Chameleon „na heslo“ - recenze Nokia N79

Model N79 spatřil světlo světa již v létě letošního roku, kdy se představil společně s velmi povedenou Nokií N85. Papírově silná výbava a netradiční vlastnost výměnných krytů, které dokáží automaticky změnit téma telefonu do vlastního barevného odstínu, byla uživateli kvitována. Realita je ale většinou úplně jiná, což pro dnes recenzovanou novinku platí přinejmenším dvojnásob.

Nemůžeme se bohužel zbavit dojmu, že Nokia v poslední době na trh pouští spíše polotovary než finální produkty. Opravdu použitelný přístroj totiž uživatelé získávají až po několikeré aktualizaci firmwaru. Do té doby je každý telefon jako nedopečená houska, kterou si musíte doma ještě na pár minut strčit do trouby, aby byla jedlá...

Stručná charakteristika

Multimediální telefon s aktivními výměnnými kryty a velmi kvalitním fotoaparátem

Model N79 lze považovat za přímého nástupce populární N82, která vynikala zejména kvalitou svého integrovaného fotoaparátu (za což byla ostatně i po právu odměněna titulem Nejlepší fotomobil roku). Tuto vlastnost dokázala novinka plně zachovat, a navíc přidala modernější design, střídmější rozměry i mnoho funkčních inovací.

Vzhled a konstrukce - uhlazený kvádřík

Designově považujeme model N79 za povedený, jde ale o velmi individuální záležitost. Faktem ale zůstává, že zde designéři nijak divoce své představy neuplatnili, pouze vkusně rozbili strohé tvary. Například chromový rámeček lemující celou čelní část telefonu se ve dvou místech vkusně rozšiřuje do stran, aby udělal prostor netradičně umístěnému logu výrobce či speciální multimediální klávese. Strohý kvádřík s rozměry 110 × 49 × 15 mm (a vahou 97 gramů) hned vypadá o něco více "sexy".

Celá plocha přístroje je až na vybrané klávesy zcela hladká a lesklá, díky světlému odstínu na ní navíc není vidět každý otisk prstu. K testu jsme obdrželi přístroj v ocelově šedé variantě, ke které v základním balení dostanete hnědý, červený a šedý výměnný kryt. V obchodě lze narazit i na bílou variantu se sadou krytů v bílé, modré a olivově zelené barvě.

Boky přístroje jsou tvořeny plastovým šasi ve stříbrné barvě, ve kterém jsou umístěny veškeré doplňkové prvky, jako jsou klávesy pro ovládání hlasitosti na pravé straně. Ty slouží i k ovládání digitálního zoomu při focení, na stejném boku lze ostatně nalézt i spoušť integrovaného fotoaparátu. Dále jsou tu mřížky stereo reproduktorů. Protější bok nabídne zdířku pro nabíjecí konektor a krytý (záslepka je uchycena k tělu přístroje) microUSB port společně se slotem na paměťové karty microSDHC.

Vítanou novinkou je hardwarový zámek klávesnice v podobě "šoupátka" umístěného v horní části telefonu, kde nejdeme 3,5 mm Jack konektor pro připojení jakýchkoli sluchátek a hlavní vypínač sloužící i k rychlé změně vyzváněcích profilů, aktivaci úsporného režimu šetřícího baterii či režimu letadlo, který vypne veškeré vysílací a přijímací obvody telefonu. Na spodní straně telefonu lze nalézt pouze otvor prozrazující přítomnost mikrofonu.

Na čelní straně přístroje lze kromě klávesnice, o které se rozepíšeme později, i tradiční mřížku reproduktoru a optiku druhého fotoaparátu určeného pro videohovory. Vedle této optiky pak nenápadně trůní světelné čidlo, které automaticky přizpůsobuje intenzitu podsvětlení displeje a klávesnice, a tím značně šetří energií.

