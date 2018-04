Chatboard@ externí klávesnice od Ericssonu

Ericsson vždy potajmu, pokradmu pracuje a nedělá moc velký humbuk půl roku před uvedením výrobku na trh. O to větší je pak radost a jásot, když něco "vyleze" a navíc, když je to taková bomba, jako jeho poslední telefony a nebo produkt, o kterém píši nyní. Abych ale jen nechválil - Ericsson také rád představuje věci, které potom nikdy nevyrábí, například čtečka emailů připojitelná k mobilu. Nyní je to snad už jinak.

Produkt s názvem Chatboard@ je klávesnice, která se připojuje k mobilnímu telefonu a lze s ní velmi jednoduše posílat SMS, emaily a dokonce upravovat webové stránky. Jistě sami uznáte, že podobný produkt ještě na trhu nebyl. Tento zcela originální nápad a navíc dobře realizovatelný jednoduchým připojením k telefonu.

Pro ty, kteří jsou již unaveni psaním dlouhých SMS z mobilů je zde připravena klávesnice s 49 klávesami v metalických barvách. Mimo 49 kláves jsou zde speciální funkční klávesy pro SMS, email, WWW, attachmenty a telefonní seznam. Při koupi klávesnice získáváte automaticky také přístup k Chatboard@ Community Internet website, kde budete moci ukládat připojitelné soubory a pak je posílat. Stejně tak obrázky apod.

Chatboard@ bude oficiálně uvedena do prodeje v prvním týdnu v říjnu za cenu menší, než je cena dvou audio CDček. Doufajme, že se tím nemyslí CDčka speciální, ale běžná s cenou do těch 500 Kč.

Chatboard@ je kompatibilní s následující řadou Ericssonů: GF 788e, S 868, SH 888, I 888 WORLD, A1018s/sc, R250s, T10s/sc a T18s/sc.

Více informací, které budete případně chtít zjistit, naleznete na této stránce: http://www.ericsson.com/chatboard.