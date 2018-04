Chceš volat? Tak nekuř!

Mobilní telefony vytlačují cigarety! Několik vědců v Británii se podívalo na poslední statistická čísla a začalo přemýšlet. Něčeho zajímavého si všimli, něco zajímavého je napadlo. Zkusili o tom víc přemýšlet, podívali se na další čísla a najednou jim to bylo jasné. Mobilní telefony vytlačují cigarety z rukou středoškoláků. Čím více mladých má mobil, tím méně z jich kouří. Náhoda?

Kouření mezi teenagery bylo vždy hlavně znakem vzpoury, snahou vytvořit si svůj styl. Podobně může fungovat, a také funguje, mobil. "Mobilní telefon ideálně zapadá do života průměrného teenagera. Z jistého pohledu funguje v podstatě stejně jako cigarety," říká Clive Bates, ředitel akce "Boj proti kouření". "Obojí splňuje stejné potřeby. Většina mladých si ovšem nemůže dovolit oboje, a tak často dávají přednost raději modernějšímu telefonu."

Profesor Oxfordské univerzity Sir Richard Doll, který první potvrdil spojení mezi kouřením a rakovinou, dodává: "Zní to naprosto logicky. Pokud se tento trend potvrdí, bude to jen dobře."

Pro to, že se cigarety i mobilní telefony strefují do stejné cílové skupiny mladých zákazníků, hovoří i podobné ladění mnoha reklam. Jsou zaměřeny na určitý životní styl, na image nezávislého mladého člověka, který si umí užít života. Pověsme vedle sebe například billboardy propagující cigarety LM a vedle reklamy na předplacené karty Twist a Go. Podobný styl, podobné slogany, podobní protagonisté.

Ostatně, právě předplacené sady mají největší vliv na rozšířenost mobilních telefonů mezi studenty středních škol. Rodiče sami předplacené sady svým dětem kupují, a ty se stávají stále oblíbenějším dárkem. Základem úspěchu jsou relativně nízké pořizovací náklady a hlavně kontrola provolaných peněz. Nemůže se stát, aby vám na konci měsíce přišel nepříjemně dlouhý účet. Řečeno stylem teenagerů, jednoduše při volání "neujedete".

Čísla, ze kterých vědci vycházeli, ukazují, že oproti roku 1996 kleslo procento kouřících teenagerů z 30 na 23. Za stejné období se mobilní telefony mezi mládeží rozšířily na 70 procent. Velmi podobná čísla lze vysledovat i v jiných zemích než v Británii, například v Austrálii. Naproti tomu Spojené státy tento trend zatím míjí, neboť cigarety jsou v Americe výrazně levnější než mobilní telefonování.

Není pochyb o tom, že tento vliv mobilů je v každém případě pozitivní. Co když je ale jedno zlo vytlačováno jiným. O tom, že přílišné rozšíření mobilních telefonů mezi teenagery není úplně šťastné, hovoří již nemálo pedagogů a psychologů. Následkem používání mobilu je často snížená pozornost ve škole, někdy také značná rivalita mezi těmi, kteří telefon nemají, a těmi šťastnými, kteří si již s touto hračkou hrají. A především se stále neprokázalo, jak silný vliv má záření z mobilního telefonu na zdraví volajícího. Přestože přímá souvislost mezi nemocemi mozku a telefony nebyla zatím prokázána, z nedávné odborné studie vyplývá, že děti a mladí lidé by měli mobily používat raději méně, neboť nevyvinutý mozek je náchylnější na vliv záření. Doufejme tedy, že boj mezi cigaretami a mobilními telefony u teenagerů neskončí pouhým přesunutím rakoviny z plic do mozku.