"Chceme více inteligence v kuchyni," říkají lidé a myslí tím inteligenci umělou

"Chceme chytré ledničky," shodla se valná většina Evropanů při průzkumu jejich názorů na pokrok v oblasti moderních spotřebičů. Počítače, mobilní telefony a faxy jsou sice zajímavé, ale lepší by byla pračka bez složitého nastavování. Takové názory vyšly najevo z průzkumu, který provedla společnost MORI pro Motorolu.

Rychlý pokrok v oblasti výpočetní techniky a telekomunikací sice zákazníci oceňují, nicméně rychlostí změn a přílivem novinek se cítí spíš zmateni a ubíjeni. Mnohem spokojenější by byli, pokud by jejich pračka poznala, jaké prádlo do ní vložili a sama se naprogramovala. Vzpomeňme si ovšem na futuristické předpovědi, jež se v současnosti pronášejí ve spojení s technologií Bluetooth (radiová komunikace mezi přístroji) a doufejme, že se splní. Mluví se vlastně o jakémsi spojení mezi výpočetní technikou a ostatním vybavením domácnosti, přičemž toto spojení umožňuje moderní komunikační technika. Když tedy vaše inteligentní lednička zjistí, že vám dochází mléko, předá tuto informaci počítači, který mléko na internetu objedná. Při té příležitosti si zjistí na která jídla jsou v lednici a spíži potraviny a zavolá vám do práce, co si vybere k večeři. Když si zvolíte, předá recept lednici, robotu a troubě. Ti už se postarají o zbytek. Jen myčka si ještě spočítá spotřebu nádobí a raději se přesvědčí, že má v zásobě dost prášku, aby po vás večer všechno umyla.

Ale dost fantazií, protože inteligence, kterou prostí lidé od své domácí elektroniky požadují je mnohem jednoduší. Tyto tři spotřebiče dotázaní zvolili jako prioritní:

- inteligentní trouba, která je schopna automaticky měnit postup vaření v závislosti na svém obsahu

- pračka s jediným tlačítkem, která sama pozná, jak jemné a špinavé je vaše prádlo

- vysoké umístění v žebříčku nejžádanějších produktů získal i kuchyňský detektor kouře, který v případě požáru zavolá na váš mobilní telefon nebo jiné vhodné telefonní číslo.

Naproti tomu, spodní příčky obsadily:

- osobní počítače, jež umožňují přístup do kanceláře z domova

- pracovní telefonní systém, který vás zastihne kdekoli

- vylepšená paměť faxového přístroje.

Tento průzkum byl prováděn ve třech evropských zemích, ve Velké Británii, Německu a Itálii. Podrobné výsledky vypadají takto:

Země Británie Německo Itálie Celkově Inteligentní trouba 40% 69% 36% 48% Pračka s jediným tlačítkem 40% 60% 43% 48% Robot-vysavač 36% 28% 33% 32% Kuchyňský detektor kouře, který zavolá na mobilní telefon 36% 58% 63% 49% Myčka nádobí, která se sama zapíná 18% 50% 26% 31% Počítač umožňující přístup do kanceláře z domova 15% 24% 23% 21% Telefonní systém, který umožní, aby byl účastník kdekoli k zastižení 11% 8% 18% 12% Faxový přístroj s větší pamětí 6% 20% 15% 14% Zdroj: Británie (934), Německo (1006), Itálie (1002). Duben 2000. MORI

Kromě toho, že spotřebitelé volili nejvíc kuchyňské přístroje, shodli se také na tom, že pokroku by mělo být využito k zmírnění vlivu spotřebičů na životní prostředí. Zamyslete se, jak by jste odpovídali vy a asi je vám jasné, že tyto pokrytecké odpovědi nelze brát až tak vážně. V průzkumu se sice hezky odpovídá, ale v obchodě si potom valná většina lidí vybere výrobek, který jim více ušetří náklady než ten, který ušetří lesy.

Bezpečnost v kuchyni Úspora prostředků Omezení škodlivých vlivů na živ. prostředí Neví / ani jedno Británie 11% 36% 45% 7% Německo 10% 41% 58% 1% Itálie 19% 28% 53% 0% Zdroj: veřejnost: Británie (934), Německo (1006), Itálie (1002). Duben 2000. MORI

Pokud teď uvažujete, jak hezké by bylo sedět klidně v pokoji a dívat se na televizi, zatímco v kuchyni se myje nádobí, vaří a uklízí, tak se raději znovu probuďte a vrhněte se na to sami nebo si sežeňte někoho, kdo to za vás udělá. Na takové lenošení si budeme muset ještě nějaký čas počkat. Snad to bude o něco rychlejší, když teď výrobci vědí, kam napřít svou snahu.