Český telekomunikační úřad (ČTÚ) má v poslední době napilno. Kromě prodeje licencí na UMTS totiž musí řešit i spory mezi operátory. Naposledy se opět nedokázal dohodnout GTS s Aliatelem a Český Telecom. Co se mi zdá nepochopitelné - proč zatím každé propojování operátorů pevných sítí musí řešit ČTÚ? To si společnosti nedovedou dát rovnou návrhy, které by dokázaly samy vypilovat, podepsat a dodržovat? Nebo je chyba vždy jen na jedné straně?