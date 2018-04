Čeští operátoři při vstupu na trh zaspali, o domény se pak museli přít

Skoro to vypadá, jako by internetová doména byla to poslední, na co čeští operátoři při vstupu na zdejší trh mysleli. Jedním z nejznámějších sporů o doménu byla pře, kterou vedl operátor Oskar se společností Comfor před deseti lety.

Společnost Český mobil vstoupila na trh počátkem roku 2000 s rozhodnutím provozovat mobilní síť. Poměrně brzy bylo jasné, že název sítě nebude mít nic společného ani s názvem společnosti, ani s kanadskou firmou TIW, která byla hlavním akcionářem.

Průzkumy ukázaly, že ideální by byl kratší, jednoslovný název, nejlépe nějaké jméno osoby mužského pohlaví. Oskar zvítězil nad Filipem, Jonášem a Kryštofem. Že doména oskar.cz byla registrovaná, se přitom neřešilo.

Vlastnila ji společnost Comfor, majitel pardubické firmy Oskar s.r.o. Značka ani doména se nicméně skoro nevyužívala a navíc za ni nebyly ani zaplaceny řádné poplatky. Společnost Český mobil tedy požádala o její registraci. Žádosti nebylo vyhověno, protože firma Comfor doplatila poplatky v prodloužené lhůtě.

Spokojili se se slibem

Jednatel společnosti Oskar s.r.o Tomáš Netolický slíbil převedení domény. Podle některých zdrojů to provedl za administrativní náklady 10 000 korun, podle jiných za konkrétní zakázku. Slib byl stvrzen i písemně, později se však ukázalo, že v prohlášení chyběly některé právní náležitosti.

Český mobil se s tím spokojil a odstartoval velkou reklamní kampaň. Kostky byly vrženy, jméno nové sítě už nešlo měnit. V tomto okamžiku dosavadní vlastník domény zřejmě vycítil příležitost přivydělat si. Couvl ze všech dosavadních ujednání a za převod začal požadovat 10 milionů korun.

Došlo na soud, ten však skončil mimosoudním vyrovnáním, zřejmě výhodný pro obě strany. Comfor doménu nepotřeboval a věděl, že její požadavek je nereálný. Český mobil zase neměl zdaleka jisté soudní vítězství. Doménu www.oskar.cz nakonec získal 28. dubna 2000 Český mobil za částku, kterou nezveřejnil. Podle odhadů se však pohybovala v řádu desítek tisíc korun.

U:fon si podobu rozmyslel

Bez problémů se neobešla ani společnost MobilKom, která v roce 2007 začala provozovat čtvrtého mobilního operátora U:fon. Vzhledem ke dvojtečce, která se ve webové adrese nemůže vyskytovat, bylo od začátku otázkou, jakou podobu pro doménu zvolí. Volba padla na u-fon.cz. Na rozdíl od Oskaru si tuto plánovanou doménu alespoň včas zaregistrovali, a to na jméno tehdejšího marketingového ředitele Marka Sláčika.

Jenže vzápětí si usmysleli, že vůbec nejlepší by byla jednoduchá varianta ufon.cz. Ta už ale registrovaná byla. Jednání s vlastníkem probíhala poměrně bez problémů a mediálního humbuku. Konkrétní částka ani původní vlastník sice není znám, mluví se ale o herci Marku Vašutovi.

Jednání s O2 zkrachovala



Telefónica O2 se pokusila registrovanou doménu O2.cz získat poté, co v roce 2006 došlo k rebrandingu Českého Telecomu a Eurotelu na O2. Podle tehdejšího vlastníka domény Tomáše Schela se jednak operátor ozval pozdě, a navíc nechtěl přistoupit na některá jím navrhovaná řešení barterového typu. Telefónica O2 byla tedy nucena dlouhou dobu používat adresu www.cz.o2.com. Až nyní se jí podařilo doménu získat, konkrétní podrobnosti nejsou neznámé.

Překlepy nevadí

Doménové spekulace jsou někdy tak palčivým problémem, že v březnu tohoto roku snížil český rozhodčí soud poplatky za tento druh sporů na polovinu. Levnější jsou v případě, že doménový spekulant nepošle k soudu svoji odpověď. Připomeňme, že i v tuzemsku se lze soudit o koncovky .com, .org nebo .info.

Firmy se rovněž snaží získat domény překlepové, které jejich majitelé často zneužívají k "parazitování" na obchodní značce. Příkladem může být sociální síť Facebook, které se v nedávných dnech podařilo získat překlepovou doménu facebok.com. Ta byla dosud vzhledem vzdáleně podobná úvodní stránce Facebooku a přesměrovávala návštěvníky na dotazníkové aktivity.