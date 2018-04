ChaDis/ChaDis7 - monitor stavu baterií pro Revo a netBook

ChaDis se řadí mezi aplikace pro správu baterií a je určen pro kapesní počítače Psion Revo, Revo Plus a Diamond Mako. Autorem je Kevin Millican a současná verze nese číslo 1.04. Hlavním úkolem programu je neustálé monitorování stavu baterie, abyste mohli mít kdykoli přehled o zbývající kapacitě baterie a tím pádem i o tom, jak dlouho bude ještě možné přístroj používat bez nunosti připojení síťového napájení. Tento přehled pak zobrazuje ve formě grafu spolu s dalšími údaji, jako je zaznamenaná aktuální spotřeba energie a předpokládaná křivka vybíjení baterie.

Aby mohl ChaDis spolehlivě plnit svoji funkci, je žádoucí, aby neustále běžel na pozadí. ChaDis pak v určených intervalech kontroluje stav baterie a připravuje graf, který je dostupný ihned po přesunutí programu do popředí. Z grafu je možné vyčíst několik údajů: především je to záznam stavu baterie od posledního nabití (silná černá čára), dále předpokládaná vybíjecí křivka baterie (šedá čára navazující na silnou černou) a také záznam průměrných odběrů (šedá křivka uprostřed grafu). Asi nejzajímavějším údajem je právě předpokládaná vybíjecí křivka, ze které lze jednoduše vyčíst, jak dlouho ještě vydrží baterie bez nabíjení. Tuto křivku program určuje na základě dlouhodobého měření, takže její spolehlivost se postupem času zvyšuje.

Kromě grafu se na obrazovce programu nacházejí i některé číselné údaje - aktuální spotřeba energie, stav nabití baterie v procentech, předpokládaný zbývající čas do dosažení zvolené minimální hranice v procentech a také předpokládaná doba výdrže (dny) při nepoužívání přístroje.

Z doplňkových funkcí programu lze zmínit funkci pro export všech záznamů o stavech baterie do souboru či možnot nastavovat některé vlastnosti programu. Program by měl zřejmě také upozorňovat na slábnutí baterie zvukovým signálem, tato funkce však z nejasných příčin na mém přístroji nepracovala.

ChaDis7 je upravenou verzí ChaDisu, která je určena pro počítače netBook Series 7 a netBook Pro. Vzhledem k tomu, že úprava operačního systému u netBooku neposkytuje tolik informací o bateriích, jsou i možnosti programu ChaDis7 poněkud omezené. Graf se zde využívá pouze na průběžné zaznamenávání úrovně napětí, přičemž modrá barva znamená provoz na baterie a červená signalizuje připojené externí napájení. Graf má bohužel některé nedostatky ve zpracování - pokud grafický záznam přesáhne plochu jemu určenou, začíná se znova od leva, ale staré záznamy jsou stále zachovány, což působí značně chaoticky. Příliš nepomáhá ani nová možnost verze 1.02, a to posun grafického záznamu o určený časový úsek vlevo.

Díky zmíněným omezeným informacím o bateriích pak ChaDis7 nabízí pouze údaj o celkové době provozu přístroje na baterie (od posledního úplného resetu), aktuální době provozu na baterie (od posledního nabíjení) a celkové době provozu na vnější napájení.

I přes svou jednoduchost a některé drobné nedostatky může být program ChaDis užitečným nástrojem pro majitele Psionů vybavených dobíjecími Ni-MH bateriemi (Revo a spol.), kde dokáže přispět k efektivnímu využívání jejich kapacity. V případě Psionu netBook, který používá méně choulostivé baterie typu Li-Ion, sice není ChaDis7 takovým pomocníkem, přesto vám ale může poskytnout zajímavé informace o stavu a chování baterií v přístroji.

