Cestovní dobíječka pro Palmy, která je menší než ty ostatní

Na náš článek o nabíječkách Palmů, které se vyrábějí v Hong Kongu, jsme obdrželi řadu ohlasů. Díky vaší spolupráci můžeme přinést další informace z této oblasti.

Náš čtenář Jan Pur nás upozornil, že v SRN se již delší dobu prodává podobná nouzová dobíječka Der Notlader, která je však podstatně menší a skladnější (bohužel také dražší).

Jak vidíte sami, potřebovali konstruktéři tohoto výrobku skutečně minimum materiálu, aby vyrobili příslušenství splňující nároky na transportní dobíječku. Je malá, lehká a pro zprovoznění stačí jen dodat 9V baterii a zasunout konektor do Palmu.

Tato nabíječka je ideální pro ty, kteří často cestují běžným vlakem nebo autobusem. V těchto dopravních prostředcích jsou prakticky jen dvě možnosti, jak předejít problémům s vybitím baterií. Vozit si s sebou náhradní baterie nebo nabíječku Notlader.

To platí především pro majitele Palm V a některých dalších PDA, které používají dobíjecí články, které nelze jednoduše nahradit bateriemi z obchodu. Co dělat, když se samovolně zapne Váš Palm v aktovce a v okamžiku, kdy by jste se chtěli podívat na svůj pracovní plán zjistíte, že prostě namá šťávu? Jistě víte o tom, že záložní baterie dokáže data udržet jen po určitou dobu a pak o data prostě příjdete. Proto vítám uvedení nových řešení a Notlader je jedním z nich.



Stejně jako předchozí asijská dobíječka je Notlader určen pro omezenou skupinu přístrojů, konkrétně pro Palm V, Palm Vx a Workpad C3 a kompatibilní. O něco dražší je dobíječka pro PALM IIIc. Tvůrci vycházeli z toho, že nouzová dobíječka bude využívána jen v případě nouze, tedy ne pravidelně, a proto musí být co nejskladnější - tak, aby se vešla do každé kapsy, nebyla závislá na elektrické síti a byla dostatečně pevná a odolná pro použití kdekoli na světě.

Samotná elektronika nouzové dobíječky se nachází v zásuvce kabelu, čehož bylo dosaženo za použití technologie SMD. Odolnost a vodovzdornost je zajištěna zalitím veškeré elektroniky do epoxidového pouzdra. Hmotnost celého zařízení je rovných 8 g.

I když to tak na první pohled nevypadá, jedná se o poměrně komplikované zařízení, při jehož konstrukci dbal výrobce i o ochranu Palmu před proudovým poškozením. Vstupní napětí 6 - 15V je převáděno dobíječkou na správnou úroveň a díky bezproblémové možnosti transformace lze dobíječku použít i v kombinaci s cigaretovým zapalovačem v autě.

Nouzová dobíječka je určena hlavně pro použití s běžnými 9 V bateriemi. Alkalické baterie přitom vydrží mnohem déle a zajistí lepší nabití. Je možné použít i 9 V akumulátory, které však díky nízké kapacitě dokáží Palm dobít jen z 50 %.

Při dobíjení stačí Notlader napojit na baterii a pak celek připojit k Palmu. Ten může být během dobíjení běžně používán, ale v tom případě je nutné počítat s delší dobíjecí dobou. Nejvýhodnější je dobíjet Palm při 50 % vybití jeho baterií. Celá procedura pak trvá přibližně hodinu a 9 V baterii lze použít i pro několik dobití. Dobití prázdného Palmu může trvat až 10 hodin.

Palm IIIc potřebuje více energie než ostatní typy a jeho dobití při 50 % vybití baterie trvá několik hodin. Devítivoltová baterie pak dokáže prázdný Palm III dobít jen z jedné třetiny a tato procedura trvá přibližně 15 hodin. S adaptérem umožňujícím použití 4 nebo 6 AA baterií se dá Palm IIIc dobít jednou až dvakrát naplno.

Ještě zbývá poslední informace, kterou je cena. Notlader pro PALM V/Vx stojí 55 DEM. Notlader pro PALM IIIc stojí 60 DEM a zakoupit se dá v internetovém obchodě na adrese www.notlader.de.