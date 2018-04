Více než půl milionu domácností bude mít rychlejší internet

Ještě během září provede CETIN úpravy ve fixní síti (metalické a optické vedení), díky nimž bude moci dalším 430 tisícům bytových jednotek po celé republice nabídnout rychlost 20 Mbit/s. Vysokorychlostní internetové připojení, které bude moci využít celkem 541 tisíc domácností, bude dostupné i pro více než 150 tisíc aktivních klientů odebírajících služby od různých telekomunikačních operátorů.

Společnost CETIN totiž vlastní infrastrukturu a své služby nabízí prostřednictvím velkoobchodní nabídky dalším operátorům, kteří poskytují maloobchodní služby zákazníkům. „Výhody kvalitní sítě tak mohou využívat všichni ISP (Internet Servis Provider), bez rozdílu velikosti,“ uvedl generální ředitel CETINu Petr Slováček.

Díky tomu tak vysokorychlostní internet budou moci využívat i zákazníci například z Havlíčkova Brodu, Moravského Krumlova, Třince, Vsetína, Aše, Strakonic, Litoměřic, Jablonce nad Nisou, Pelhřimova, Tábora, Ostravy, Olomouce, Českých Budějovic, Plzně a mnoha dalších měst po celé republice.

CETIN navíc v následujících letech bude investovat do optiky a výstavby FTTC (Fiber To The Cabinet - vlákno jde do lokálního uzlu sítě nebo k telekomunikačnímu ohraničení a odtud je připojeno až několik stovek odběratelů ve vzdálenostech až 1,5 km prostřednictvím kroucené dvojlinky, nebo koaxiálního kabelu). Tyto investice pak společnosti umožní další zvýšení podílu domácností s vysokorychlostním internetem. „Zvyšování rychlostí bude pokračovat i v budoucnosti, neboť ve světě se již nyní pilotují technologie jako G.Fast, které v pevné sítí dosahují rychlosti až 500 Mbit/s,“ doplnil Slováček.