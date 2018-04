Český telekomunikační úřad zprovoznil svoje WWW stránky

Když normalizátor a stanovitel mantinelů v oblasti telekomunikačních služeb nemá svoje WWW stránky, je to poněkud ostuda. Naštěstí regulátor českého telekomunikačního sektoru Český telekomunikační úřad situaci napravuje a na adrese http://www.ctupraha.cz najdeme jeho novotou zářící WWW presentaci.

Proč se vyplatí se na ni podívat? Především zde najdeme základní předpisy týkající se telekomunikačního sektoru: rozdělení radiových pásem, podmínky pro přidělování licencí a dozvíte se tedy, jak si poslat žádost a co v ní uvést, pokud si chcete založit vlastní GSM síť a nebo televizi. Doporučím podívat se do oblasti generálních povolení a jednotných pravidel, kde jsou uvedeny všechny zařízení, které není třeba homologovat a za jakých podmínek jsou nutné homologace zbaveny. Například na tomto linku naleznete generální povolení pro GSM telefony. Pozor, povolení platí pouze u sítí EuroTel a Paegas, jinde by asi bylo nutno homologovatJ

Pokud vás deptají stálé dohady o tom, který modem nebo bezdrátový telefon má či nemá homologaci, pak rovněž pomůžeou stránky ČTÚ, na nichž je kompletní přehled homologovaných zařízení.

Škoda je, že Telekomunikační věsník obsahuje čísla pouze z roku 1997 a nový ročník, v němž bychom si docela početli, je tu jen přehledem. A abych nezapomněl, instalujte si Adobe Acrobat - dokumenty jsou většinou v PDF formátu, takže si bez něj nepočtete.

A abych jen nechválil velmi dobře zpracovaný server ČTÚ, nad nímž mám chuť jen tleskat: kteréhosi mudrce napadlo natvrdo definovat fonty při destilaci PDF formátu, takže pokud nemáte font HelveticaE, tak si dedukujte z teček nahrazujících fonty, nebo si hrajte s konfigurací PDF readeru, abyste si početli. Škoda takové maličkosti, ale jinak je dojem z www stránek ČTU vynikající.

PS: Emailová adresa je k dispozici, ale neřekl bych, že je výhodnější. Správně mířený dopis s "horkým bonzem" se mi zdá v případě ČTÚ lepší, než elektronický kontakt - nezapomínejte, že pro státní instituce není elektronická cesta závazná a nemusí vám na email odpovědět. Hm... to bych tu měl také zavést :)