Čeští teenageři jsou v počtu mobilů čtvrtí na světě

Přibližně třetina českých dětí do třinácti let má mobilní telefon a dalších pět procent jej získá do konce letošního roku. Ze sta šestiletých prvňáčků používají mobilní telefon čtyři děti, u sedmiletých je to již 12 procent.

Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnil mobilní operátor T-Mobile. Česká mládež je co do rozšířenosti mobilů čtvrtá na světě. Předstihli jí pouze mladí Tchajwanci, Portugalci a Italové. Podle počtu denně poslaných SMS patří Čechům mezi pěti a 24 lety sedmá pozice. Ve věkové kategorii do 16 let už má v tuzemsku telefon každé druhé dítě.



Podíl uživatelů mobilních telefonů s věkem výrazně roste. Zatímco před pár lety mělo mobil jen několik vyvolených Čechů a navíc to byly těžké a velké cihly, dnes jej má skoro každý, děti nevyjímaje. Právě ty však pro operátory představují jednu z nejrychleji rostoucích skupin, která vyžaduje stálou péči a novinky. I útraty za služby patří u dětí k vyšším - i když je financují převážně rodiče. Jenže ti se většinou nechají ratolestmi přemluvit v podstatě k čemukoliv, takže platí... a na druhou stranu: rodič potřebuje nutně vědět, kde dítě tráví svůj čas a je na příjmu. A mobil jim kontrolu aspoň částečně umožní.

Vodafone se zabydluje v Česku

Češi si pomalu začínají zvykat na vstup světového mobilního giganta Vodafone na tuzemský trh. Povědomí o přítomnosti značky prostřednictvím mobilního operátora Oskar má nyní necelých čtyřicet procent lidí, což je o dvě pětiny více než před prázdninami, kdy Vodafone firmu koupil. Řekl to viceprezident pro komunikaci Oskara Igor Přerovský. Oskar nyní uvádí svou značku i název s Vodafone vedle sebe. Během příštího roku by se měla firma zcela přejmenovat na Vodafone. "Přechod oznámíme ve chvíli, kdy budou mít Češi o Vodafone dostatečné povědomí," doplnil.



Oskar patří k jedné z nejúspěšnějších značek na českém trhu. A i když je Vodafone celosvětový pojem, je jasné, že Oskar nechce hodit své snažení o budování značky do koše. Kromě Německa nepůsobí Vodafone na žádném z okolních trhů, takže povědomí o značce v tuzemsku nebylo nijak velké. Oskar proto hned po změně vlastníka rozjel kampaň, ve které představuje jeho značku i logo. Koncem září by měla přijít druhá fáze. Firma chce upozornit na konkrétní výhody, které tuzemským uživatelům vstup Vodafonu přinese. Jaké to budou, však nikdo prozatím neprozradil.

Právo na technologie

Evropská komise chce starším a postiženým lidem ulehčit přístup k informačním technologiím, které by starším a postiženým lidem ulehčily například používání internetu či mobilního telefonu. Řada vymožeností moderní techniky je prý dnes těmto skupinám nedostupná. Komise proto naléhá na členské státy, aby přijaly společné minimální standardy.

Pokud do dvou let nezaznamená dostatečný pokrok, zváží vytvoření společné směrnice. „Pokud se podíváte na své mobilní telefony, máte na tlačítku s pětkou nebo kolem něj malý hrbolek. Ten ulehčuje nevidomým orientaci na klávesnici. A právě takových opatření potřebujeme více," řekl komisař unie.



Zapojit postižené i starší obyvatele do normálního života musí každá země. Ale komise tvrdí, že například v některých zemích EU stále nefunguje univerzální linka tísňového volání. Anebo neslyšící zase mají v unii sedm různých systémů převádění telefonních hovorů na text, které nejsou vzájemně slučitelné. Je jen otázkou, zda když komise něco chce, jak daleko je takové přání slučitelné se skutečností a ochotou úředníků pro to něco udělat. Může to být jen další výkřik do tmy...

LG chce růst, a kdo ne?

