Český telekomunikační úřad je čtvrtý nejhorší v Evropě

Průzkum, provedený v 16 zemích unie, a nazvaný „Regulatory Scorecard 2005“ pro organizaci ECTA ukazuje silnou závislost mezi efektivností regulace telekomunikačního trhu a investicemi do tohoto odvětví v Evropě. ČTÚ se umístil na čtvrtém místě od konce.



Studie se pomocí srovnání pravomocí a výsledků národních regulátorů snažila zjistit, jak každá ze zemí zajišťuje veřejné telekomunikační služby a jak funguje konkurence. Česko však obsadilo čtvrtou pozici od konce. Pro lidi či firmy, které se pohybují v telekomunikační branži, to však není až tak překvapivé. Ještě hůř než Česko na tom bylo Polsko a Řecko, trochu překvapivě i Německo.

SMS se umí samy zničit

Pokud někdo nemůže odolat, aby odeslal choulostivý textový vzkaz mobilním telefonem, má pro něj britská firma Staelium řešení. Nabízí vzkazy, které se samy do 40 vteřin zničí. Služba StealthText stojí pět liber, přes 200 korun, za deset vzkazů. Zákazník si musí stáhnout malý program a jeho telefon musí umožňovat využití služeb WAP. Pak může začít odesílat texty, které ale adresát nedostane do mobilního telefonu. Obdrží jen odkaz, kde si může text přečíst. Jakmile software firmy Staelium zjistí, že vzkaz skutečně byl přečten, do 40 vteřin ho vymaže.



Podobná služba by mohla zachránit několik vztahů anebo manželství. Zvědavá žena by se nedostala k choulostivým SMSkám od milenky do manželova mobilu, stejně tak by si partner nepřečetl šťavnaté informace, které si partnerka vyměňuje se svým šéfem. Pro někoho dobře vynaložených dvě stě korun...





T-Mobile zlevní roaming

Komise bude trestat

Poptávka po telefonech klesá?