Zadní část přístroje je zajímavá zejména optikou hlavního fotoaparátu. Tu chrání aktivní krytka a je doplněna duálním bleskem z LED diod. Ostatní plocha je tvořena již zmíněnými aktivními výměnnými kryty. Zatímco Nokia je nazývá "chytrými", my bychom nejraději použili příslušné antonymum typického pro hovorovou češtinu.

Hlavní lákadlo telefonu, tedy kryty schopné automaticky barevně přizpůsobit i používané téma po jejich nasazení, vás po čase pěkně potrápí. Kryty mají již od počátku citelnou vůli, po delším používání začnou nepříjemně vrzat, což je dáno i tuhostí klávesnice a s tím spojenou nutností intenzivního "promačkávání" telefonu. A právě odtud plyne jeden z největších neduhů, se kterým jsme se během testování potkávali - samovolnou změnou tématu.

Každou výměnu krytu doprovází krátké zavibrování a přizpůsobení barevného schématu. Je toho docíleno malým čipem v aktivních krytech, který se po nacvaknutí dotýká připravených kontaktů. Telefon tak pozná, že si právě oblékl například hnědý kabátek, a v mžiku změní barevné téma na hnědé. Jenže vůlí krytů dochází k paradoxním samovolným změnám až po úplné "zblbnutí" telefonu.

V kapse nám přístroj kolikrát sám zavibroval a barevné téma měnil jako chameleon - s bílým krytem na zádech na zelenou, na červenou a zpět na bílou. Občas stačilo pouze kryt sundat a nasadit znova, někdy nestačil ani restart. Přístroj sveřepě trval na červeném barevném podání s bílým krytem na zádech třeba i několik hodin. Barevné schéma lze samozřejmě měnit i manuálně.

Klávesnice - vytrénujte si palec

O klávesnici jsme se již krátce zmínili, skutečně nám přijde až příliš tuhá. Aby měl člověk dostatečnou jistotu stisku, musí vyvinout nepřirozeně velký tlak. Zvyknout se dá ale na cokoli a po několika dnech jsme tuto vlastnost již příliš nevnímali. Co nám ale stále vadí, je nedostatečné hmatové odlišení jednotlivých kláves, často se přepíšete či zadáte celou řadu znaků, jelikož jste tiskli zároveň dvě, či dokonce i více kláves. Je to velmi nepříjemné.

Překvapivě ovladatelné jsou ale klávesy pro vstup do hlavní nabídky a korekční klávesa, které jsou umístěny mezi vystouplými kontextovými tlačítky a tlačítky pro ovládání hovoru. Zde se náš původně silně skeptický pohled nepotvrdil. Rozměrná kurzorová klávesa s potvrzovacím středem se ovládá též bezproblémově. Velkou výhradu ale máme k její dotykové funkci, která například v hudebním přehrávači umožňuje skrolování v duchu známého iPodu. Svou citlivostí nás vůbec neoslovila, žije si tak říkajíc vlastním životem.

Funkci jsme tedy okamžitě vypnuli, abychom si její opětovnou aktivací jen ověřili, že jsme skutečně udělali správně. Dříve než "točítko Navi", jak jej familiárně výrobce nazývá, přemluvíte k nějaké reakci, si danou položku v menu či daného interpreta rychleji najdete standardním způsobem. Použitelná je tato funkce snad jen ve speciálním multimediálním menu, k jehož vyvolání je připravena již známá svislá klávesa. Zde nabídka na kruhový pohyb palce po klávese reaguje briskně.

Displej a ovládání - obalte si nervy cukrem

Na velikost a kvalitu použitého displeje si bude stěžovat jen málokdo: 2,4" úhlopříčka, rozlišení 240 × 320 obrazových bodů, aktivní technologie TFT a podpora 16 milionů barevných odstínů. Čitelnost tohoto displeje je velmi slušná i na slunci. Lze mu upravit jas a díky integrovanému pohybovému čidlu umí automaticky přizpůsobit zobrazení ze svislého na vodorovné. Občas budete ale tuto vlastnost spíše proklínat než kvitovat.

