Čeští operátoři říkají ne návrhu EU na regulaci cen SMS

Redingová navrhla, aby se ceny textových zpráv posílaných z jednoho státu EU do jiného snížily přibližně o dvě třetiny. Jedna SMS by tak vyšla na 11 eurocentů, tedy zhruba 2,70 Kč. Ceny u českých operátorů jsou v současnosti zhruba na dvojnásobku této částky. O2 si v rámci programu My Europe účtuje za SMS ze zahraničí 5,35 Kč a T-Mobile u tarifu Cestovatel 5,95 Kč.

"Nezájem zákazníků o eurotarif nesvědčí o efektivitě evropské regulace, cestou ke snižování cen je konkurenční prostředí. Ceny roamingových SMS budeme nadále upravovat v závislosti na vývoji cen na trhu. Tvrzení komisařsky Redingové o 97procentním čistém zisku na prodeji roamingových SMS je z říše fantazie, na českém trhu panuje mnohem tvrdší konkurence," podotkl mluvčí Vodafonu Filip Hrubý.

Nově oznámené kroky Redingové podle mluvčí T-Mobile Martiny Kemrové směřují k dalšímu výraznému omezení konkurence a inovací v nabídkách jednotlivých operátorů. Dalším důsledkem prý bude výrazný pokles předpokládaných tržeb operátorů, kteří budou s velkou pravděpodobností propad výnosů kompenzovat zdražením jiných služeb. "V letošním roce jsme snížili cenu datového roamingu až o 80 procent a ceny EU roamingového tarifu o 20 procent. Další cenové úpravy v oblasti roamingových služeb v nejbližší době nechystáme," dodala.

Podobně reagoval i mluvčí Telefóniky O2 Martin Žabka. "Od 1. července 2008 O2 snížila ceny datových balíčků a odchozích SMS zpráv v rámci služby My Europe SMS. Za službu My Europe SMS zaplatí v rámci měsíčního poplatku zákazníci nově až o 40 procent méně. Oproti původní ceně pak na jedné SMS ušetří více než 20 procent," uvedl. Roamingové tarify navržené O2 jsou podle něj pro zákazníky mnohem výhodnější než direktivně nařízené z EU.

V Česku je kolem 13 milionů aktivních mobilních čísel.