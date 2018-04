Český vynález: diktujete zprávu, mobil sám píše SMS

Kvůli mobilu se nemusíte učit mluvit "bez hacku a carek". Naopak, na konci zprávy sami můžete rozhodnout, jestli se zpráva odešle bez diakritiky (aby ji přečetly i starší telefony), nebo s ní. Minulý týden Jan Nouza z liberecké univerzity představil "chytrý telefon" na konferenci Interspeech ve Velké Británii. "Jedna z verzí programu dokáže česky diktovaný text rovnou přepsat v angličtině za pomoci internetového překladače Google," říká Nouza. Paralelně vyvíjí podobný program i finská Nokia pro angličtinu, ale čeština se považuje za jazyk, který je pro takové aplikace obzvlášť těžký. Program pro PC se již prodává Program diktující SMS navazuje na software z liberecké univerzity pro osobní počítače, který přepisuje mluvenou řeč do psané a už se prodává. Více zde: Konec datlování. Přichází program, který umí přepsat i českou mluvu do PC S programem od liberecké univerzity můžete zdatně konkurovat i různým mistrům světa v psaní SMS na rychlost. Zatímco oni se snaží co nejrychleji zprávu "vyťukat", nový vynález českých vědců reaguje na vyřčená slova. Program, který vyslovené věty poměrně přesně přepisuje na displej mobilu, představili minulý týden na konferenci ve Velké Británii. Dvě verze: on-line a v mobilu Existují dvě verze "diktovacího mobilu" a člověk si mezi nimi může vybrat. Každá má svá pro a proti. "Buď se program rozeznávající řeč nahraje přímo do telefonu, nebo se telefon vždycky připojí na internet k vzdálenému serveru, který celou práci udělá za něj," přibližuje Jan Nouza z liberecké univerzity. V prvním případě telefon pracuje se slovníkem o objemu čtvrt milionu výrazů. Protože telefon sám zpracovává řeč pomaleji, člověk musí diktovat "odsekávaně" a s krátkými pomlkami mezi slovy, která se postupně objevují na displeji. Výhodou je, že nemusí mít telefon připojený k internetu. Při diktování přes internet je slovník bohatší a diktující může mluvit souvisle jako při běžné řeči. Ale musí využívat "mobilní internet", za který se platí. Diktování vypadá tak, že na displeji se až po chvilce zpracovávání objeví celá věta najednou. "Pro mobilní operátory by to mohlo být zajímavé jako další datová služba," míní Petr Herian z firmy Newton Technologies, která telefony s univerzitou zkouší. S programem na diktování SMS dokážou pracovat jen dražší telefony, které v sobě mají operační systém – tedy přístroje za zhruba pět tisíc korun a více. "Už vyjednáváme s firmami, které podnikají v mobilní komunikaci," předesílá Herian. Před uvedením na trh zbývá vyřešit už jen několik problémů – například jak zabránit pirátskému kopírování programu. Ťukání SMS neskončí Pro mobilní operátory je zatím "mluvená esemeska" novinkou, kterou by si museli nejprve vyzkoušet. "Předem se tomu nebráníme, ale nejprve bychom ji asi nechali testovat na omezeném vzorku zákazníků," říká mluvčí společnosti Vodafone Miroslav Čepický. Jan Matura z odborného serveru Mobil.cz si myslí, že mladí nadšenci do mobilů budou klasické SMS psát dál, protože se jim líbí určitá "intimita" této komunikace. Nadiktování SMS se však může uplatnit třeba v autě.

Mobilní telefon, do kterého diktujete větu a on sám píše SMS, zkouší Technická univerzita v Liberci spolu s počítačovou firmou Newton Technologies. Přesněji řečeno, mobil může být sériový kus, ale je potřeba do něj nahrát počítačový program Mobil Dictate. V Liberci používají konkrétně Samsung Omnia.