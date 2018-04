Čeští řidiči budou dostávat do svých GPS navigací aktuální dopravní informace

Systém by měl řidičům poskytovat dostatek informací k přizpůsobení trasy aktuální dopravní situaci na českých silnicích. Navigační zařízení mohou zvolenou trasu změnit i zcela automaticky, pokud jim to uživatel povolí.

Podle Zváry bude řidičům k dispozici celá řada informací od aktuálních dopravních nehod a uzavírek přes tvořící se kolony až po informace o počasí a stavu vozovky.

Data do systému dodává z padesáti procent Centrum dopravních informací Policie ČR, hasiči a další složky integrovaného záchranného systému. K dispozici budou také kamery, meteorologické stanice a čidla na měření hustoty provozu. Přispět mohou i samotní motoristé.

Kamerový systém, síť meteostanic a čidla mají do konce příštího roku lemovat nejvytíženější dálnici D1. Projekty pro ostatní dálnice se připravují.

Nashromážděné údaje eviduje Národní dopravní informační a řídící centrum, které je dále distribuuje například do informačního systému veřejné správy a záchranářům. Rozhlasem by se údaje měly přenést i do GPS navigací, které řidiči vozí s sebou v automobilech.

Data budou dostupná i na internetových stránkách rds.cz, které chce Ředitelství silnic a dálnic zprovoznit asi do 14 dnů. Nyní probíhá jejich testování.

Vysílání dopravních informací prostřednictvím RDS-TMC již na frekvencích Českého rozhlasu funguje. Zavedením dat z jednotného systému dopravních informací by se však měla rapidně zvýšit jejich kvalita. Zároveň se tím vytvoří jediný celostátní RDS-TMC kanál zastřešený celou řadou státních i nestátních oborových organizací.