Charge and Run aneb Jiný akkupack 2

Článek byl převzat ze serveru palminfocenter.com, kde ho redaktoři podrobili testu. Nabíječka či lépe řečeno celá sada je určena pro všechny modely Palmů III-kové a VII-kové řady, dále pro Symbol SPT 1500 a TRG Pro. Celá sada vám umožňuje pohodlné využívání vašeho Palmu, stejně jako uživatelům Palmů V a m50x, kde máte nabíječku v kolébce a nemusíte se s

arat o péči akumulátorů. Jedná se vlastně o balení akumulátorů, které jsou pevně spojeny a umístěny do pouzdra velikosti dvou mikro-tužkových akumulátorů AAA. Umístí se namísto pouzdra pro baterie; přesně tam, kam dáváte normálně baterie nebo nabíjecí akumulátory. Dále je tento "pack" opatřen kontakty na své zadní straně pro připojení protikusu, který je vlastně externím napájením a nabíječkou v jednom. Tento protikus je patrný na fotografii a velice jednoduše se nasadí na zadní stranu vaší sériové synchronizační kolébky a pomocí kabelu a síťového zdroje se stabilizací se připojí do sítě.



V balení tudíž dostanete kromě akumulátorového balení, které obsahuje akumulátory typu Ni-MH, také nová dvířka s otvory pro kontakty napájení. Dále protikus od dvířek s kabelem na připojení napájení od síťového napáječe, který zapojíte do 220V. Charge and Run napáječ je opatřen zelenou kontrolkou (LED diodou) přítomnosti napájecího napětí. Kontrolka indikuje několik stavů. Pokud je zapojeno napájení a Palm není v kolébce, LED dioda pouze zeleně svítí. Pokud se akumulátory v Palmu dobíjí, LED dioda rychle bliká a nakonec, pokud je již akumulátor plně nabit, bliká LED dioda velice pomalu. Kromě vlastních akumulátorů, zdroje, kabelů a stojánku dostanete manuál, kde je podrobně popsáno, jak postupovat s bateriemi, jejich instalace, ale i taková drobnost jako postup, jak si v aplikaci Launcher nastavit správné zobrazování stavu akumulátorů, což si myslím je docela podstatné a v normálním manuálu se těžko dočtete! Výdrž akumulátorů je plně srovnatelná s klasickými mikro-tužkovými akumulátory typu AAA nebo jakýmkoliv typem lepších Ni-MH akumulátorů.

Parametry zařízení:

Siťová část:

Vstup 100 - 250 V (50 - 60Hz)

Napájecí a nabíjecí část:

Výstup 3V stabilizace a proudová ochrana Indikace:

zelená LED dioda; třístavová logika indikující jednotlivé procesy

Akumulátory: Ni-MH

Závěr: