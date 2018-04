CF karty do Clié - Hry na Handangu - a další aktuality

CF karty do Clié!

Sony začala nabízet jacket pro svoje modely řady NR, který umožní vložit a používat CF karty. Má název PEGA-CF70 a v Japonsku stojí 14.800 JPY.

CliéWorld - druhé číslo...

... zajímavého magazínu pro majitele handheldů Sony Clié si můžete stáhnout v různých formátech zde.



Palm: Jdeme do Číny!

Firma Palm včera potvrdila informaci, že pracuje na plné čínské verzi operačního systému PalmOS - na expandujícím trhu v Čině si firma hodlá "ukousnout" do dvou let minimálně 20-30% podíl. Trh v Číně patří k nejrychleji rostoucím - například agentura IDC odhaduje, že příští rok se tam prodej PDA zvýší o 52% a do roku 2005 se v této zemi prodá kolem 14 milionů handheldů. Palm se v Číně hodlá zaměřit zejména do oblastí jako jsou školství, zdravotnictví, pojišťovny, nehodlá ale ani zanedbat sílící podnikatelský segment...

Handango sází na PDA hry

Softwarový PDA multiplatformní server HANDANGO sází na stále populárnější herní žánr. Zejména podpoří vývoj "multi-player" her všech typů a otevřel rovněž zvláštní herní stránku Games@Handango. Uzavřel rovněž spojenectví s Pixel Technolgies při vývoji a distribuci on-line her.

Další podrobnosti přineseme v našem pátečním herním speciálu!

WorldCup 1.1 - aktualizujte si svoje MS 2002!

Thomas Pundt vydal další verzi WorldCupu (1.1) - je tu několik příjemných novinek a vylepšení - ikony k přepínání mezi pohledy na zápasy, upřesnění soupisek (včetně autentických čísel dresů) a jiné drobnosti - zejména však aktuální výsledky zápasů (kdo jste to nestačili zapisovat). Aplikaci si v nové verzi stáhněte zde a na tomto linku nejdete aktualizovanou databázi výsledků zápasů!

ThemeDream - konec ordinérním uvítacím obrazovkám

Máte už dost všední uvítací TODAY obrazovky na vašem PocketPC handheldu? Applian připravil aplikaci ThemeDream, která za vás tento drobný problém vyřeší. Umožní vám nastavit "témata" pro různé denní doby a časy, či si zvolit časový interval pro změnu tématu.

Program obsahuje schopný organizer témat s prohlížečem v náhledovém zobrazení. Můžete tak mít přes den svůj handheld v seriózním pracovním "oblečku" a večer si jej třeba přizpůsobit na sportovnější vzhled atd. atd. Program stojí $9,95. Na stránce Applianu je nejen trial software, nýbrž i linky na stažení témat...