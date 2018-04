Chatb.com již funguje s Chatboardem i bez něj. Samozřejmě pro lepší život se SMS.

Když jsme vám před dvěmi týdny představovali externí klávesničku Chatboard pro psaní SMS zpráv na telefonech Ericsson, litovali jsme tehdy, že ji nelze používat ve spolupráci se serverem chatb.com - spolu s ním umožňuje chatboard posílání emailů, příloh i jakési chatování.

Důvod byl podle Ericssonu především v tom, že nedošlo k dohodě o zprovoznění SMS serveru v České republice. Ovšem SMS zprávu doručíte za stejné peníze i do zahraničí a tak se jako reálná ukázala být možnost komunikovat se servery v zahraničí. Nejdříve ale Ericsson musel opravit pár chyb ve svém registračním systému chatb.com (například ČR opravdu nemá předvolbu +42) a nyní můžeme referovat o kladném výsledku - chatb.com je použitelný i ze sítí našich operátorů!

A k čemu vám bude server chatb.com? Pokud máte chatboard, můžete tento server s výhodou používat pro komunikaci se světem pomocí SMS, pokud chatboard nemáte, můžete server používat také, jen si musíte pamatovat pár příkazů. V každém případě se zalogujete na www.chatb.com - dárkem dostanete 10MB poštovní schránky přístupné přes WWW rozhraní, dále 1MB pro soubory, které můžete posílat jako přílohy. K dispozici je i kalendář, jenž můžete samozřejmě aktualizovat přes SMS, stejně tak můžete spravovat i adresář - oba jsou ale dosažitelné i přes www rozhraní.

Úvodní nastavení

První, co musíte udělat, je asociace vašeho telefonu s vaším účtem v chatb.com - což byl kdysi kámen úrazu. Nejprve si v telefonním seznamu založte jméno WWW a přiřaďte k němu telefonní číslo +46409669764 - tedy druhé švédské číslo v nabídce chatb.com (viz dále). Na chatb.com klikněte po zalogování na položku settings a z menu vyberte Register phone. Vyplňte své telefonní číslo (pokud máte Oskara, zavolte EuroTel či RadioMobil, nic se neděje) ve formátu +42060xyyyzzz - a potvrďte OK.

Nyní v seznamu nabízených SMS čísel zvolte to číslo, které jsme vkládali jako WWW - tedy druhé švédské číslo. Stiskněte klávesu WWW na chatboardu a až se na displeji napíše WWW: napište E a potom vaše heslo, které používáte pro chatb.com - tedy například WWW: E heslo (pozor, záleží na velikosti písmen u hesla!). Pokud nemáte chatboard, napište jen SMS zprávu ve formátu WWW: E heslo - a pošlete ji na číslo WWW. Na chatboardu stačí dát Yes a zpráva se odešle, před tím ale potřebujete ještě kliknout na OK v menu, aby chatb.com očekával vaše heslo.

Heslo se na chatb.com musí protlačit do dvou minut, což ne vždy vyjde - ale pak se stačí dívat do settings na váš profil, kdy se místo SMS Dissable objeví SMS Enable. Pak už můžete chatb.com ovládat i z chatboardu nebo pomocí SMS. My budeme dále popisovat práci s chatboardem, práce přes SMS je méně pohodlná, ale v HELPu chatb.com najdete popisy příkazů.

Email a další funkce přes chatb.com

Dostanete adresu ve stylu tangero@chatb.com - pokud na chatboardu stisknete klávesu Mail, můžete posílat emaily přímo z chatboardu. Pokud při psaní emailu zmáčknete klávesu Attachments, můžete připojit k emailu přílohu, kterou máte na chatb.com uskladněnou v mediafiles.

Emaily nemusíte posílat jen na skutečné email adresy, ale i na záznamy v adresáři, kdy například pod jméno Pavel uvedete celou email adresu. Pak stačí poslat email na Pavel a email dojde na adresu, kterou máte v adresáři.

Kromě adresáře a diáře můžete přes Chatb.com ještě vytvářet skupiny přátel, jimž toužíte něco sdělit (Ericsson propaguje jako příklad "Skejtuju v parku na náměstí přijďte taky...") - tihle lidé tento vzkaz uvidí.

Další věcí je možnost přidat na WWW stránky krátký vzkaz ze SMS - vypadá to skoro jako chat, ale Ericsson to doporučuje používat jako to-do list.

Chatb.com je velmi zajímavý server, ale škoda je, že jednak na doručené zprávy nejste nijak upozorněni přes SMS a také spolupráci se SMS bych si představoval o něco větší. K praktickému použití je především Email s přílohami, komunikace s přáteli je tu zatím podivná, až nedostatečná. Nicméně Ericsson hodlá spolu s externími firmami na chatb.com dále pracovat a nezbývá, než doufat, že popustí fantazii více otěže.

Anglický návod ke snad všem příkazům chatb.com je zde. Manuál k chatboardu je zde.