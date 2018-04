CF+ ( a PCMCIA) karty SOCKET Communications

Všechny karty SOCKET vynikají extrémně nízkou spotřebou, výbornou kompatibilitou a spolehlivostí, což jsou základní faktory pro úspěšné nasazení mobilních řešení v praxi. Všechny CF+ karty jsou navíc ve formátu Typ I s automatickým přepínáním 5/3,3V, takže je lze použít prakticky ve všech CF slotech. CF karty v adaptéru lze využít i jako standardní karty v PCMCIA slotech. Sériová karta RS 232 (jednoportová a dvouportová)

Provedení: PC Card a CF+ Card

Kompatibilita: Windows CE (95/98, NT), Palm-size PC, Handheld PC, PC Tato karta je sériovou kartou s nejnižší spotřebou a je to první karta certifikovaná pro provoz ve Windows CE. Rychlé sériové připojení s UART 16550 umožní připojení externího modemu, sériové tiskárny, digitálního fotoaparátu, scanneru, GPS nebo jiného sériového zařízení. Obsahuje kablík s konektorem DB-9.

Karta se vyrábí i v "ruggedized" provedení s neodnímatelným konektorem. V PC Card verzi se dodává i varianta se dvěma sériovými porty. Síťová karta LP-E (Low Power Ethernet) 10BT nebo Combo

Provedení: PC Card a CF+ Card

Kompatibilita: Windows CE (95/98 NT), Palm-size PC, Handheld PC, PC Tato síťová karta přináší při synchronizaci, práci s internetem nebo zálohování na Windows CE zařízeních rychlost komunikace Ethernetové sítě, což je 100 násobné urychlení práce! Instalace i backup se potom stanou záležitostí okamžiku. Karta se vyrábí i v "ruggedized" provedení s neodnímatelným konektorem, CF karta je pouze v provedení 10BT, PC karta i ve verzi Combo. Zárukou kompatibility je Extrémně nízká spotřeba CF karty 19mA je daleko nejnižší ze všech konkurenčních produktů a zaručuje šetrnost k bateriím. Čtečka čárového kódu Bar Code Wand Card

Provedení: PC Card a CF+ Card

Kompatibilita: Windows CE (95/98, NT), Palm-size PC, Handheld PC, PC Tato karta pro sběr dat je kombinací sériové karty a kvalitního laserového scanneru (Welch Allyn Scanteam 6180). Software pro emulaci klávesnice umí posílat ze čtečky data do libovolné Windows aplikace. Není tedy nutné používat žádný jiný software. Z důvodu spolehlivosti je přechod mezi kartou a čtečkou v provedení "ruggedized", tj. robustní nerozebíratelné spojení. Podporuje většinu populárních kódů - UPC, Code 39,

Code 128, MSI, EAN, Codabar. Čtečka čárového kódu ISC (In-Hand Scan card)

Provedení: CF+ Card

Kompatibilita: Windows CE, Palm-size PC, Handheld PC Tato karta pro sběr dat s integrovaným nízkopříkonovým laserovým scannerem čárového kódu je určena pro mobilní Windows CE zařízení. Díky své kompaktní konstrukci lze zařízení ovládat jednou rukou a tím se vaše Palm-PC zařízení stává výkonným a inteligentním scannerem. Toto řešení přináší novou úroveň komfortu a mobility do aplikací pro mobilní sběr dat. Tato kombinace přináší podstatné zautomatizování práce při mobilním prodeji, zdravotnictví, skladovém hospodářství, průzkumu trhu a dalších aplikacích vyžadujících rychlý a přesný sběr dat.Kvalita daného řešení je zaručena společným vývojem se Symbol Technologies a použitím špičkového scanneru DSE-923. Software pro emulaci klávesnice umí posílat ze čtečky data do libovolné Windows aplikace. Dvě LED indikují činnost laseru a správné čtení. Podporuje většinu populárních kódů - UPC, Code 39, Code 128, MSI, EAN, Codabar a další. GSM faxmodem Socket Digital Phone Card

Provedení: CF+ Card

Kompatibilita:

Windows CE (95/98, NT), Palm-size PC, Handheld PC, v adapteru i PC Digital Phone Card je unikátní řešení pro GSM vytvořené speciálně pro mobilní aplikace na bázi Windows CE. Umožní datovou komunikaci všem zařízením s PC card slotem nebo CF+ slotem. Karta byla navržena ve spolupráci s Bell Mobility. Karta je propojena s GSM telefonem odpovídajícím kablíkem (podle typu telefonu). Battery Friendly™ technologie zde opět zaručuje minimální spotřebu. Karta pracuje kromě Windows CE i v systémech PC s Windows prostředím a v Apple Macintosh.Socket DPC karta je dostupná pro GSM telefony Ericsson serie 6xx/7xx/8xx, Nokia serie 31xx/81xx, Nokia serie 51xx/61xx. Socket nabízí ještě řadu dalších produktů, jako je kombinovaná PC karta Ethernet/Serial RS 232 (Windows 9x/NT/CE/DOS), PC karta s ručním laserovým scannerem (Windows 9x/NT/CE)... Odkaz na výrobce: http://www.socketcom.com/ podle materiálů fy. Kobe