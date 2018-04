Chatboard - externí klávesnička pro telefony Ericsson

O klávesničce Chatboard, kterou je možno připojit ke starším, čtyřvoltovým telefonům Ericsson (tedy prakticky ke všem až po modely T10 a T18, ne však T28 či R320 - pro ty bude jiná verze), jsme již dříve psali, nicméně zatím jsme s chatboardem neměli vlastní praktickou zkušenost.

Na náš trh se chatboardy zatím dostávaly poměrně zmateně. Za docela solidní peníz se daly koupit Chatboardy dovezené načerno z Polska, kde je operátoři přidávali k telefonům Ericsson T10 v předplacených sadách. Těchto Chatboardů bylo ale docela málo. Originální Chatboardy stály přes tisíc korun.

Spolu s firmou GSMobil Communications, distributorem Ericssonů jsme se pokusili nabídnout všem zájemcům Chatboardy za nějakou rozumnější cenu a to i s dodáním až do domu. A tak si nyní můžete zakoupit Chatboard přímo přes internet i s poštovným za 740 Kč s DPH. A pokud se více přátel domluví, můžete na více kusech ušetřit na poštovném.

Nyní ale k Chatboardu samotnému. Klávesnička se dodává v plastovém pouzdru, jež si můžete zavěsit i na řetízek. Anglický manuál se vejde do pouzdra, je stejně tvarovaný, český překlad je jeden list papíru a do pouzdra se nevejde.

S chatboardem se zachází velmi jednoduše - přicvaknete ho na konektor telefonu stejně jako jiné příslušenství a již můžete psát. Chatboard je velmi dobře ergonomicky řešen, takže se docela pohodlně dá podpírat prsty, když píšete na klávesnici. Čili se nemusíte bát, že by vám při psaní odpadával od telefonu.

Chatboard má několik funkčních tlačítek - především jsou to směrové šipky odpovídající šipkám na telefonu pro pohyb v menu. Těmito šipkami se můžete v menu pohybovat a řídit telefon přes klávesnici. !Stejný význam, jako na telefonu, mají klávesy Yes a No, klávesou No dokonce telefon vypnete (zapnout se již musí z klávesnice telefonu). Vyhrazené jsou klávesy pro telefonní seznam, posílání SMS, emailů, příloh emailů a aktualizaci WWW stránek.

Pěkně postupně si proberme, jak to funguje.

Nejlépe se vám bude pracovat se SMS zprávami a telefonním seznamem. Stiskem patřičného tlačítka se na chvilku na displeji zobrazuje rychle přeskakující menu (chatboard simuluje výběr menu pro odeslání sms atd...). Pak už můžete na klávesnici psát po libosti.

Oproti normální klávesnici je třeba dbát na několik věcí: především velikost písmen se přepíná vždy až za písmenem, kde chceme velikost změnit a to stiskem SHIFT a mezerník. Navíc pokud stisknete klávesu C, chvilku se díváte na poblikávající písmena A a B, teprve po nich se zobrazí C a to na displeji vytrvá. Vtip je v tom, že chatboard v případě psaní písmene C simuluje trojí stisk klávesy 2. Pokud tedy píšete rychle, chatboard se viditelně opožďuje se zobrazením písmen na displeji.

To by nebyl až tak velký problém - buffer chatboardu je evidentně větší, než možnosti SMS zpráv, takže toho, že by se písmena zapomenula, se bát nemusíte. Horší to ale je s přesností psaní - při trhochu rychlejším datlování dvěma prsty (na psaní deseti zapomeňte) se vám snadno stane, že klávesy se značným zdvihem nedomáčknete a tedy písmeno se nenapíše. To ale na displeji nevidíte, protože displej teprve vypisuje minulé slovo - a pak se musíte vracet kurzorovými klávesami a slovo opravovat.

Přesto je nutno přiznat, že s chatboardem se SMS zprávy píšou velmi příjemně. Pravda je, že jisté časové zdržení způsobí nasazení klávesnice, ale pro mnoho lidí nejde ani tak o čas, jako o pohodlí při psaní. S chatboardem limit 160 znaků využijete prakticky beze zbytku.

Kromě SMS a Telefonního seznamu jsem zmiňoval ještě tři další funkční tlačítka - WWW, Attachment a Email. Všechna tato tlačítka jsou již funkčně vázána na speciální Chatboard server www.chatb.com, s nímž spolupracují.

chatb.com je velmi zajímavý server vytvoření Ericssonem převážně pro podporu Chatboardu. Kromě toho, že zde dostanete svoji emailovou schránku, můžete si zde uložit i soubory, které můžete přiložit k emailům odesílaným pomocí chatboardu jako přílohy. Také si zde můžete vytvořit svoje vlastní stránky, jež můžete jednoduše doplňovat pomocí chatboardu a dokonce můžete i maličko primitivně, ale funkčně, chatovat. Chatb.com je tedy v podstatě komunita lidí používajících mobily, kteří spolu chtějí všude možně komunikovat.

Server chatb.com vám doporučuji si prohlédnout, ale na jednu věc pozor - nepodařilo se nám zprovoznit kooperaci s Chatboardem. Pro Českou republiku systém nefunguje a při komunikaci s administrátory nám byla přišlíbena náprava - jenže zatím se nic nezměnilo. Takže o komunikaci přes chatb.com si zatím můžete nechat jen zdát ...

Připomínám na okraj, že server chatb.com lze používat i bez chatboardu, ne ale tak komfortně.

S chatboardem můžete i na svém Ericssonu veseleji komponovat zvonění - náhradu syntetizátoru ale nečekejte, hudební schopnosti Ericssonu nejsou tak okouzlující.

Co dál říct k chatboardu? Škoda je, že spolupráce s chatb.com zatím nefunguje - nyní slouží chatboard vlastně jen k odesílání SMS zpráv a práci s telefonním seznamem. Za 740 Kč to není tak málo a pokud jste fandové do psaní SMS zpráv, neměl by vám chatboard chybět v kapse. Pokud by Ericsson zprovoznil chatb.com i pro ČR, bylo by to ale ještě podstatně zajímavější - zkoušeli jsme server z německé D2 sítě a opravdu si s tím člověk užije kopec legrace.

Soukromé dojmy: vylepšit citlivost kláves na dotek by se mi líbilo, jinak se ale s chatboardem pracuje velmi dobře - i na telefonu drží a nepadá. Klávesy jsou maličké, ale pro dva prsty to stačí. Navíc jejich vystouplost je činí snadno nahmatatelnými.

Pokud chcete dostat originálni chatboard až do domu a to do 48 hodin od objednávky, použijte Mobil serveří obchod...