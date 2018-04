ČEZ rozjíždí virtuálního operátora, nabídne SMS do své sítě zdarma

Základní tarif Platím, jak volám bude bez měsíčního paušálu a minuta hovoru do všech bude stát 2,20 Kč. Střední tarif Volám občas za měsíční paušál 200 korun zahrnuje 100 volných minut do všech sítí (každá další za 2,20 Kč) a volání do sítě ČEZ zdarma. Nejvyšší tarif Volám rád přijde na 340 korun a obsahuje 200 volných minut do všech sítí (každá další za 2,20 Kč) plus volání do sítě ČEZ zdarma.

MOBIL.CZ rozdává smartphony Virtuální operátor MOBIL.CZ nabízí internet zdarma a během října každý den rozdává jeden smartphone Galaxy S4 Mini - více zde.

SMS stojí ve všech případech 1,20 Kč, do vlastní sítě jsou pak zcela zdarma pro zákazníky, kteří od firmy odebírají i elektřinu nebo plyn.

Nový virtuální operátor bude mít i datové balíčky: za 20 korun dá zákazníkům 50 MB na 24 hodin, za 200 korun bude 300 MB na měsíc a za 300 korun pak 1 GB, taktéž na měsíc.

Smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jednoho měsíce může zájemce uzavřít jak prostřednictvím kontaktních center skupiny ČEZ, tak i na internetových stránkách firmy.