajwanské firmy Shine in Technology vám poslouží stejně jako bluetooth headset, pouze jeho dosah je bohužel omezen pouhými třemi metry, narozdíl od deseti metrů v případě bluetooth.

Zařízení se skládá ze dvou částí. První je malá krabička s krátkou ohebnou anténkou. Tento díl připojíte k systémovému konektoru mobilu, přičemž se nemusíte bát problémů s různými značkami telefonů – dodávají se redukce pro různé typy mobilů s různými konektory.

Druhá část sady je klasické sluchátko, velmi podobné bluetooth headsetu od Ericssonu. Umělohmotný klips, který drží sluchátko na uchu, lze upevnit na obě strany, můžete si tedy vybrat, na které straně budete headset nosit.

Zařízení pracuje na frekvencích 87 a 109 MHz a rádiovým výkonem maximálně 1 mW. Váha sluchátka je 25 gramů, část, jež se připojuje k telefonu (základna), je ještě o něco těžší, celých 32 gramů. To je poněkud nepříjemné, neboť tak může zvýšit váhu dnešních lehkých telefonů o celou třetinu.

Výdrž NiMH baterie s kapacitou 40 mAh, umístěné ve sluchátku, je 8 hodin v pohotovosti nebo 2,5 hodiny hovorového času. Základna má svou vlastní baterii s vetší kapacitou, takže vydrží až jeden týden.

Ačkoliv tento headset nedosahuje kvalit značkových bluetooth hands-free sad, může být řešením pro ty, kteří by rádi měli volné ruce a přitom jim vadí drát spojující je pevně s mobilem. A tak je asi největší nevýhodou tohoto přístroje příliš malý dosah, který vám rozhodně nedovolí volné přecházení po pokoji s telefonem na stole. Do Evropy by se měl headset dostat před koncem roku a jeho cena by neměla přesáhnout 60 eur, tedy celkem přijatelných 2000 korun.