Oskar má nového šéfa

Telecom opět u soudu

Drahé odposlechy mají svůj ceník

Mobilní operátor T-Mobile v půlce ledna výrazně zlevní volání z osmi evropských zemí a USA, odkud pochází sedmdesát procent jeho roamingového provozu. Prostřednictvím svých sesterských firem ze skupiny T-Mobile nabídne volání ze zahraničí za 4,76 Kč za minutu, což je cena, která se blíží hovornému v Česku. Za každý hovor bude uživatel platit ještě jednorázový poplatek 34,51 Kč.Konkurenční Eurotel ani Oskar podobný tarif zatím nenabízejí. Ale například mateřská firma Oskara Vodafone téměř ve dvaceti zemích prostřednictvím dceřiných operátorů poskytuje podobnou službu pod názvem Passport. Pročpak se pustil T-Mobile po dovolených do podobných akcí? Tvrdí, že je to krok výhodný pro zákazníky. Ale spíše se to jeví jako obava z plného příchodu Vodafone a jejich služeb. A je nutné být na konkurenci dopředu dobře připraven...Evropská komise plánuje postih Švédska a Polska za to, že dosud nezavedly úplná pravidla fungování telekomunikačního trhu. Komise na nedostatky upozornila i další země, včetně České republiky. Té vyčítá, že nezajistila komplexní služby v rámci telefonních seznamů, že stále neumožňuje přenositelnost čísel a že lidé nejsou dostatečně chráněni proti nevyžádané reklamě.Komise vyhrožuje velmi často. Důvodů je vždycky několik a bohužel velmi často se jedná jen o výhrůžky. Bez potrestání, bez sankcí. A tak si země mohou vlastně dělat co chtějí, aniž by se musely bát, co přijde, a co jim hrozí. Ale přesto: ohledně telefonních seznamů a přenositelnosti čísel se Česko dočkalo takzvaného odůvodněného stanoviska, které je druhým stupněm procedury pro porušení práva před žalobou k Evropskému soudnímu dvoru.Celosvětový prodej mobilních telefonů se v příštím roce zvýší pouze o půl procenta na 735 milionů přístrojů. Tempo růstu tak zpomalí z předpokládaných 9,4 procenta v letošním roce. Oznámila to japonská asociace elektroniky a informační technologie JEITA. Poptávka v Japonsku by měla v tomto finančním roce končícím v březnu klesnout o 2,4 procenta na 44 milionů mobilů.Podle expertů je jedním z hlavních důvodů pomalý přechod uživatelů k mobilním telefonům třetí generace. Jen co si lidé zvyknou na telefony a hlavně služby třetí generace, mohla by poptávka opět pozvolna narůstat. Otázkou je, zda se tak skutečně stane.. lidé preferují především volání a SMS. Další vymoženosti je až tolik nelákají.Novým generálním ředitelem nejmenšího tuzemského mobilního operátora Oskar Vodafone bude od poloviny února dosavadní šéf Vodafonu Švédsko Grahame Maher. Nahradí Karlu Stephensovou, která ve stejné době z čela firmy odchází do rodné Kanady. Personální změny souvisejí s přechodem Oskara od kanadské TIW do skupiny Vodafone v polovině letošního roku. Maher před svým působením v Evropě zastával funkci generálního ředitele Vodafonu na Novém Zélandu a poté v Austrálii.Česko tak přichází nejen o jednu z nejlépe placených manažerek, ale také o jednu z mála žen ve vedení společností vůbec. I když se kolem kariéry Karly Stephensové vždy objevovaly otazníky kvůli jejím schopnostem v souvislosti s tím, že ve vedení fungoval i její manžel, nemůže se jí upřít povaha, pro kterou byla práce téměř všechno. A zapálení pro image a značku Oskar.Český Telecom podal žalobu na konkurenční společnost Radiokomunikace kvůli srovnávací reklamě, která vyzývá klienty Telecomu, aby neplatili měsíční paušál. Telecom reklamu označil za nekalou soutěž, protože přímo napadá jiného soutěžitele. Radiokomunikace považují žalobu za neopodstatněnou. „Žalobou se domáháme, aby soud uložil Radiokomunikacím zákaz šíření této reklamy a veřejnou omluvu,“ uvedl mluvčí Telecomu Martin Žabka.Telecom je u soudu jako doma. Nedávno v podobném případě dosáhl toho, že soud předběžným opatřením zakázal firmě Czech On Line pokračovat ve srovnávací reklamní kampani. Měl by si však uvědomit, že i negativní reklama je reklama a že upozornění na firmu, i když v negativní slova smyslu, je pro ni pozitivní.

Český telekomunikační úřad vydal na internetu ceník, podle kterého se budou řídit telekomunikační firmy, když se na ně obrátí policie se žádostí o informace o hlasové nebo datové komunikaci jejich zákazníků.

Podle nového zákona o elektronických komunikacích musí policie od letošního května hradit operátorům veškeré náklady na odposlechy. Předtím nic neplatila. Například informace o telefonování jednoho uživatele za období do 60 dnů v listinné podobě nebo na datovém nosiči vyjde bezpečnostní složky na 280 korun bez DPH. V případě dálkového přístupu pak na 32 korun. Za výpis hodiny komunikace v mobilní síti zájemce zaplatí 320, respektive 120 korun.



Když už nás velký bratr může sledovat, tak ať za to aspoň platí. Už tak má policie příliš mnoho možností, jak vidět do života obyčejných lidí. A nově může žádat informace o datu a času dobíjení předplaceného kreditu, o telefonním čísle k určitému kreditu, o údaje o všech základnových stanicích v mobilní síti, přenosu zpráv elektronické pošty, o přístupu k síti a podobně.

Digitální televizi a volání už i od Karnevalu

Druhá největší tuzemská kabelová firma Karneval chce ještě do konce roku ve vybraných městech na severu Čech nabízet digitální televizi a na začátku příštího roku i telefonování. Karneval tak nabídne jako první velký operátor na trhu tzv. Triple Play, tedy internet, televizi a telefonování z jedné zásuvky a na jednom účtu.Pro zákazníky by podobná služba měla podle firmy znamenat úsporu několika stovek měsíčně. A firma? Ta doufá zřejmě ve více klientů a samozřejmě vyšší tržby. Pro nic jiného se přece nepodniká! Konkurence ale nespí a i rychlost uvedení na trh je vedle kvality důležitá. Největší kabelová firma na trhu UPC chystá podle neoficiálních informací telefonování na konec prvního čtvrtletí. Český Telecom zase v příštím roce chystá televizi přes telefonní linky.