Z pohledu ovládání se toho u novinky příliš nezměnilo. Jako spokojený uživatel manažerské řady Eseries však nacházím plno drobných odlišností, které dokáží naštvat. Například pohotovostní režim u N79 nenabízí výběr funkcí k zobrazení, nelze tedy nastavit zobrazování posledně přijatých e-mailů atp. Chybí mi i možnost rychlého zapnutí funkce Bluetooth dlouhým stiskem hvězdičky. Chápu ale, že tento nedostatek se dotkne jen minima z vás. N79 zkrátka není určena pro práci, ale pro zábavu.

Přístroj jinak nabízí celou řadu možností, jak si jej přizpůsobit k obrazu svému. Od témat přes tapety až po výběr z jednoho ze čtyř stylů hlavní nabídky - mřížky, podkovy, písmene V a tradičního seznamu. Položky menu lze libovolně přesouvat, vytvářet můžete i nové složky. Nabídkou se lze pohybovat pomocí klávesových zkratek, šest nejvyužívanějších funkcí nadefinujete v rámci aktivního pohotovostního režimu a další dvě můžete přiřadit kontextovým klávesám.

I když už to vypadalo, že zde žádnou ostrou kritiku novinka neschytá, opak je pravdou. Právě zde je totiž čas vysvětlit onu stať o polotovaru; přístroj se neustále sekal, často docházelo i k samovolným restartům, a to v těch nejméně vhodných chvílích. Proč píšu v minulém čase? Drtivou většinu problému totiž odstranila první aktualizace firmwaru. Zkrátka jsme si tu "housku" sami doma dopekli. Myslíme ale, že by to šlo dělat i jinak.

Z pohledu aktualizace firmwaru přichází model N79 se zásadní změnou, kterou jsme mohli nalézt již u Nokie N96 či N85, ale nikdy ji přímo nezmínili - přístroj se totiž dokáže aktualizovat přes mobilní síť bez nutnosti použití počítače (FOTA), a to tak, že po aktualizaci zůstávají zachována veškerá data v přístroji. To je oproti starší praxi podstatná inovace. Není třeba se bát ani vysokých poplatků za stažená data, poslední aktualizace například měla cca 200 kB, v řeči peněz asi za 15 korun.

Dodejme už jen technické informace: telefon používá operační systém Symbian verze 9.3 s grafickou nadstavbou S60 3rd edtion a Feature Packem 2, který mimo jiné přináší animaci pohybu v menu.

Zábava - to je, oč tu běží

Z pohledu multimediálních funkcí je novinka po právu na špici. Právě zábavní funkce jsou jejím hlavním lákadlem. Je libo hudbu, foto, video? Vše zde obdržíte v té nejvyšší kvalitě. Podstatná je v tomto duchu dostupná paměť. Ta vnitřní má hodnotu 50 MB, ta externí 4 GB v podobě dodávané microSDHC karty. Přístroj si poradí až s 8 GB paměťovkami. V dnešní době nejde o nijak závratnou hodnotu, dovolíme si ale tvrdit, že plně dostatečnou.

V základním balení nabízí Nokia N79 kvalitní sluchátka s dálkovým ovládáním, která ve srovnání s konkurencí značně ztrácejí. Naštěstí je zde připraven standardní audio konektor, a není tak problém připojit svá oblíbená sluchátka, a to i do zmíněného dálkového ovládání. Zvukové podání telefonu je kvalitní, zejména když si pohrajete s dodatečnými funkcemi pro úpravu zvuku a integrovaným ekvalizérem. Díky profilu A2DP u technologie Bluetooth lze využít i bezdrátová sluchátka.

Hudební přehrávač pracuje s ID3 tagy, skladby dělí dle alb, interpretů, skladatelů či žánrů. Vytváří automatické seznamy skladeb a umožňuje vytvářet i vlastní. Nabízí veškeré standardní funkce jako opakování či náhodné přehrávání. Geniální funkcí, zejména v automobilu, je FM vysílač, který pomocí rádiových vln na zvolené frekvenci přenese zvukový výstup do autorádia.

