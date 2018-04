Domácí internet po telefonu zrychlí na dvojnásobek

Cetin ve své klasické metalické síti telefonních rozvodů spouští technologii vectoringu v rámci VDSL2. Ta umožní eliminovat určité ruchy, které při přenosu signálu v kabelech vznikají a díky tomu lze navýšit přenosovou rychlost. „Díky nasazení vectoringu na technologii VDSL2 zlepšíme dostupnost a stabilitu vyšších rychlostí v naší síti. Dodržíme tak své dříve zveřejněné závazky programu zvyšování kvality. Na významné části přípojek budeme mít dostupnou rychlost 100 Mbit/s,“ popisuje praktické výhody technické novinky Robert Pešta, produktový manažer Cetinu.

Domácnosti zatím budou podle informací serveru DSL.cz moci využívat rychlosti připojení 80 Mbit/s pro stahování a 8 Mbit/s pro upload, což je dvojnásobek oproti stávajícím maximům. Cetin konektivitu neprodává přímo, nabízí ji přes operátory. Smlouvu o nasazení VDSL2 s ním mají uzavřenou O2 (které se od Cetinu oddělilo), T-Mobile a také Český bezdrát. Je nutno podotknout, že pro využití nových rychlostí je zapotřebí, aby koncové zařízení uživatele, tedy modem, vectoring ve VDSL2 podporoval.

Ale ani s modemem s patřičnou výbavou není zatím maximální rychlost nijak zaručena. Dosáhnout by na ni mělo velké množství domácností, ale stále tu přetrvávají technologické limity, které přístup k rychlému DSL internetu znesnadňují. Tím hlavním je především vzdálenost od ústředny. Na odstranění těchto překážek ovšem Cetin pracuje. Firma loni v říjnu slíbila, že během sedmi let investuje do infrastruktury 22 miliard korun.

Peníze v rámci této investice putují především do výstavby optické přístupové sítě prostřednictvím takzvaného Fiber to the Cabinet (FTTC). Díky tomu se zkrátí ona místní smyčka, jejíž délka (čím kratší, tím rychlejší) je právě rozhodující pro výslednou rychlost DSL připojení. FTTC přípojky staví společnost i v malých městech a obcích, od spuštění investic jich 60 % vzniklo v obcích do dvou tisíc obyvatel a do konce letošního roku se má na venkově postavit polovina z plánovaných přípojek.