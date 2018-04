Čeští policisté již mohou používat evropskou databázi otisků

Policie získala novou technologii, která jí umožní připojit se k evropské databázi otisků prstů EURODAC. Systém za 1,2 milionu dolarů (asi 30 milionů korun) podle výrobce i zástupců policie přispěje ke sladění postupů české kriminalistiky a ostatních států Evropské unie.

"Tato technologie nám umožňuje sdílet údaje o žadatelích o azyl v systému EURODAC s ostatními členskými státy, což je jedním z důležitých předpokladů našeho členství v EU," uvedl vedoucí odboru daktyloskopie kriminalistického ústavu Zdeněk Smotlacha.

Testování nového systému podle něj přineslo dobré výsledky, policie tak nyní začne předávat údaje o otiscích prstů do evropské databáze.

Česká republika bude mít k dispozici 15 pracovišť vybavených systémem Motorola 2000 pro snímání otisků prstů. Tato pracoviště budou propojena s databází EURODAC, a nebude tedy nutné získané údaje dvakrát přepisovat.

Pražský magistrát využívá již několik let od firmy Motorola radiový systém Tetra. Digitální technologii používá ke komunikaci městská policie, dopravní podnik, technická správa komunikací a další složky.

EURODAC, který byl založen v prosinci 2000, je mezinárodní systém správy a rozpoznávání otisků prstů členských států unie. Členským zemím umožňuje sdílet informace o otiscích prstů žadatelů o azyl nebo lidí, kteří nelegálním způsobem překročili hranice členských zemí.

Díky němu přestaly růst počty několikanásobných žádostí o azyl, protože žadatele systém odhalí a vrátí je do země, kde podávali žádost jako první. Tím by by se mělo odlehčit imigračním úředníkům.