K poslechu je připraveno i FM rádio s RDS, a dokonce i internetová rádia, jejichž poslech je ale limitován rychlostí datových přenosů v mobilní síti. Navíc je v tomto případě nezbytně nutné míti předplacena neomezená data, jinak se nedoplatíte. Stejné platí při využívání podcastů, které N79 taktéž podporuje. Hudbu lze přímo z telefonu nakupovat na internetovém serveru i-legalne.cz.

Integrovaný fotoaparát se chlubí slušným, leč dnes již překonaným rozlišením 5 Mpix. Nabízí automatické ostření a svou kvalitou patří k tomu nejlepšímu, co na trhu dnes seženete. Nečekejte telefonující kompaktní fotoaparát, ale užitečnou pomůcku pro náhlou potřebu focení a ideálního společníka pro pořizování momentek. Pro škarohlídy jen poznamenejme, že nedostatky pořízených záznamů, které jsou viditelné v plném rozlišení, na vytištěných fotografiích pozná jen málokdo.

Kompletní parametry a vlastnosti fotoaparátu:

Rozlišení 5 Mpix (až 2584 × 1938 obrazových bodů)

Obrazové formáty: JPEG, Exif

Snímač CMOS, optika Carl Zeiss, objektiv Tessar TM

20násobný digitální zoom

Automatické zaostřování s dvoufázovou spouští

Ohnisková vzdálenost: 5,2 mm

Rozsah ostření: 10 cm až nekonečno

Režim makro: 10-50 cm

Dvojitý blesk LED

Režimy blesku: zapnutý, vypnutý, automatický, redukce červených očí

Režimy pro vyvážení bílé: automatické, slunečno, zataženo, žárovka, zářivka

Automatická expozice vážená na střed, kompenzace expozice: 2 až -2 EV s krokem 0,33 EV

Pokročilé režimy fotoaparátu: fotografie, sekvenční snímání, samospoušť, video

Nastavení snímku: automatické, nastavené uživatelem, detail, portrét, krajina, sport a noční portrét

Barevné tóny: normální, sépie, černobílý, sytý, negativní

Režimy světelné citlivosti: vysoká, střední, nízká, automatická

Pořízené fotografie se ukládají do galerie, která se nyní zobrazuje pouze na šířku, což je v některých situacích spíše na škodu. Animace, kterou vývojáři dali nové galerii do vínku, mají navíc do plynulosti hodně daleko. Telefon lze připojit k televizi, a fotografie takto ukázat přátelům, případně je lze pomocí komunitních služeb sdílet okamžitě na webu, například díky síti Ovi či Flicker. Před tím je možné fotky přímo v telefonu upravit - oříznout, přidat efekt, text, zmenšit či obohatit rámečkem atp.

Fotoaparát dokáže natáčet i videa, a to ve velmi slušné kvalitě - v rozlišení 640 × 480 bodů a počtem třiceti snímků za sekundu. Pro videa si N79 připravila speciální aplikaci Videocentrum, kde podobně jako v galerii fotografií lze snadno s pořízenými záznamy pracovat. Přístroj si poradí i se streamovanými videi díky aplikaci RealPlayer.

Nokia N79 nabídne herní platformu N-Gage, která slibuje nové zážitky z nabízené grafiky. Přímo v telefonu je připraveno celkem 15 her, pouze k jedné z nich je ale možné získat plnou verzi. Ostatní zůstanou do jejich zakoupení pouze demo verzemi, u kterých je možné vyzkoušet jen velmi omezené možnosti, které nabízejí.

Telefonování a zprávy - vše, na co pomyslíte

Telefonní seznam je již tradičně vícepoložkový, přičemž detailnost jednoho kontaktu je čistě na vás. Můžete přidávat několik telefonních čísel, e-mailové adresy, webové adresy, poznámky atd. Kapacita adresáře je omezena jen volnou pamětí telefonu, která činí již zmíněných 50 MB. Samozřejmostí jsou skupiny volajících, vyzváněcí profily, hlasitý odposlech či hlasové vytáčení bez nutnosti učit telefon povelům.

