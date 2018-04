Cesta kolem mé hlavy aneb Rychlé a správné rozhodnutí

Tak se třeba rozhodujete, který Palm koupit. Shromážděte si dostupné modely (Clié N710X, Palm m505, HandEra330 atd.) a pojmenujte kriteria (barevný displej, cena, paměťový slot). Pak se snažte kritériím přiřadit důležitost (váhu). Třeba podstatným kritériem je pro vás barevný displej - dejte mu váhu 7. Cena je taky důležitá, i když to není nejdůležitější kritérium - dejte jí váhu 5. A přítomnost CF by byl příjemná (máte třeba doma jednu starou CF kartu), ale není to to nejdůležitější - dejte CF slotu váhu 2. Poslední fází je vypočítat, jak jednotlivé modely splňují definovaná kritéria a ohodnotit toto plnění dle vah.