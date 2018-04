Chatujte pomocí SMS až do omrzení (recenze programu EXSMS)

Aplikace Exsms slouží jako chatovací program na vašem kapesním počítači. Je z dílny JQUI, a využijete ji na PDA s platformou, ale také na

Popisovanému Exsms podobné programy mají v sobě mnohé telefony dnešního trhu, jako jsou například nokie, sony-ericssony atd. Exsms také funguje podobně jako tyto aplikace. Když si jej spustíte, tak pomocí něj můžete odesílat a přijímat SMS zprávy, které se vám budou vypisovat za sebe. Každá textovka se nebude zvlášť ukládat, ale celý rozhovor lze uložit do textového souboru.

Program využijete například tehdy, když si budete večer psát se svým protějškem či kamarádem a víte, že neskončíte pouze u jedné SMS zprávy. Aplikace Exsms vám umožní mít celý rozhovor přímo na obrazovce. Při příchodu nové zprávy se z reproduktoru ozve YOU HAVE MAIL. Toto upozornění si můžete samozřejmě vypnout a aktivovat si třeba vibrace, nebo to zkombinovat.

Když budete spouštět program, musíte mít vypnuté ostatní aplikace pro odesílání pošty. V případě, že by byly spuštěné, program by se nerozběhl. Před tím, než začnete chatovat, si musíte rozmyslet, s kým si vlastně chcete psát. Zvolte Menu a klepněte na první položku nahoře. Tam naťukáte číslo, s jehož majitelem hodláte chatovat.

Během chatu můžete čísla měnit. Lze tak vést rozhovor i s více lidmi. K textu se dají přidat také smajlíci. Jsou už předdefinovaní, a po klepnutí se převedou do textu na závorky, tečky, čárky apod. Rovněž máte k dispozici předdefinované odpovědi - například Yes, No, a nějaké věty, které jsou pouze v angličtině a nedají se editovat.

Dole v okně se zobrazuje statistika SMS zpráv. Informuje vás o tom, kolik textovek jste obdrželi či naopak poslali, a při psaní zprávy se vám odpočítávají znaky - standardních 160 za 1 SMS, program neumí prodloužit zprávu za stejnou cenu.

Aplikace stojí $19.90 a můžete si ji zakoupit ZDE. Také lze stáhnout demoverzi programu ZDE.

Exsms je program určený zejména těm uživatelům, kteří rádi klábosí přes SMS zprávy. Osobně si mi zdá aplikace docela drahá na to, co umí, ale na druhou stranu - demoverze zvládá vše, co využijete, a nic nestojí. Proto ji doporučujeme alespoň vyzkoušet.