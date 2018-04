Cestujeme s PDA (2) - Jednoúčeloví průvodci

Následující produkty berte spíše jako ukázku možností takovýchto aplikací, než jejich úplný výčet. Než vyjedete, napište patřičné jméno města ve vyhledávači jednoho z velkých softwarových portálů (PalmGear, Handango, PocketGear apod.), třeba budete mít štěstí.

Saint Petersburg

Průvodce Petrohradem pro PalmOS a PocketPC ve formátu Macromedia Flash Player od firmy Delam. Stojí 15 USD.

Bangkok Day & Night 1.0

Pokud zavítáte do Bangkoku, můžete mít za 10 USD parádního průvodce.

redBANG Beijing Guide

Průvodce Pekingem za 19 USD.

Paris City Guide

Průvodce Paříží Jimma Chotoveliho. Stojí jen 2 USD.

HongKong Guide

Průvodce Hong Kongem od TF System Ltd. S mapou, hotely, nákupními centry a mnoha dalšími údaji.

The official guide of Paris

Ukázka špičkového produktu pro PocketPC od V-Guide - průvodce Paříží.

Restaurants Guide Berlin 2004

S tímto programem zase nezemřete hlady v Berlíně. Za 9.90 USD jej prodává mpresso Gmbh.

Několik dalších tipů:

TealMeal

Pokud máte koupený program TealMeal, můžete zkusit najít databázi restaurací míst, kam míříte. Jsou na softwarových portálech většinou k dispozici zdarma. Dost jich můžete stáhnout zde, česká databáze Martina Krajníka je ale z roku 1999 :-(

Informace do PDA i jinak

Informace o městech, restauracích, památkách apod., se dají do PDA dostat i jinak. Většinou stačí navštívit www stránky daného místa a informace pro turisty stáhnout do PDA - třeba formou textového souboru, či jako HTML i s obrázky. Můžete využít některý z klipovacích programů, stáhnout si ji třeba do iSilo, či jenom prostě nakopírovat do zvláštního souboru v PDA.

Mapy do PDA bez placení

I mapu můžete mít většinou bez nutnosti platit - najdete je většinou na webu a stačí si ji uložit do PDA a prohlížet třeba v nějakém grafickém prohlížeči.

Jestli míříte do velkého města, či aglomerace, může se vám hodit elektronický jízdní řád metra a městské dopravy s vyhledáváním, plánováním přestupů i grafickým znázorněním. Zítra na Palmare.cz!