Čeští operátoři a krize v USA - jak se kdo zachoval?

Eurotel byl prvním českým operátorem, který nabídl možnost volat do USA zdarma. Ve čtvrtek a v pátek minulý týden mohl kdokoli navštívit značkovou prodejnu tohoto operátora a pokusit se o kontakt s příbuznými či známými. Drobnou nevýhodou služby byla skutečnost, že prodejny operátora jsou jen ve 37 českých městech. Ovšem ve chvíli, kdy nic podobného nikdo jiný nenabízel, se jednalo o průkopnický čin a není třeba na něm hledat případné mouchy. Nabídku Eurotelu za dva dny využilo zhruba 700 volajících, kteří dohromady provolali 1500 minut.

Jako druhý se rozhoupal Český Telecom, který zavedl možnost bezplatného volání ve stejné dny jako Eurotel. Od čtvrtečních pěti hodin odpoledne byla bezplatná všechna volání uskutečněná přes předvolbu 052 (služba Xcall) až do pátečních sedmi hodin ráno. Bezplatně šlo pak opět volat od 17:00 až do páteční půlnoci. Telecom také zpětně nezpoplatnil volání, která se uskutečnila prostřednictvím služby Xcall od úterý 11. září až do 13.září. Konkrétní údaje o provozu na linkách z ČR do USA se nám však do uzávěrky nepodařilo získat.

RadioMobil zvolil poněkud odlišný postup a zpětně volajícím odpustil poplatky za hovory do USA, uskutečněné v úterý a ve středu (11. – 12.září). Pokud již mezi tím někdo hovorné zaplatil, dostane je vrácené v plné výši. Pro další dny již hovorné zdarma nezaváděl. Přímo 11. září zaznamenal Paegas mezi 15:00 a 20:00 nárůst provozu ve své síti o 100% oproti předchozímu dni. Ve stejnou dobu stoupl počet mezinárodních hovorů o 63%.

Oskar, náš nejmladší operátor GSM, sice neinformoval o žádném bezplatném volání, ale věnoval mobilní telefony s kreditem 1800 korun lidem, kteří shánějí své blízké prostřednictvím či ve spolupráci s naším ministerstvem zahraničí. V době redakční uzávěrky tak tyto telefony aktivně využívalo ještě více než 100 lidí.

Nepodařilo se nám zjistit, že by bezplatné volání do USA zavedl některý z alternativních operátorů. Zároveň však musíme konstatovat, že prakticky všichni jejich zákazníci patří k firemní klientele – zde by bezplatné volání zřejmě nemělo takový efekt jako v případě soukromých osob.