S přístrojem se dovoláte nejen v Evropě, ale i za velkou louží (GSM 900/1800/1900 MHz). Podporuje i sítě třetí generace WCDMA (900/2100 MHz). Kromě tradičních hovorů můžete využít i funkci Push To Talk (PTT). Veškeré hovory poté můžete kontrolovat v přehledném protokolu, který dokáže informace shromažďovat až 30 dní. Najdete v něm nejen přehled o hovorech, ale i datových přenosech či odeslaných SMS zprávách.

Kromě tradičních textovek si telefon poradí i s MMS zprávami a nabídne velmi propracovaný e-mailový klient. Ten dokáže spravovat hned několik na sobě nezávislých účtů a kontrolovat schránky v zadaných časových intervalech. S Exchange serverem spojíte telefon jen s pomocí aplikací třetích stran, Nokia tuto možnost nabízí jen pro vybrané modely. Přístroj nabízí prediktivní slovník, který píše s diakritikou, ale nezkracuje zprávy.

Veškeré zprávy lze jednoduše spravovat, ukládat je do uživatelem vytvořených složek, hromadně mazat. Jejich délka není ničím omezena, u SMS se během psaní předem dozvíte, do kolika zpráv bude výsledný text rozdělen. U MMS se zobrazuje velikost aktuálně zkomponované zprávy. Samozřejmostí jsou i výpisy o doručení, které se ukládají do samostatné složky, odkud je lze jednoduše spravovat (kontrolovat, mazat...).

Kancelář - zaplaťte a už se neztratíte

I přesto, že je N79 především multimediálním telefonem, nabídne přes jisté již zmíněné odlišnosti od manažerské řady slušné zázemí kancelářských funkcí. Tradičně kvalitnímu kalendáři zkrátka není co vytknout, budík je již delší dobou opakovaný, využít lze aplikace světového času, jednoduchého převodníku jednotek, kalkulačky, hlasového záznamníku (omezeného jen dostupnou pamětí), poznámek či aplikací pro zobrazení dokumentů PDF, Word, Excel a Power Point. Přístroj si poradí i s komprimovanými soubory ZIP.

Pro skutečné profíky je připravena možnost propojení telefonu s domácí multimediální sítí či si nastavit zabezpečené spojení se vzdáleným diskem. Připraven je i potřebný správce souborů a šikovná aplikace pro vyhledávání obsahu v telefonu.

I Nokia N79 nabídne integrovanou GPS navigaci. Jde o asistované GPS (A-GPS), které pro původní fixaci polohy využívá informací z mobilní sítě. Stahuje přitom data, jejichž velikost se pohybuje v řádu kB, tedy v řeči peněz v řádu haléřů. Za komfort rychlého určení aktuální pozice tato investice rozhodně stojí. Pokud se přesto bojíte vysokých účtů, spolupráci s mobilní sítí můžete vypnout.

Navigační aplikace Nokia Maps je zde připravena ve své druhé verzi, která oproti předchozí přináší vylepšenou grafiku, lepší rejstřík bodů zájmů a další nové funkce. Mapy dostanete v základu zdarma, lze v nich vyhledávat či se nechat pěšky dovést do místa, avšak bez tzv. routování, tedy navigace křižovatku po křižovatce. Za to si budete muset připlatit nemalý peníz. Integrovaný GPS čip navíc umožňuje zaznamenávat pozici k pořízeným fotografiím (geotagging) a poté snadno nalézt na mapě místo, kde byla daná fotka pořízena.

Spolupráce s počítačem je u každé symbianové Nokie ukázková, v základním balení obdržíte potřebný software a poté je na vás, zda přístroj připojíte dodávaným USB kabelem nebo bezdrátově pomocí Bluetooth. Na internet se lze dostat přímo z telefonu přes kvalitní prohlížeč s pomocí datových technologií GPRS/EDGE/UMTS. Samozřejmostí je podpora bezdrátových sítí wi-fi (b, g).

Suma sumárum