Chcete ADSL bez paušálu za telefonní linku?

České radiokomunikace v těchto dnech začaly nabízet speciální ADSL. S tarifem Bluetone Premium ADSL už nemusíte platit paušál za telefonní linku od Českého Telecomu.

Nový tarif je určen zejména pro domácnosti a domácí kanceláře. Tuto službu poskytují České radiokomunikace na vlastní infrastruktuře na základě zpřístupnění místní smyčky (tzv. Local Loop Unbundling). Jediné co musíte udělat je to, že převedete vaši domácí pevnou linku z osidel Českého Telecom do náruče Českých radiokomunikací.

Ty připravily i akční nabídku. Díky dostanete první dva měsíce bez paušálu, a to v případě, že si službu zřídíte do konce prázdnin, budete mít připojení k internetu v prvních dvou měsíčních fakturách za nulový paušál. Cenově začíná tarif na 772 korunách za ADSL s rychlostí 512/128 kbps při agregaci 1:20.

A co ostatní?

Český Telecom přišel včera se speciální akcí ve smyslu rychlejšího ADSL na zkoušku Expres Klik. Ten je ideální službou pro každého, kdo potřebuje krátkodobě zvýšit rychlost připojení.

Rychlost lze zvýšit o jednu i více úrovní najednou. Cena začíná na 58 korunách při zvýšení rychlosti o jednu úroveň za 24 hodin. Například ze 128 kbps tak zrychlíte na 512 kbps. Se zvýšením rychlosti se vám automaticky zvýší i datové limity.