Čeští operátoři jsou drazí, jinde se volá za tisícovku bez omezení

Zjistit, jak si na tom stojí tarify tuzemských mobilních operátorů ve srovnání s těmi zahraničními, je dost těžké. Připomíná to šťouchání do medvěda v zimě – taky něco zabručí a spí dál. Ať se zeptáte kteréhokoliv operátora, výsledkem jsou jenom prázdná slova a bezobsažné fráze. Zákazník navíc téměř nemá šanci srovnat nabídky jednotlivých operátorů. Lákavé nabídky se většinou ukážou hlavně jako pozlátko lákající k podpisu smlouvy a za skutečně zajímavé nabídky beztak zaplatíte dvojnásobek toho, co platí lidé v zahraničí. I když si dáte tu práci, přepočítáte a porovnáte nabídky tří zdejších společností, stejně zjistíte, že běží jako závodní chrti bok po boku a vy si můžete vybrat jenom podle sympatií. Oblíbená je také formulace, že "v koncových cenách se odrážejí investice minulé i budoucí“. Ale zkuste se pro změnu operátorů zeptat, proč není pokrytý železniční koridor Praha – Brno (moc drahé) nebo proč nebudují síť třetí generace pro používání skutečného mobilního internetu (moc peněz). Přitom je tady instituce, která by měla chtít, aby se to změnilo – Český telekomunikační úřad. Měl by v zájmu zachování konkurence a ochrany občanů sledovat podobné trhy a případně chtít nápravu. Ale když se zkusíte zeptat, skončí to stejně jako s tím medvědem. Jejich mluvčí neřekla v podstatě nic. Dalším oblíbeným argumentem jsou velkoobchodní ceny. Velkoobchodní ceny jsou předmětem dohody mezi operátory a jediný, kdo je vidí, je právě telekomunikační úřad, který také stanovuje maximální cenu. Podle vyjádření, kterými úřad reagoval na naše dotazy, situaci vyhodnocuje a v polovině roku vydá nové rozhodnutí o ceně. Ale jestli to bude znamenat nějakou výhodu pro občany, to ví jenom bůh, pardon, šéf ČTÚ.