Pozor na neférovou nabídku tarifu, varoval ČTÚ. Může jít o podvod

„Pozor na Tarif 375! Prezentace společnosti nesplňuje zákonem stanovené podmínky (např. existenci všeobecných smluvních podmínek, reklamační postupy atd.) Máme vážné obavy, že se rozhodně nejedná o férovou nabídku a může jít o podvod,“ varoval Český telekomunikační úřad prostřednictvím sociálních sítí před nabídkou tarifu na webu tarif375.cz.

Jediným dokumentem, který byl na uvedených stránkách zveřejněn, byl pouze Souhlas se zpracováním osobních údajů. Na webové prezentaci byly kromě toho uvedeny pouze základní informace o tarifu, více se měl zájemce dozvědět až po zadání telefonního čísla. To bylo možné pouze při současném udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Až poté měl být zájemce kontaktován specialistou. K uzavření smlouvy mělo dojít pouze v případě, že jej nabídka zaujme.



Asociace českých virtuálních operátorů (AČVO) v reakci na varování ČTÚ uvedla, že společnost Media Market Consulting, která webovou nabídku provozuje, není evidována jako podnikatel v elektronických komunikacích, tedy coby klasický virtuální operátor. AČVO se mimo jiné zajímala, jak ČTÚ pokračuje v prověřování daného subjektu.

„Subjekt v tuto chvíli prověřujeme i v rámci spolupráce s dalšími dotčenými orgány. O dalším vývoji budeme informovat,“ reagoval úřad. Krátce po varování před neférovou nabídkou ČTÚ nicméně informoval, že provozovatel webovou prezentaci pozastavil.

„Na základě komunikace s Českým telekomunikačním úřadem jsme dočasně pozastavili tento web. Omlouváme se za komplikace, děláme vše pro to, abychom tuto situaci vyřešili co nejdříve,“ informovala společnost Media Market Consulting na webu tarif375.cz.

Společnost je součástí mediální skupiny zaměřující se mimo jiné na zákaznický servis a tvorbu databází, zabývá se telemarketingem a provozuje call centrum.

Mezi její klienty patří například Vodafone, který ji využívá jako externí call centrum.„Ano, společnost Media Market Consulting obvolává zákazníky na základě našich požadavků a nabízí standardní nabídky společnosti Vodafone,“ informovala redakci Mobil.iDNES.cz Ivana Vejvodová z tiskového oddělení Vodafonu.

Z toho vyplývá, že za tajemnou nabídkou se neskrývá žádný neveřejný tarif, který by byl výhodnější oproti běžné operátorské nabídce, ale základní rodinný tarif Red+.

Ten obsahuje čtyři SIM s neomezenými službami, mezi něž se dělí celkem

10 GB sdílených mobilních dat. Tento tarif vyjde na 1 499 korun měsíčně, náklady na jednu SIM tak činí 375 Kč. Dělí se i sdílená data, na každou SIM tak de facto připadá v nabídce zmíněných 2,5 GB. Data lze nicméně mezi jednotlivé SIM rozdělit libovolně.

Tuto domněnku operátor nepřímo potvrdil. „Media Market Consulting si v rámci svého byznysu vytvoří svoji internetovou stránku, kde na sebe zákazník, který má zájem o nabízenou službu, zanechá kontakt. Na tento kontakt mu následně volá společnost Media Market Consulting a nabídne mu požadovanou službu (což může být tarif Vodafone)“ dodala Vejvodová.

Na Tarif 375 láká na slovenské doméně. Nabízí i 50 GB výhodně

Jak nicméně redakce Mobil.iDNES.cz zjistila, společnost i po pozastavení nabídky na původních stránkách nabízí Tarif 375 i nadále. A to prostřednictvím webové prezentace na slovenské národní doméně. Ani ta neobsahuje všeobecné smluvní podmínky či reklamační postupy. Jediným dostupným dokumentem je opět Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Není to poprvé, co společnost na podobně tajemné tarify láká. Již začátkem loňského roku stejným způsobem nabízela 40 GB mobilních dat za super cenu. Aktivní byla i na Instagramu, a to prostřednictvím sponzorovaných příspěvků. K tajemnému tarifu slibovala i blíže nespecifikovaný dárek v hodnotě 4 000 korun. Webové stránky 40gbzasupercenu.cz jsou dnes již neaktivní. Nicméně i v jejich případě se měl zájemce dozvědět více informací až po zadání telefonního čísla. A samozřejmě musel udělit souhlas se zpracováním osobních údajů.

