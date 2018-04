Chatujte přes infraport nebo spravujte tapety na displej

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

POCKET PC

Registry Tweak

Registry Tweak není editor registrů, jak asi mnohé napadlo, ale programem, který zobrazí stav baterie a paměti v Today a to pomocí malých linek.

Stahujte zde

Pocket Theme Organizer

Aplikace Pocket Theme Organizer slouží ke správě témátek v PPC zařízení. Můžete si zobrazit náhled, nechat témátka ukládat do defaultního adresáře atd.

Stahujte zde

Be The Last

Be The Last je variací známé hry Sirky. Vaším úkolem je odpalovat bomby a snažit se o to, aby ta vaše vybouchla jako poslední.

Stahujte zde

GSPlayer

Nevyhovuje vám z nějakých důvodů vestavěný Media Player ve vašem PocketPC? Pak byste mohli vyzkoušet přehrávač GSPlayer. Ten nad produktem Microsoftu boduje především v podpoře formátů, kromě MP3 zvládá také stále populárnější Ogg Vorbis. Poradí si rovněž s HTTP streamingem, ID3 tagy, má 10 pásmový equalizer, Surround/Bassboost/Reverb/Echo efekty a umožňuje skinovatelnost. Nechybí rovněž časový vypínač a tlačítko hold. Beta verzi určenou pro WM5 zařízení stahujte odsud.

Stahujte zde

PALM OS

InfraChat

S programem InfraChat můžete chatovat mezi dvěma palmy přes infraport. Možná je textová diskuze, posílat můžete ale také pouze obrázky, případně obojí. Vhodné zejména do školních lavic.

Stahujte zde

Mac File Extensions

Utilita Mac File Extensions obsahuje seznam přípon souborů z počítačů Mac. Nechybí také název programu, kterým se dá soubor otevřít, popis aplikace a možnost přidání vlastních vysvětlivek.

Stahujte zde

Cigarette Count

Program je jednou z cest, jak si znepříjemnit kuřácký zlozvyk. Evidujete kde a kolik cigaret jste vykouřili, v který den a kolik hodin. Skalní kuřáky aplikace asi nepřesvědčí, kdo ale hledá různé cestičky v odvykání, může program zkusit.. Autor přidal i evidenci počtu vykouřených cigaret za celou dobu jejich evidence do programu.

Stahujte zde

MileageX

Program na evidenci čerpání pohonných hmot. Tento má klávesničku, která vám usnadní vkládání údajů přímo u pumpy.

K dispozici na stránkách výrobce je i desktopový kooperující program MileageX Desktop.

Stahujte zde