Jihokorejská společnost LG Electronics, která je čtvrtým největším výrobcem mobilních telefonů na světě, čeká ve třetím čtvrtletí nárůst prodeje mobilních telefonů ve srovnání s předchozími třemi měsíci o čtyřicet procent. Pomoci ji k tomu má hlavně vysoká poptávka z USA. Optimistický výhled přichází jen několik dní poté, co Nokia, jednička na trhu mobilních telefonů, zvýšila výhled prodeje a růstu zisku pro třetí čtvrtletí. Rozhodnutí odůvodnila vysokou poptávkou a lepšími prodejní cenami.



Zdá se, že trh s mobilními telefony se nikdy nenasytí. Pro výrobce je to samozřejmě dobrá zpráva, jak to však prospěje zákazníkovi? Budou producenti chrlit stále lepší a speciálními vymoženostmi vybavené přístroje? Anebo budou bojovat o klienty cenou a budou ji tlačit co nejníže? Možné jsou obě cesty. Záleží jen na tom, jak se klient zachová. Zatím však z hry výrobce versus zákazník profituje více producent.

Maďaři vyšetřují T-Mobile

Maďarský dohled na telekomunikační trh zahájil vyšetřování společnosti T-Mobile, která patří v Maďarsku do skupiny Magyar Telekom. Úřad má podezření, že podnik porušil pravidla poplatkové politiky, která byla zavedena letos v červenci. Pokud se potvrdí, že T-Mobile účtuje víc, než je předepsaný průměrný propojovací poplatek, úřad by mu mohl vyměřit pokutu až do výše půl procenta z ročních tržeb.



S vyšetřováním a zkoumáním, kdo jaké účtuje poplatky, a zda jsou správné či ne, se v poslední době roztrhl pytel. Téměř v každé zemi se regulátor už na zoubek nějakému operátorovi podíval, nevyhnulo se to Slovensku, ani Česku. Proč také ne. Mobilní operátoři patří k nejvýdělečnějším podnikatelským subjektům a lidé aspoň nemohou říci, že se kontrolní úřady nesnaží. A že za daně, které odvádějí do státní pokladny, a z kterých se kontroloři platí, alespoň něco skutečně je. Minimálně postrašení a možná časem i nějaký pozitivní výsledek pro zákazníky.

T-Mobile žaluje ČTÚ

Nejvyšší správní soud bude rozhodovat v prvním sporu týkajícím se platnosti smluv v souvislosti s přenositelností telefonních čísel mezi mobilními operátory. Společnost T-Mobile po soudu chce, aby ve sporu s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) rozhodl, zda smlouvy na dobu určitou mezi operátorem a klientem přestávají platit, když uživatel využije přenesení čísla, napsaly HN.

V praxi by to znamenalo, že by každý účastník od data zavedení přenositelnosti mohl od T-Mobile odejít. Smlouvu by klienti mohli ukončit kdykoli podle svého rozhodnutí, například měsíc po jejím uzavření. T-Mobile tvrdí, že část tohoto opatření je v rozporu se zákonem.



Je jasné, že se společnost brání. Smlouvy na dobu určitou pro ni představují zisky, protože podle nich dostávají zákazníci výhodnější tarify nebo telefony a pokud by smlouvu předčasně ukončili, přineslo by to firmě ztráty. A kvůli ztrátám přece ještě nikdo nepodnikal.

Finsko přijde o budky

Finská telekomunikační společnost TeliaSonera přestane provozovat síť telefonních budek, protože o ně mezi lidmi upadá zájem. "Potřeby zákazníků už dnes nejsou tak vysoké," zdůvodnil podnik své rozhodnutí. TeliaSonera je největším operátorem ve Finsku, kde má téměř každý včetně dětí mobilní telefon. Konkurenční společnost Elisa o rušení telefonních budek ale zatím neuvažuje. TeliaSonera nechá své budky v činnosti pouze do konce dubna příštího roku, pak je definitivně odpojí. Telefonní budky za celý loňský rok firmě přinesly zisk 1,3 milionu eur, což je z hlediska celkového zisku skupiny zanedbatelná částka.



Je zřejmě těžké bojovat o klienty v zemi, kde je jedna z největších penetrací mobilních telefonů na světě. Podle expertů je tam na každém kroku je tam cítit nepřetržitý boj mezi mobilními operátory. Naopak zájem o pevné telefonní linky se snižuje a lidé přecházejí stále častěji k mobilní komunikaci. Stejně tak, anebo podobně, je tomu i v Česku i dalších zemích. Jak dlouho má pevná linka ještě šanci přežít?