Na facebookových stránkách „40 GB za super cenu“ nicméně řada uživatelů varovala před podvodnou nabídku. Někteří se dožadovali uvedení bližších informací, ovšem bez úspěchu. „Přečtěte si podmínky. Nikde není psáno, že po zadání čísla vám nabídnou nějaký tarif se 40 GB, naopak dáváte souhlas k marketingovým nabídkám,“ upozornil jeden z uživatelů Facebooku.

A právě v tom tkví patrně největší úskalí. Přestože Vodafone potvrdil, že společnost podobné stránky vytváří za účelem získání kontaktu na zájemce, jemuž následně nabídne požadovanou službu, tak udělený souhlas se zpracováním osobních údajů se neomezuje výhradně jen na onu konkrétní nabídku. Souhlas zájemce navíc uděluje na dobu maximálně deseti let.

Další na oko výhodná tarifní nabídka se objevila letos v únoru. „Surfujte bez omezení! Až 50 GB dat za skvělou cenu a k tomu samozřejmě neomezené volání a SMS,“ lákala společnost i prostřednictvím nového instagramového profilu. A scénář byl opět totožný. Na příslušném webu nebyly žádné bližší informace, žádné všeobecné podmínky či reklamační postupy, zájemce měl opět zadat telefonní číslo a udělit souhlas se zpracováním osobních údajů. Až poté se měl dozvědět více.

Na stránkách se lze v odkazovaném dokumentu dočíst, že zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů mimo jiné pro „marketingové účely správce, tj. zejména nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ... ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako správce... nebo dalšími subjekty, které správce realizací těchto marketingových subjektů pověří“.

I v tomto případě byla nabídka prezentována prostřednictvím Facebooku, uživatelé se tak opět dožadovali více informací včetně zveřejnění ceny tarifu. Dočkali se ovšem následující reakce: „Dobrý den, cenu neuvádíme, protože máme v portfoliu několik různých nabídek, ty náš specialista každému pak nabídne na míru. Nechte nám prosím tedy na sebe kontakt na našem webu a náš specialista Vám všechny detaily sdělí.“

Oproti loňské nabídce jsou webové stránky 50gbvyhodne.cz nicméně stále funkční. Při srovnání s aktuální nabídkou Tarifu 375 je tedy zřejmé, že jde o zcela totožně koncipovanou prezentaci. Rozvržení stránek je shodné, odlišují se pouze jiným designem. Stejné jsou tedy u obou nabídek i reference údajných zákazníků.

Jedna odlišnost tu je: na webových stránkách tarifu 50 GB výhodně je namísto dokumentu Souhlas se zpracováním osobních údajů zveřejněn dokument informující o způsobu a podmínkách jejich zpracování.



Z něj lze vyčíst mimo jiné to, kdo bude mít k osobním údajům zájemce přístup, byť tak tomu má být pouze v nezbytných případech, v omezeném rozsahu a po omezenou dobu, jak společnost v dokumentu upřesňuje. K osobním údajům se tak mohou dostat jak marketingové, účetní či auditorské společnosti, tak společnosti poskytující právní služby, zabývající se personalistikou a vzděláváním či poskytující IT služby.

Dodejme, že i Tarif 375 byl po vzoru obdobných nabídek uvedené společnosti prezentován prostřednictvím specifického profilu na Instagramu. První a zároveň jediný příspěvek lákající na výhodný tarif byl zveřejněn již 19. února, tedy před téměř půl rokem.

Úřad zahájil šetření. V případě přestupku činí pokuta až 15 milionů

„ČTÚ v minulém týdnu informoval o webu, který se jeví jako nabídka telekomunikačních služeb nesplňující zákonem stanovené náležitosti,“ informoval redakci Mobil.iDNES.cz mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Martin Drtina s tím, že poskytovatel musí mimo jiné podle § 63 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích uveřejnit na každé své provozovně a na webu návrh smlouvy obsahující všechny předepsané náležitosti.

„Nesplnění této povinnosti je přestupkem, za který lze udělit pokutu až 15 milionů korun nebo pět procent čistého ročního obratu přestupce. V tuto chvíli však není zřejmé, o jaké služby, resp. o jakou činnost se v případě společnosti Media Market Consulting s.r.o. jedná,“ dodal Drtina.

Pro objasnění těchto otázek proto úřad provádí šetření. Až na základě jeho výsledku bude rozhodnuto, zda bude záležitost řešit i nadále ČTÚ či ji předá věcně příslušnému orgánu.

„Na sociálních sítích jsme spotřebitele varovali před rizikem, kterému by se případně mohli vystavit využitím této nabídky. Zda je tento postup prodeje telekomunikačních služeb skutečně souladný se zákonem či nikoli, bude zřejmé až po dokončení příslušných úkonů podle správního řádu,“ upřesnil Drtina.