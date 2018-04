Cestovní nabíječka pro palmy za 300 až 400 Kč

Použití napájecího zdroje, který je dodáván ke kolíbce, je sice jednoduché a řeší řadu možných komplikací s hledáním jiného vhodného zdroje, ale v praxi je to jen obtížně realizovatelné. Asi málokdo z nás bude shánět po obchodech vhodný protikusový konektor a ještě méně lidí by tento dutý konektor ustřihlo a konektor do Palmu přidělali rovnou. Řada majitelů PDA spíše očekávala radu, jaký zdroj použít, kde jej sehnat apod.

Jaký zdroj použít pro nabíjení ?

Bohužel nikde na internetu, ani v dodávaných materiálech k Tungsten T, jsem nenašel specifikaci nabíjení baterie v PDA. V několika materiálech se sice objevuje zmínka o potřebné elektronice pro dobíjení v palmech, která má být obsažena přímo v baterii, ale podle mě se jedná pouze o zabránění přebíjení a včasného ukončení nabíjení, nikoliv však o ochraně proti vyššímu nabíjecímu napětí. Ale je tu pár vodítek, o které se můžeme přesto opřít.

Zdroj ke kolíbce je klasický transformátor 5.0 V a 1A USB dobíjení je prováděno 5.0 V Alternativní nabíječka (neoriginální) se spínaným zdrojem od C.P.A. má specifikaci 4,5-9,5 V a 550 mA při 100-240 V Travel kit (neoriginální) s transormátorem od C.P.A. má specifikaci 6,5 V a 1A

Pokud vyjdeme z toho, že podle uvedených údajů se jedná o cestovní sadu mající svůj původ v USA a je určena primárně pro 110 V síť, dostaneme, že PDA by mělo být dobíjeno cca 5 V (v naší rozvodné síti 240 V však bude zdroj dodávat v nárazové špičce maximum, tj 9.5 V, po zatížení 6,5 V (naměřeno). To znamená, že baterie bude dobita poněkud drsněji. V důsledku to má ten efekt, že bude dobita rychleji a její

Jak tedy na stavbu nabíječky ?

Základem nabíječky je zdroj. Jako cenově nejdostupnější je zdroj k nabíjení mobilního telefonu. Nejen, že je relativně velmi levný a snadno dostupný, ale při vhodném výběru, získáme dvě nabíječky místo jedné (nabíječku pro PDA a pro mobilní telefon).

Cestovní nabíječky přijdou zhruba na 200 Kč a většinou jsou univerzální, tj. mají odnímatelný a kablík je elegantně odnímatelný. Vlastně nezáleží na tom, pro jaký typ telefonu nabíječku koupíte, neboť jsou všechny stejné, mění se pouze kabel s konektorem pro příslušný telefon.

Kdo chce riskovat, může palm-konektor připájet rovnou podle předchozího článku a má vystaráno. Dříve jak do půl roku nepozná, že si zničil baterii. My neriskující si postavíme malý stabilizátor (viz. obrázek), která můžeme uložit do malinké krabičky, která je k dostání u běžných prodejců elektrosoučástek (popř. můžete něco vyhrabat sami doma). Stejně tak i součástky jako stabilizátor 7805 a kondenzátory je možné běžně zakoupit a jejich celková cena by neměla přesáhnout 20 Kč.

Díky použití stabilizátoru 7805 je možné použít vlastně libovolný zdroj napájení, který má více než 5V. Vzhledem k poměrně malému zatížení není ani třeba na 7805 montovat chladič, pro vstupní napětí cca 9V a 0,5A je zahřívání tohoto obvodu minimální.

zapojení stabilizátoru 7805 Popis pinů stabilizátoru 7805 Hotová nabíječka

Několik rad a tipů na závěr

Na závěr několik konstrukčních tipů a rad. Pokud použijete nabíječku pro mobilní telefony s výměnným kabelem, pak konektor, který je použit je telefonní konektor ke sluchátku. Pro jeho zacvaknutí potřebujete speciální kleště a doporučuji použít 4žilový telefonní kabel, jiný tam sedí špatně. Na kabelech nezapomeňte v krabičce udělat uzel, aby používáním nebyl pak vytržen ven. Přebytečné piny v palm-konektoru raději vyjměte, je to lepší, než aby se mám náhodou zkratovali. Použité piny zakápněte lepidlem, nebo pryskyřicí, aby nemohly být vytrženy z konektoru.

Zadarmo mít sice cestovní nabíječku nebudete, ale přesto je 300-400 Kč daleko méně, než na kolik by vás přišla originální sada Travel Kit a budete mít jistotu, že si svého miláčka nepoškodíte.

Zajímavé odkazy: